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«Аморально и преступно»: эксперт объяснила, почему пользователи Сети раскритиковали концерт Басты
Фото: YouTube.com / ТО Gazgolder

«Аморально и преступно»: эксперт объяснила, почему пользователи Сети раскритиковали концерт Басты

Камран Гасанов

Общество

После концерта Басты в Санкт-Петербурге пользователи соцсетей раскритиковали его за то, что он проводит массовое мероприятие в период обострения пандемии коронавируса. Мол, нарушение социальной дистанции может вызвать рост заболеваемости. Насколько этично проводить концерты на фоне второй волны COVID-19, «Вечерняя Москва» спросила у президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой.

По ее мнению, музыканты должны больше думать о здоровье граждан, чем о своем кармане.

— Зарабатывать, рискуя здоровьем публики, неправильно и аморально. Да, все мы уже очень сильно соскучились по прежней доковидной жизни. По концертам в их привычном формате и прочее. Но сложившиеся обстоятельства игнорировать преступно. Если приняли решение провести концерт, будьте любезны соблюсти все до единого требования Роспотребнадзора. Маски, дистанцию и так далее. Как, например, делают в филармонии и консерватории. Неудобно? Неудобно. Но из двух зол выбираем известно что. Меньше соберете денег, следуя указанию обеспечить дистанцию? Меньше. Но в период пандемии сама возможность провести концерт — уже счастье для артиста, — сказала Холгова.

Мало того, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция, рэпер и его фанаты спели вместе песню «Когда меня не станет». В период коронавируса такие песни, мягко говоря, неуместны, полагает эксперт по этикету.

— С позиции этикета тему смерти и болезней вообще лучше обходить. А в период пандемии, когда, к сожалению, очень многие подверглись панике и депрессивным состояниям, об этом говорить категорически нельзя. Задача деятелей искусства — тянуть людей к чему-то высокому, великому и прекрасному, тем более, в сложные времена, а не способствовать усилению тревожных состояний, — отметила Холгова.

Ранее Баста выступил в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, где собрал более шести тысяч слушателей. После концерта в Сети появились жалобы на несоблюдение профилактических мер (использование масок, соблюдение социальной дистанции и т. п.). Петербургское управление Роспотребнадзора заявило, что проведет проверку данной информации. Кроме того, Ледовый дворец, где состоялся концерт, получил протокол о возбуждении административного дела и ждет решения суда.

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