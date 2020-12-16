Запрос на чудо. Как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Загадать желание в новогоднюю ночь нужно обязательно. об этой старой доброй традиции, кажется, знают все. И даже самые ярые скептики, заявляющие, что чудес не бывает, под бой курантов втайне надеются, что они не правы.

Взмахнуть волшебной палочкой и избавиться от всех проблем — заманчиво. Не исключено, что в век научных открытий через пару-тройку лет ее и изобретут. И назовут чудом техники.

Внуку на днях сказку про Емелю читала. Слушал. А как до печи самоходной дошли, тут же интерес потерял, заявив, что это просто машина такая. Но потом выяснилось, что в Деда Мороза наш трехлетний «продвинутый» мальчик все-таки верит и ждет от него с нетерпением самых разных чудес. Если честно, услышав это, вздохнула с облегчением.

Споры, есть ли в наше время место чудесам и нужно ли в них верить, по-прежнему занимают умы ученых. Прагматики, понятно, пытаются найти логическое объяснение любому сверхъестественному феномену. Но чем дальше заводят ученых споры о волшебстве, мистике и прочих необъяснимых вещах, тем непонятнее становится определение понятия «чудо». Раньше-то все ясно было: «Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются», — утверждал французский философ Дени Дидро. А согласно словарю Владимира Даля, «чудо — это всякое явленье, кое мы не умеем объяснить, по известным нам законам природы». Ради эксперимента поинтересовалась, что такое «чудо» у «Алисы», нынче модного электронного голосового помощника.

— С точки зрения здравого смысла чудес не бывает, — слышу в ответ. — Но мы часто используем это слово в фигуральном смысле, чтобы подчеркнуть особенность чего-либо.

Понятнее не стало, поэтому решила огорошить цифровой разум вопросом в лоб: надо ли верить в чудеса.

— Обязательно! — отвечает «Алиса». — Потому что они помогают в самых ужасных ситуациях и без них жизнь была бы уныла и грустна.

А мы и верим… Когда не можем справиться с обстоятельствами — особенно. Так и говорим: «Осталось надеяться только на чудо». Впрочем, как утверждает американский биохимик Национального университета генных структур Дин Хамер, то, насколько сильна в человеке вера в паранормальное и чудесное, зависит исключительно от… химического состава крови. Точнее — наличия в организме особого гена VMAT2. Генетик протестировал 2 тысячи образцов ДНК людей разного возраста и выяснил, что этот белок насыщает наш мозг дофамином, серотонином и гистамином, отвечающими за восприятие окружающего мира и наши эмоции. Предрасположенность к вере, как и степень эмоциональности, у всех разная.

Поэтому, по мнению Хамера, скептики и атеисты — это люди, у которых этот ген отсутствует. Печальная новость для всех остальных: ученый считает, что ген веры может мутировать и даже полностью исчезнуть через несколько поколений.

— Трудно спорить с генетиком, но, думаю, тотальное безверие человечеству всетаки не грозит, — говорит кандидат биологических наук Андрей Соколов. — Уверен, со мной согласятся и психологи, и психиатры.

Способность мечтать, фантазировать, надеяться на лучшее — все эти людские качества способствуют вере в хорошее, пусть и кажущееся несбыточным. В чудо, в самых разных его проявлениях. Человеческий мозг — штука куда более сложная, чем полагает западный коллега. Он способен программировать человека на самостоятельное творение чудес. Один скажет «это невозможно», а другой смастерит крылья из деревяшек и полетит. Вот вам и чудо.

Объяснима вера в чудеса и с физиологической точки зрения. По словам биолога, тут вообще все просто: склонность людей верить в иррациональные причины различных явлений объясняется особенностями функционирования нейронных сетей. От них берет начало наше рациональное и иррациональное мышление, объективный или субъективный взгляд на мир.

— Мы восклицаем: «Это — чудо!» — когда, казалось бы, неожиданно случается что-то хорошее, на что надеялся иррационально, хоть объективность и внушала, что предпосылок для такого счастливого развития событий нет, — объясняет эксперт. — Иногда в таком чуде «виноваты» удачные стечения обстоятельств. Что-то пошло именно так, как надо. А порой мы, сами того не замечая, моделируем в мозгу оптимальный алгоритм действий, который должен привести к желаемому.

Нейронные сети головного мозга анализируют множество факторов: опыт, знания, используют эмоциональную составляющую, как стимул… И вот — о чудо! — вы добились того, чего хотели. Получается, все зависит от мотивации: чудите, мол, сами, и будет вам счастье. И никакого волшебства. К нему, кстати, в последнее время много претензий. И хотя даже цифровая установка по имени «Алиса» настаивает на необходимости верить в сказки и магию, немало сегодня скептиков, утверждающих, что это… категорически вредно.

«Русские сказки про золотую рыбку и щуку, которая исполняет желания, заставляют россиян верить в легкую наживу и создают помехи для повышения финансовой культуры граждан», — заявил в прошлом году представитель одного из крупнейших банков, предложив перестать читать детям сказки, чтобы не обучать их халяве.

Впору бы рассмеяться… Но, оказывается, такая позиция у нас чуть не стала тенденцией. Год назад, согласно опросу Всероссийского центра общественного мнения, позиции россиян по вопросу веры в чудеса сместились в сторону скептицизма. Тогда глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил это успехами, которых страна добилась за последние пять лет в экономической сфере.

«Я бы сказал, что снижение веры в сверхъестественное говорит о процессе нормализации, который у нас в стране происходит», — сказал он.

— В трудные времена надежда на чудо и вера в потусторонние силы гораздо выше, нежели в благополучные годы, — комментирует социолог Алексей Егоров. — А в год нынешний отношение к чуду вновь поменялось. До пандемии действительно все чаще можно было услышать, что надежда на чудеса — признак инфантилизма. А сами они лучшее средство для запудривания мозгов. Но сейчас риторика уже иная. В чудеса хочется верить хотя бы потому, что нестабильная, тревожная обстановка в обществе нуждается в компенсации в виде положительных эмоций и надежды на лучшее.

Кстати, весной в беседе с одним из интернет-изданий руководитель отдела медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов рассказал, что вместе с коллегами изучал динамику психического состояния россиян, вынужденных находиться дома из-за пандемии. Эксперты заметили, что в народе нарастает эзотерическое мышление и вера в чудеса.

То, что стабильность мешает случаться чудесам, утверждают и западные ученые. Социолог Эдвин Эшлер из Бэйлорского университета проанализировав данные соцопросов, выяснил, что люди, независимо от образования и материального достатка, сильнее верят в чудо, когда их привычной жизни что-то угрожает. «Даже малообразованный и бедный человек будет реже думать и говорить о чудесах, если в жизни у него все ровно и не предвидится никаких потрясений», — отмечает он в своем исследовании.

— Ничего удивительного в этом нет, — комментирует психолог Илья Суровцев. — Способность верить в чудо — один из важнейших защитных механизмов нашей психики. Он начинает работать тогда, когда человек понимает, что та или иная негативная ситуация выходит из-под контроля и он не в силах ничего изменить. Вера, что все изменится к лучшему, несмотря ни на что, помогает двигаться дальше, подсознательно или осознанно искать выход. Надежда на лучшее, вера в чудо, дает нам время на адаптацию в сложных жизненных условиях. И с этой точки зрения такой механизм приспособления психики сегодня, конечно, необходим многим.

Другой вопрос, что каждый из нас назовет для себя чудом. Один — то, что не потеряет работу, когда, казалось бы, надежды нет. Другой — что близкие не заболели или поправились. Кстати, врачи ведь часто говорят родственникам даже неизлечимо больного: «Надейтесь на чудо». И сколько случаев, что оно случалось! Доказано: если человек сохраняет в себе хотя бы частичку веры в иррациональное, то он более оптимистично относится ко всему происходящему. И он не беспомощен в сложных жизненных ситуациях, потому что умеет морально им противостоять.

Именно поэтому эксперты настаивают: не нужно убеждать детей в том, что Деда Мороза не существует и чудес не бывает.

— Мифы, сказки и волшебные миры дают возможность ребенку научиться бороться со злом во всех его проявлениях, — объясняет эксперт. — А значит, когда он вырастет, сможет сопротивляться обстоятельствам, не будет сдаваться при неудачах. Чудо — это вера в хорошее, которое должно произойти, несмотря ни на что. И даже если мы сами смогли вопреки всем преградам его совершить, разве это не волшебство?

ЦИТАТА

Аркадий и Борис Стругацкие, писатели-фантасты:

— Каждый человек —маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других,когда работать ему становится интереснее,чем развлекаться в старинном смысле этого слова.

СТАТИСТИКА

По данным пресс-службы Деда Мороза, взрослые в этом году просят в подарок у зимнего волшебника погашения кредитов, бытовую технику и возможность путешествовать.

Малыши мечтают об игрушках, а подростки —о новых гаджетах. Однако многие россияне на Новый год попросят в подарок нематериальные вещи: любовь, крепкое здоровье и даже мир во всем мире.

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