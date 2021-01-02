Топ-10 мест в Москве, где можно сделать яркие новогодние фото

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Зимняя Москва в Новый год превращается в настоящую сказку: здания украшают яркими инсталляциями, мишурой и гирляндами, а на столичных площадках открывают специальные тематические локации для фотосессий. Окунуться в уютную атмосферу праздника и запечатлеть яркие моменты может каждый. «Вечерняя Москва» собрала самые лучшие площадки столицы, где можно сделать красивые снимки.

Красная площадь

Одним из символов российской столицы и ее главной достопримечательностью является Красная площадь. Как и много веков назад, на главной площади страны собирается множество людей, которые с удовольствием прогуливаются по ней и ее окрестностям.

Для тех, кто любит позировать перед камерами, будет возможность выбрать различные панорамы и виды на собор Василия Блаженного, памятник легендарным героям отечественной истории Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Ансамбль Красной площади невозможно представить без Исторического музея, который украсит любой снимок своим роскошным экстерьером, напоминающим старинный древнерусский терем. Башни Кремля, Воскресенские ворота, Иверская часовня, а также музеи русского дворцового интерьера, расположенные поблизости, тоже могут стать прекрасным антуражем для ваших праздничных снимков.

Новогодняя иллюминация в Москве / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Манежная площадь

Одной из самых традиционных новогодних локаций традиционно является Манежная площадь. В период новогодних торжеств это место превращается в невероятно красивую сказочную площадку с нарядной елкой, ярмарками, крутыми горками, многочисленными концертами и мастер-классами. Здесь можно провести свой досуг вместе с семьей и друзьями, посмотреть на сказочные декорации, которые переливаются разноцветными огнями, а также сделать несколько фото на память, чтобы запечатлеть дух торжества.

Большой Москворецкий мост

Отличной смотровой площадкой и прекрасной зоной для фотосессий является Москворецкий мост. Оттуда открываются потрясающие виды на нарядную и усеянную разноцветными огнями столицу. Кроме того, с этой точки часто запускают фейерверки, что только добавит красок на зимних фотографиях.

Парк «Зарядье»

В чудесный сказочный мир в Новый год превращается и парк «Зарядье». Именно здесь располагается огромное количество театральных подмостков и концертных площадок, на которых устраивают новогодние представления. На территории парка огромное количество локаций, где можно устроить фотосессию на фоне красивых сооружений, парковых ансамблей, украшенных яркими огнями и световыми арками.

Никольская улица

Сотни тысяч светодиодных гирлянд, свисающих с неба, — такое чудо можно увидеть на Никольской улице, которую еще называют улица света. В новогодние праздники Никольская особенно прекрасна, так как вся улица украшена гирляндами и елками.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Лубянская площадь

Новогодний декор Лубянской площади неповторим. В зимние праздники здесь традиционно появляется настоящая елочная роща, которую накрывает огромный световой шатер. В центре композиции под сверкающим куполом располагается одна из высоких и шикарных елок российской столицы. Сказочную атмосферу дополняет красивый амфитеатр у Политехнического музея.

Театральная площадь

Шары, неоновые арки и сверкающие фигуры традиционно появляются в новогодние праздники на Театральной площади, которые создают чудесное настроение и являются отличным фоном для эффектного снимка.

Тверской бульвар

Световые туннели, огромные сверкающие инсталляции, зимние аттракционы для детей и оригинальные селфи-зоны для взрослых. Здесь каждый год появляются оригинальные украшения и царит атмосфера настоящей зимней сказки. Именно так можно описать новогоднее оформление Тверского бульвара в новогодние праздники.

Поклонная гора и Кутузовский проспект

Завораживающие фигуры и сверкающие гирлянды можно увидеть на Поклонной горе, на площади которой вот уже несколько лет подряд устанавливают один из самых огромных елочных шаров в мире. Примечателен тот факт, что каждый год его размеры увеличиваются. Огромное количество узоров создает эффект удивительного светового шоу. На Кутузовском у Триумфальной арки расположены гигантские световые фигуры, которые становятся логичным продолжением общей сказочной экспозиции.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Новая площадь

Светящиеся арочные проходы и новогодние инсталляции — главное украшение Новой площади. Это пространство — идеальное место для тихих прогулок морозными вечерами с компанией знакомых и друзей.

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