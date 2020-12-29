Склонение к самоубийству и самоуправство: какое наказание грозит бывшему схимонаху Сергию

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) грозит два года лишения свободы с запретом на осуществление проповеднической деятельности. Об этом «Вечерней Москве» заявил адвокат Гасан Фаталиев.

Романов был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОНа. После допроса мужчину доставили в столицу из Екатеринбурга. Басманный суд арестовал его по обвинению в склонении к самоубийству на два месяца.

Фаталиев обратил внимание на то, что в РФ не так уж много судебных дел, связанных со священниками.

— Дело неоднозначное. По такой категории людей у нас в стране не так уж много уголовных дел. Нужно отметить, что, исходя из опубликованной в прессе информации, в статье не указан конкретный пункт (пункты) ч. 3 ст. 110.1 УК РФ. Также все вменяемые на данной стадии статьи УК относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести. Суд в любом случае будет назначать наказание по совокупности преступлений, что предусмотрено ст. 69 УК РФ, исходя из конкретных и установленных обстоятельств дела, — сказал адвокат.

Напомним, в отношении духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря возбуждены уголовные дела по трем статьям: ч. 3 ст. 110.1 УК (о склонении к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство).

Видео: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Судьба мужчины во многом будет зависеть от его адвокатов, считает Фаталиев.

— Неизвестно, какую линию защиты выберет адвокат, какая у них будет позиция. В связи с этим давать какой-либо конкретный ответ по назначению судом наказания достаточно рано, — заметил собеседник «ВМ».

По его оценкам, духовнику может грозить два года лишения свободы.

— Суд будет учитывать все имеющиеся смягчающие и отягчающие обстоятельства: возраст, признает ли вину подсудимый или нет, раскаивается ли он в содеянном или нет и тому подобное. Как один из возможных вариантов суд может назначить наказание в виде двух лет лишения свободы, считая срок условным, с испытательным сроком на два года без права занимать определенные должности и заниматься определенной (проповеднической — прим. «ВМ») деятельностью, — добавил адвокат.

Духовник попал в центр внимания после того, как стал говорить в проповедях о том, что коронавирус — это «псевдопандемия», что граждан России хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают в самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Мужчина призывал не подчиняться требованиям Роспотребнадзора и церковного руководства в связи с карантинными мерами. Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.

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