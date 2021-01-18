Врач-офтальмолог назвала способы улучшить зрение

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Переход на дистанционное обучение и продолжительное нахождение за экранами компьютеров и гаджетов могут привести к ухудшению зрения и ускорению развития близорукости. Такое мнение высказала врач-офтальмолог Анастасия Кононова.

Как рассказала специалист корреспонденту «Вечерней Москвы», большинство россиян сегодня вынуждены проводить много времени перед экранами своих рабочих компьютеров и смартфонов. А многочасовые нагрузки на глаза, по словам медика, безусловно, негативно влияют на органы зрения.

— Возникновение близорукости — генетически определенный процесс. Но стоит сразу отметить, что это не заболевание, как многие считают, а лишь дефект, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Это обусловлено тем, что размер глаза не соответствует силе его оптики. И дополнительные нагрузки на глаза могут лишь ускорить его возникновение, — сказала Кононова.

Эксперт отметила, что возникновение близорукости или дальнозоркости не значит, что ребенок или взрослый слепнет:

— Многие мамочки начинают разводить панику, что, мол, их ребенок теряет зрение из-за компьютера или смартфона. Просто ребенку нужна оптика, которая будет соответствовать размеру его глаз. Кроме того, все жалобы детей и взрослых на утомляемость и сложность в фокусировке зрения связаны не с ухудшением зрения, а с усталостью после компьютера и долгого сидения за гаджетами.

А сухость, которая возникает, и покраснение связаны с тем, что мы меньше моргаем и глаз не увлажняется.

— Мы часами смотрим в экран, что дает сильную нагрузку на аккомодационную систему глаза, обеспечивающую возможность видеть хорошо предметы вблизи и вдали. И сразу возникает чувство, что зрение значительно ухудшилось. Но стоит глазам дать отдохнуть, как все эти дискомфортные ощущения пройдут, — заметила медик.

Однако у тех людей, у которых имеются скрытые проблемы, некоторые заболевания могут развиться вследствие таких продолжительных нагрузок. А это уже повод посетить врача-офтальмолога.

Еще одним фактором риска развития той же близорукости врач считает недостаток витамина D. Эксперт отметила, что чем меньше ребенок бывает на улице и впитывает солнечный свет, тем медленнее происходит процесс формирования глазных яблок.

— Зрение здорового человека полностью формируется к 17–18 годам и до 40–42 лет никак не меняется. Но из-за генетических особенностей могут быть различные дефекты, — сказала врач.

Чтобы предотвратить нарушение зрения, необходимо соблюдать гигиену:

— Если вы проводите много времени за компьютером, следите за тем, чтобы он располагался на расстоянии вытянутой руки. Лучше его располагать чуть ниже уровня глаз, чтобы органы зрения не так быстро утомлялись. Каждые полтора или два часа необходимо давать глазам отдохнуть. Для этого достаточно отойти от экрана компьютера и посмотреть на предмет, который вас успокаивает.

Что касается специальных гимнастик для улучшения зрения, все они, как заметила медик, лишь дополнительно напрягают мышцы глаза и не несут никакой пользы.

Вместо этого врач рекомендует разнообразить свой рацион и включить в него побольше фруктов, овощей, дикой рыбы, а также необходимого для «здорового взгляда» пигмента лютеина. Он содержится в больших количествах в яичном желтке, шпинате и капусте. Эксперт опроверг мнение, что черника способствует улучшению зрительной функции.

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