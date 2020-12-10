«Могла потерять ребенка»: что известно о состоянии рожденного в метро мальчика
На станции метро «Электрозаводская» распространительница газеты «Вечерняя Москва» приняла роды у 29-летней уроженки Кыргызстана Упол Курмановой. Заметив, что девушке стало плохо, Лера Шабданбекова решила вызвать медиков, однако у роженицы уже отошли воды. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас чувствуют себя молодая мама и ее ребенок.
Родной брат роженицы Усон Курманов узнал, что стал дядей, от самой Упол:
— Она позвонила и сказала, что находится в больнице. Я узнал, что у нее родился сын. Сейчас Упол чувствует себя хорошо, с ребенком тоже все благополучно, — отметил собеседник «ВМ».
Курманов выразил благодарность Лере Шабданбековой:
— Я не видел эту женщину, но она ангел. Спасибо ей огромное, что не оставила Упол одну, помогла ей и вызвала врачей. Позже нам медики рассказали, что сестра могла потерять ребенка, если бы ей не помогли.
Пока, по словам мужчины, имя ребенку не придумали. Он также рассказал, что об этом чудесном событии узнали все родные, которые приехали к девушке поддержать ее:
— Рядом с ней муж, он тоже все бросил и поехал в больницу.
Собеседник «ВМ» не знает, что подвигло Упол покинуть квартиру и спуститься в метро. За такой поступок девушку осудили родственники, поскольку «она не имела права покидать дом без сопровождения супруга».
— По нашим традициям девушка, особенно беременная, не должна одна ходить по городу. Слава богу, что все закончилась хорошо, — заметил Усон.
Также собеседник «ВМ» опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что молодая мать собирается отказаться от малыша:
— Это неправда, никто от ребенка не отказывался. Этого никогда не будет. Мы очень расстраиваемся, когда читаем такое в СМИ. Зачем писать ложь? У моей сестры из-за этого началась депрессия. Журналисты написали много информации, которая с правдой не имеет ничего общего.
Когда мать и ребенка выпишут из больницы, пока неизвестно. Врачи обследуют малыша, чтобы убедиться, что во время родов он не пострадал.
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