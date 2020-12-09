Милонов рассказал, почему нельзя работать 31 декабря

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

31 декабря в качестве выходного дня необходимо закрепить на конституционном уровне, чтобы дать возможность россиянам подготовиться к главному празднику года. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Портал Superjob провел опрос и выяснил, что 80 процентов россиян хотели бы сделать последний день года нерабочим. При этом активнее всего такую инициативу поддерживают в Санкт-Петербурге и Челябинске.

— Я давно предлагал закрепить выходной 31 декабря на конституционном уровне, чтобы это право россиян никто не мог нарушить, — подчеркнул Милонов. — Хотя такие попытки происходят постоянно в мире, где работодатели пытаются выжать из сотрудников максимум, запуская свои олигархические лапки в дух каждого человека и его способности делать заливную рыбу. 31 декабря — священный день, канун Нового года, который, кстати, является религиозным и христианским праздником. У каждого в эти часы есть свои традиции: одни идут в баню, другие делают заливную рыбу, третьи ждут Ипполита. Это время для встречи праздника. Никакой работы быть не должно, кроме как для тех, кто зарабатывает на продаже хлопушек и елок.

Депутат также подчеркнул, что праздничные деревья должны быть только искусственными, поскольку традиция наблюдать за умирающей елью является возмутительной:

— Это варварская традиция уничтожения лесных красавиц, какая-то дендронекрофилия, удовольствие от наблюдения за умирающим деревом. Необходимо отучать россиян от этой традиции, детям ведь будут кошмары сниться, двоечниками станут. Что это за праздник, когда ты смотришь на труп? А мы ведь не только смотрим, мы его еще наряжаем и зайчиками вокруг него скачем. Это маразм.

Милонов заключил, что выходной 31 декабря важен для большинства семей, однако некоторые традиции праздника нужно менять.

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