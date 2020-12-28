Земля чудес: Почему в Казани поселился огнедышащий крылатый змей и не квакают лягушки

Фото: vk.com/tamle_kazan

Казань, несмотря на эпидемическую обстановку, планирует отпраздновать Новый год с размахом. В центре столицы Республики Татарстан установили красавицу-елку, рядом с ней в праздничную ночь организуют новогодние гулянья, а кафе и рестораны будут работать для посетителей до 03:00. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, какие интересные и необычные места в старинном городе стоит посетить москвичам, отправляющимся праздновать наступление 2021 года в Казань.

Конечно, первым делом каждый турист должен побывать в Казанском кремле — это древнейшая часть и цитадель города, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города. На территории кремля находится Губернаторский дворец, возведенный во второй трети XIX века. Сегодня это официальная резиденция президента Республики Татарстан. Еще одна достопримечательность — Благовещенский собор. Это самая древняя постройка Казанского кремля. Его возвели в XVI веке. Посмотреть стоит и здание Казанского юнкерского училища, где в 1840-х годах располагались казармы военных кантонистов — сыновей нижних воинских чинов, в силу своего происхождения обязанных к службе.

Кремль славен еще и тем, что там находится красивейшая действующая мечеть Кул-Шариф, построенная в 2005 году к тысячелетию Казани. Это воссозданная легендарная многоминаретная мечеть XVI столетия, разрушенная в 1552 году во время штурма города войсками Ивана Грозного. Сейчас Кул-Шариф — один из главных символов современной Казани.

Падающая башня

После того как туристы осмотрели главные достопримечательности Казанского кремля, им стоит обратить внимание на башню Сююмбике, построенную в XVII веке. С ней связана интересная легенда. В XVI веке Казанским ханством правила царица Сююмбике. Она стала регентшей своего двухлетнего сына после кончины второго мужа Сафа-Гирея. Узнав о прекрасной правительнице, к ней посватался Иван Грозный. Но Сююмбике сказала ему, что выйдет замуж, если он за семь дней построит башню, которая была бы выше всех казанских минаретов. Иван Грозный выполнил это пожелание и женился на ней. А в день свадьбы непокорная Сююмбике забралась на верхний ярус башни и бросилась оттуда.

— Как ни жаль, легенда о романтической любви Ивана Грозного к татарской царице — лишь красивая сказка. Строительство башни началось спустя десятилетия после взятия Казани и преследовало весьма прагматическую цель — обеспечить город высотным наблюдательным пунктом, — рассказал краевед Борис Ерунов.

Башня Сююмбике, подобно Пизанской, падает. Ее шпиль отклоняется от вертикали почти на два метра. Сейчас ее поддерживает жесткий каркас.

— Казанцы башню любят. Однажды ближе к 1 апреля в газетах прошла «хохма», что Сююмбике вот-вот рухнет, и надо прийти помочь удерживать ее с помощью тросов. Народ примчался на выручку, — добавил Борис Ерунов.

Необычные памятники

Казань богата памятниками. Один из самых известных находится на площади 1 Мая. Это мемориал поэту Мусе Джалилю. Но в городе есть и необычные скульптуры, например, монумент крылатому огнедышащему змею Зиланту около стен кремля. Это мифическое существо считается символом города. По легенде, Зилант был защитником Казани. Он жил на горе неподалеку и, когда видел, что к крепости приближаются вражеские войска, летел в город, предупреждал об этом жителей и сам становился на их защиту.

— Раньше сознание у людей было мифическое и в дракона искренне верили. К тому же булгары, когда вражеская рать подходила к крепости, поджигали нефть в горах, чтобы у врагов возникало ощущение, что там живет дракон, который испепелит их огнем, — отметил краевед, издатель книг по истории Татарстана Леонид Абрамов.

В 10 минутах ходьбы от кремля на улице Баумана установлено несколько интересных памятников, например, Коту Казанскому.

— По легенде, в 1767 году наш город посетила Екатерина II. Во время прогулки на роскошной карете, которую ей подарили местные купцы, императрица заметила, что в Казани нет мышей. Тогда ей рассказали, что местные жители вывели особую породу котов-крысоловов. Екатерина II велела собрать 30 котов и отправить их в Зимний дворец. Приказ был выполнен. Императрица осталась довольна: мышей в резиденции больше не водилось. Говорят, что в благодарность Екатерина II иногда отсылала котам блюда с императорского стола, — рассказала доцент кафедры гуманитарных наук Казанского федерального университета Гульсум Азитова.

В память об этом казанские архитекторы отлили памятник коту. А неподалеку они установили копию кареты, на которой императрица объезжала город. Кстати, пушистые крысоловы, привезенные в Зимний дворец из Казани, — основоположники династии эрмитажных котов.

Храм всех религий

Неизменно интерес у туристов вызывает единственный в мире Храм всех религий. В архитектурном ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, буддийский храм. Внутри храма есть комнаты тибетских, индонезийских, египетских, иранских верований, китайского дао, индийских вед, майя, масонов и даже помещение, посвященное инопланетному разуму.

Вселенский храм не задумывался как место, где бок о бок будут молиться люди разных религий. Это, скорее, музей, где посетители могут познакомиться с верованиями разных народов мира.

— Храм строился, чтобы показать, что под одной крышей могут мирно жить представители самых разных конфессий, — рассказал Ильгиз Ханов, брат создателя архитектурного комплекса.

Храм всех религий возвел местный житель, архитектор Ильдар Ханов. Мужчина рассказывал, что однажды к нему во время медитации явился сам Господь и велел построить Вселенский храм. Ильдару Ханову в его деле помогали местные жители. Они работали на стройке, привозили стройматериалы или вкладывали деньги. Храм до сих пор недостроен. Работы там продолжаются.

— Я разработал проект будущего храма, изложил мое видение. Хочу вынести его на публичное обсуждение, чтобы заручиться поддержкой горожан и потенциальных инвесторов. Самостоятельно я его не потяну, — добавил Ильгиз Ханов.

Окрестности

За пределами города тоже есть что посмотреть. Одно из самых интересных мест — остров-град Свияжск в 64 километрах от Казани. Он расположен на небольшом участке суши, посреди зелено-голубого разлива могучей Волги и реки Свияги. Остров-град славится своими старинными храмовыми комплексами.

— В Свияжске находится Богородице-Успенский мужской монастырь. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там сохранились фрески второй половины XVI века, на одной из которых изображен Иван Грозный при жизни. Такую редкость можно увидеть лишь в двух храмах во всей России, — поделился краевед Артем Субботкин.

Стоит посетить и город Болгар, главная достопримечательность которого — Белая мечеть. Ее основной купол украшают изысканные витражи. А изнутри мечеть расписана арабской вязью.

В Болгаре хранится самый большой в мире Коран. Его размеры — 2 на 1,8 метра.

Туристам стоит побывать и в Раифском Богородицком монастыре. Это один из первых комплексов, построенных после завоевания этой территории Иваном Грозным.

Около монастыря есть озеро. По легенде, когда монахи выходили молиться, им мешали лягушки, громко квакающие у водоема. Тогда основатель монастыря, монах Филарет, пожаловался Господу на это. И на следующий день лягушки замолчали. Сейчас лес и озеро — это заповедник. Там студенты изучают флору и фауну. Однажды исследователи провели эксперимент: взяли несколько лягушек и повезли их в Казань. Как только группа покинула лес, амфибии, которых они забрали с собой, начали квакать.

Еда

Татарская кухня славится своей выпечкой. Туристам стоит отведать эчпочмак — печеный пирожок треугольной формы из дрожжевого теста с начинкой из картофеля и мяса. Это визитная карточка Татарстана.

На горячее стоит попробовать бешбармак. Это блюдо из мелко нарезанной отварной баранины или говядины с кольцами лука. Оно подается с пресным отварным тестом. Бешбармак принято есть руками и запивать горячим наваристым мясным бульоном.

Но главное — это татарские сладости. Самая популярная — чак-чак. Его готовят из мягкого теста и меда, а по вкусу он напоминает печенье «хворост» и грильяж. Самой известной татарской сладости даже открыли музей в Казани.

— Чак-чак — это старинный татарский десерт. Он известен с X века. Его рецепт передавали из поколения в поколение. Поэтому именно чакчак стал визитной карточкой республики, — рассказала экскурсовод Музея чак-чака Наргиза Сафиуллина. — В нашем музее можно узнать об истории татарских сладостей. А еще мы предлагаем гостям приготовить десерты и продегустировать их.

Еще одна национальная сладость — губадия. Это слоеный пирог с начинкой из отварного риса, яйца, сушеного творога — корта, изюма, кураги и чернослива. Обычно губадию готовят по праздникам. И, конечно, стоит отведать талкыш калеве, или птичьи гнезда. Это небольшие белые конусы из жженого сахара и меда.

РЕПЛИКА

Татарстан — это море удовольствий

Сергей Иванов, председатель государственного комитета республики Татарстан по туризму:

— Казань традиционно входит в число самых популярных направлений для путешествий, в том числе и на новогодние праздники. В 2019 году республику посетили порядка 3,6 миллиона туристов.

В Татарстане, помимо большого количества старинных достопримечательностей, активно развиваются и новые туристические направления, например Камское Устье, Кукмор, Рыбная Слобода, Сабы и другие. Так что даже если вы уже были в нашем регионе, приезжайте снова, вы явно не успели посмотреть все.

Главное, что везде путешественникам обеспечен очень высокий уровень сервиса. В Татарстане хорошо развита туристическая инфраструктура. Работают комфортабельные отели крупнейших международных сетей. Так что мы способны удовлетворить запросы даже самых искушенных путешественников.

А в целях создания комфортной информационной среды для гостей республики в городах установлена удобная туристическая навигация. Это разнообразные карты, справочные стенды, пешеходные указатели. Кстати, вся информация на них написана на трех языках — русском, татарском и английском, чтобы ее могли прочитать как можно больше людей разных национальностей.

В Татарстан люди, как правило, приезжают для того, чтобы получить массу удовольствий, познакомиться с местным колоритом, узнать эту необычную культуру.

Туристов здесь всегда встречают с особым гостеприимством.

Наша республика — это совершенно особенное место с необычной едой, колоритными людьми, массой развлечений.

У нас в республике говорят, что в Татарстане есть море. И это — море удовольствий.

ФАКТЫ

30 августа 2005 года Казани исполнилось 1000 лет. В честь этой даты в городе открыли метрополитен. В этом же году в Казани возвели одну из главных достопримечательностей — мечеть Кул-Шариф. Внутреннее пространство рассчитано на 1,5 тысячи человек, на площади перед ней размещаются еще 10 тысяч.

Еще в 2005 году в Казани создали Парк Тысячелетия. Центральная зона, именуемая «Перекрестком», символизирует роль Казани в качестве места встречи культур Востока и Запада.

К грандиозному юбилею в городе появился еще один интересный объект — мост «Миллениум». Это самый высокий мост в Казани. Его длина — более полутора километров. Максимальная высота конструкции над водой — 64 метра. Центральные поддерживающие конструкции выполнены в виде буквы «М». Именно с нее начинается слово «тысячелетие» в татарском и латинском языках.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Казань — один из самых многонациональных городов России. Здесь представлено свыше 115 национальностей. 50 процентов населения — татары. На территории Татарстана находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Богородице-Успенский мужской монастырь, Казанский кремль и Болгар.

В Казани зарегистрировано более 1000 религиозных объединений. В городе построено 60 православных объектов и около 80 мечетей.

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