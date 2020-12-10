«Могла потерять ребенка»: что известно о состоянии рожденного в метро мальчика

Фото: instagram.com/moscowmap

На станции метро «Электрозаводская» распространительница газеты «Вечерняя Москва» приняла роды у 29-летней уроженки Кыргызстана Упол Курмановой. Заметив, что девушке стало плохо, Лера Шабданбекова решила вызвать медиков, однако у роженицы уже отошли воды. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас чувствуют себя молодая мама и ее ребенок.

Родной брат роженицы Усон Курманов узнал, что стал дядей, от самой Упол:

— Она позвонила и сказала, что находится в больнице. Я узнал, что у нее родился сын. Сейчас Упол чувствует себя хорошо, с ребенком тоже все благополучно, — отметил собеседник «ВМ».

Курманов выразил благодарность Лере Шабданбековой:

— Я не видел эту женщину, но она ангел. Спасибо ей огромное, что не оставила Упол одну, помогла ей и вызвала врачей. Позже нам медики рассказали, что сестра могла потерять ребенка, если бы ей не помогли.

Фото: Из личного архива Упол Курмановой

Пока, по словам мужчины, имя ребенку не придумали. Он также рассказал, что об этом чудесном событии узнали все родные, которые приехали к девушке поддержать ее:

— Рядом с ней муж, он тоже все бросил и поехал в больницу.

Собеседник «ВМ» не знает, что подвигло Упол покинуть квартиру и спуститься в метро. За такой поступок девушку осудили родственники, поскольку «она не имела права покидать дом без сопровождения супруга».

— По нашим традициям девушка, особенно беременная, не должна одна ходить по городу. Слава богу, что все закончилась хорошо, — заметил Усон.

Лера Шабданбекова приняла роды в метро / Фото: Марьяна Шевцова, «Вечерняя Москва»

Также собеседник «ВМ» опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что молодая мать собирается отказаться от малыша:

— Это неправда, никто от ребенка не отказывался. Этого никогда не будет. Мы очень расстраиваемся, когда читаем такое в СМИ. Зачем писать ложь? У моей сестры из-за этого началась депрессия. Журналисты написали много информации, которая с правдой не имеет ничего общего.

Когда мать и ребенка выпишут из больницы, пока неизвестно. Врачи обследуют малыша, чтобы убедиться, что во время родов он не пострадал.

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