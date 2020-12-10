Как выгодно купить мебель онлайн в Китае на фабриках в Гуанчжоу

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

При покупке мебели в Китае можно сэкономить минимум в два раза по сравнению с ценами в России. Десятки тысяч клиентов ежегодно посещают Китай для заказа мебели, а мебельный город Фошань – это чудо китайской экономики, где расположено более 5000 фабрик по изготовлению мебели. Они ежедневно производят огромнейшее количество диванов, столов, стульев, кресел, кроватей, офисных гарнитуров. Среди мебельных фабрик идет конкурентная борьба, что приводит к снижению цен на мебель и расширению ассортимента.

Мебельные туры в Китай и заказ мебели онлайн

В компании можно заказать мебель онлайн из Китая в Москве или поехать в специальный тур по фабрикам и шоурумам в сопровождении переводчика и консультанта. Огромный ассортимент позволяет заказать мебель в Китае четко под желаемые параметры: размеры, виды ткани и кожи, любой дизайн, выбор фурнитуры. Помимо покупки готовых комплектов, можно заказать изготовление по индивидуальному заказу.

Мебельный тур в Китай — это отличный вариант для тех, кому надоели дизайнеры со стандартной базой поставщиков по завышенным ценам. В туре можно выбрать мебель для квартиры, загородного дома, коттеджа, офиса, бара. Благодаря наличию передового оборудования на фабриках и использованию высококачественного сырья гарантировано высокое качество мебели. Помимо мебели, для обустройства полноценного интерьера в Фошане можно подобрать освещение, сантехнику, отделочные материалы, аксессуары для интерьера.

С компанией можно легко и просто купить мебель онлайн в Китае в Гуанчжоу — в этом помогут квалифицированные менеджеры. Для выбора даже не нужно ехать в Китай – менеджер подберет мебель удаленно по указанным параметрам или выполнит съемку товара для заказчика в шоурумах и на фабриках вживую. Благодаря умной системе заказа, можно быстро подобрать мебель согласно бюджету и вкусу каждого заказчика.

Как организовывается мебельный тур в Китай

Этапы мебельного тура в Гуанчжоу:

Встреча заказчика в аэропорту. Посещение фабрик, мебельных центров и шоурумов. Размещение заказа и подтверждение всех нюансов. Инспекция качества товаров менеджером. Консолидация груза на складе и загрузка контейнера. Доставка и таможенное оформление.

Осуществляется доставка мебели из Китая в Россию в течение 2 месяцев после подтверждения и оплаты заказа. Компания гарантирует прибытие товара в полностью целостном состоянии, без брака и повреждений. Благодаря покупке мебели в Китае можно создать эксклюзивный интерьер по доступной цене.

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