Здравствуй, дорогой дневник: хроники сотрудников столичных обсервационных центров

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

На базе Научно-практического реабилитационного центра работает обсервационное пространство, гости которого — люди с легким течением коронавируса, у них нет возможности самоизолироваться дома. Некоторые сотрудники обсервационного центра на Абрамцевской начали вести личные дневники о своих рабочих буднях. Делимся их заметками.

Меня зовут Кристина. Работаю в Научно-практическом реабилитационном центре на Абрамцевской в дружном коллективе физкультурно-оздоровительного комплекса. Любимая работа, приветливые коллеги, одним словом — вторая семья! Тот случай, когда работа действительно в радость. В обычное время мы трудимся как инструкторы по лечебной физкультуре. Это постоянная работа с людьми, наблюдение за их успехами и масса положительных впечатлений.

Но в один день все стало другим. Жизнь в мире кардинально поменялась. Это коснулось и нашей работы. Теперь я не инструктор, а работник обсервации. Вместо спортивной формы — защитный герметичный костюм. Вместо приветливых улыбок коллег — лица в масках. Но все по-прежнему улыбаются и продолжают помогать людям, а это главное.

Мой рабочий день начинается с «красной зоны». Заходить туда уже не страшно, привыкли. Естественно, в полной защите. Я встречаю прибывших, оформляю их, являюсь своеобразным координатором и связующим звеном между находящимися в карантине и их родственниками. С родственниками — особо трепетная история. Как только люди начали поступать в обсервационное пространство, к нам стали отправлять огромное количество посылок. Нужно проводить опись, проверять посылки, чтобы не было запрещенных предметов. А еще так можно многое узнать об интересах и потребностях людей, которым адресованы передачи.

В основном это, конечно, продукты, которые не портятся, одежда. Для старшего поколения передают допустимые таблетки, средства личной гигиены, кроссворды и сканворды. В посылках для молодежи — разнообразные гаджеты, бесконечные узлы зарядных устройств, иногда даже небольшие игрушки, которые можно впоследствии подвергнуть дезинфекции.

Конечно же, мы переживаем и наблюдаем за теми, кто у нас проживает. Люди очень разные. У меня есть небольшое увлечение: когда принимаю человека на входе, высчитываю, какого числа он будет выписываться, попадет ли на мою смену. Иногда получается принять и проводить, тогда ты наблюдаешь большую разницу между тем, каким испуганным и раздраженным приехал человек и каким счастливым он торопится вдохнуть свежего воздуха.

Одну юную студентку-иностранку я принимала с трудом. Она ерзала и звонила кому-то, просила, чтобы ее забрали. В общем, была очень недовольна происходящим. Ей тяжело давался язык, девушка очень нервничала.

Тогда я отксерокопировала ее паспорт и сказала: «Может быть, вам для чего-то дана эта ситуация? Может быть, вам просто нужно поставить жизнь на паузу и дать себе шанс отдохнуть?»

Она тогда покачала головой, но, выписываясь, узнала меня и сказала: «Спасибо, вы дали мне почву для размышлений как раз на две недели, я многое изменю».

Это моя первая запись в дневнике наблюдений. Мои первые записанные вспоминания об обсервации.

Хотелось бы, чтобы все скорее стали здоровы. И, конечно, снова вернуться к привычной любимой работе!

Налетела беда повсеместно,

Подкралась на порог не спеша.

Появился ковид неизвестный,

И труднее всем стало дышать.

С медициной у нас все в порядке.

Врачи помощь спешат оказать.

Носим маски, костюмы, перчатки.

И работу никак не прервать.

На приеме больных регистрация

Изо всех регионов страны.

Ну а после их ждет обсервация,

Где поправить здоровье должны.

Но вторая волна пришла спешно,

И тревожно нам стало опять.

С мылом руки мыть нужно, конечно.

И без масок нигде не гулять.

Пожилым всем теперь изоляция.

И в кафе больше мы не спешим.

На контроле должна быть дистанция.

И тогда мы ковид победим!

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