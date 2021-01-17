«Поразительные закономерности»: какое будущее ждет детей, рожденных в 2021 году

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Какой характер будет у детей, рожденных в 2021 году, и кому из них в год Быка будет сопутствовать удача? Об этом «Вечерней Москве» рассказала таролог Галина Янко.

Наиболее очевидные последствия касаются школьных оценок: дети, родившиеся в конце учебного года, успевают немного хуже, чем те, кто родился в начале учебного года, хотя различия, как правило, со временем исчезают. Но есть и другие, более поразительные закономерности, которые не так легко объяснить.

В 2021 году из-за влияния ретроградного Меркурия удачливее всего будут представители стихии Воздуха. Это Водолеи, Весы и Близнецы. Наполненные энергией, эмоциями и интеллектом, эти знаки зодиака всегда находятся в поиске новой информации. Такой ребенок будет преуспевать в учебе и сможет освоить трудную профессию. Ему нравится быть активным, занятым, ему захочется показывать миру, что он абсолютно бесстрашный. У него с самого детства будут проявляться такие черты характера, как упрямство и упертость.

Повзрослев, такие личности будут до конца отстаивать свою правоту. Поэтому родителям таких детей придется проявлять хитрость и часто идти на компромиссы, чтобы чего-то добиться от них. Силой заставить такого ребенка сделать то, что ему не по душе, не получится. Главное — научиться мягко направлять его упрямство в нужное русло.

Девы и Козероги, рожденные в период ретроградного Меркурия или затмения, также могут преуспеть в жизни. Их успех будет начинаться в первую очередь с грамотной коммуникации с обществом. Такие дети будут проще устанавливать прочные связи и, возможно, займут лидерство относительно мнений. Причем их успех, в отличие от представителей стихии Воздуха, начнет проявляться уже в молодом возрасте, а не с ранних лет.

Люди, рожденные в год Быка, — сильные, надежные, справедливые и сознательные, внушающие доверие окружающим. Они также спокойны, терпеливы, методичны, им можно доверять. Хотя они мало говорят, но могут быть очень самоуверенными. Они твердо верят в себя, но также упрямы и ненавидят терпеть неудачи или бросать вызов. Хотя они не выходят из себя легко, их гнев может стать взрывным и импульсивным. Они серьезные, тихие и необщительные от природы, что может сделать их скучными.

У людей-Быков много здравого смысла. Будущие родители могут беспокоиться о том, что им следует попытаться спланировать зачатие в соответствии с этими датами, но важно помнить, что эффекты, как правило, относительно небольшие.

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