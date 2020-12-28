Россияне сообщили, что планируют загадать в новогоднюю ночь

Кадр из фильма «Старый новый год» (1980)

Треть россиян (35 процентов) в новогоднюю ночь загадает окончание пандемии COVID-19 в 2021 году, пятая часть хочет найти чемодан с миллионом долларов (20 процентов). Такие данные приводятся в исследовании Работа.ру.

Наиболее популярными пожеланиями в новогоднюю ночь будут здоровье себе и близким (51 процент), высокая зарплата (44 процента), счастье (42 процента). Также респонденты сказали, что загадают покупку квартиры, дачи или машины (28 процентов), найти свое призвание (23 процента).

Еще россияне будут загадывать провести год без катаклизмов и катастроф (19 процентов), найти любовь (15 процентов), отправиться в путешествие мечты (14 процентов) и не заболеть коронавирусом (10 процентов). Некоторые хотят провести на удаленной работе весь год (7 процентов), а вот желающих поскорее вернуться в офис всего 2 процента.

Всего по 1 проценту опрошенных загадают получить миллион подписчиков в социальных сетях и сходить на концерт любимой группы.

Исследование проводилось в декабре 2020 года среди более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех российских регионов, передает РИА Новости.

Читайте также: Россияне назвали основные цели на 2021 год