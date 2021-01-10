Хозяйки предпочли ужин с доставкой

Курьер Андрей Семенцов проводит новогодние праздники на работе / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Выходные — традиционно самый «горячий» сезон для курьеров. Особенно сейчас, во время пандемии, когда многие кафе изменили графики работы. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как трудились курьеры в праздники.

Андрей Семенцов уже второй раз проводит Новый год на работе — трудится курьером в одной из популярных служб доставки еды. На отсутствие заказов ему жаловаться не приходится.

— Я устроился на работу в марте 2019 года и могу сказать, что с середины декабря количество заказов стабильно увеличивается в несколько раз, — объясняет Андрей.

Мы с ним встретились около метро в районе Белорусского вокзала. В основном там находятся бизнес-центры. В будние дни заказы приходят часто, но небольшие. Например, кофе и выпечка с утра или бизнес-ланч к обеду.

— Но в новогодние праздники люди стали намного чаще заказывать доставку домой, — рассказывает курьер, ожидая первого заказа. — В основном это угощения для праздничного стола или фастфуд. А из-за того, что в выходные чаще собираются с друзьями и семьями, увеличился объем и средний чек покупок.

Иногда доходило до того, что все блюда едва помещались в курьерскую сумку. А еще, по словам Андрея Семенцова, москвичи часто заказывали доставку продуктов, чтобы самим приготовить еду.

Но утренние часы все равно остались «легкими», пусть и более загруженными. Например, первым заказом у курьера попался стаканчик кофе на завтрак и блинчики. Мы были как раз у нужного кафе, поэтому блюда клиенту доставили быстро. А за это время появилось еще несколько заказов.

В пресс-службе одного из агрегаторов доставки отметили, что на протяжении всех новогодних каникул для клиентов действовали праздничные скидки на меню из ресторанов. А тем курьерам, кто вышел на смену в новогоднюю ночь, на-числили дополнительные бонусы и подарки.

Однако не все компании доставки работали в новогоднюю ночь. Так, один из сервисов 31 декабря принимал заказы лишь до 18 часов. Работа возобновилась лишь в полдень 1 января.

— Такой график был сделан для того, чтобы наши курьеры тоже смогли полноценно встретить Новый год со своей семьей, — объяснили в пресс-службе.

Как отметили специалисты, доставка из событийной услуги, которой пользовались в основном по праздникам, стала ежедневным способом экономии времени. Компании постоянно расширяют список ресторанов-партнеров и ассортимент продуктов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Москвичи стали тратить больше денег на доставку еды. По данным одного из агрегаторов доставки, средний чек в декабре и начале января вырос на 15 процентов. По данным опроса о самых востребованных профессиях в России на праздниках, курьеры заняли 2-е место. Этот вариант ответа выбрали 36 процентов из 3000 опрошенных. На первом же месте оказались продавцы и кассиры.

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