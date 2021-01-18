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Московским школьникам расскажут о профессиях мегаполиса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московским школьникам расскажут о профессиях мегаполиса

Марьяна Шевцова

Общество

Для школьников и студентов колледжей столицы пройдут онлайн-встречи с работодателями и отраслевые экскурсии. Ребята увидят инновационное оборудование предприятий Москвы и узнают о профессиях, которые востребованы сегодня на рынке труда. Для участия необходимо пройти электронную регистрацию.

26 января компания «ФЕЛИКС», крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России, проведет онлайн-встречу, на которой расскажет историю своего успеха, а также о современных технологиях, применяемых на фабрике. Ребята узнают, какими навыками необходимо владеть, чтобы работать в мебельной отрасли.

Для тех, кто интересуется IT-технологиями и робототехникой, сотрудники компании «Коптер Экспресс» 27 января проведут занятие, на котором расскажут о создании беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа. Участникам представят оборудование, которое применяется в разработке и производстве беспилотников, и программное обеспечение для управления дронами.

27 января на встрече с сотрудниками Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева речь пойдет о развитии отечественного двигателестроения и всего самолетостроения страны. Ребят познакомят с историей и структурой компании, расскажут об особенностях производства и продукции, выпускаемой предприятием.

28 января на онлайн-встречу приглашает Музей магистрального транспорта газа. Школьников познакомят с историей «Газпром трансгаза Москвы», расскажут им о первопроходцах газовой промышленности и коллективе, который сегодня трудится на предприятии. Участники также узнают, как происходит транспортировка голубого топлива в нашей стране.

Мероприятия подготовлены при поддержке Городского методического центра и проходят в рамках городского проекта «Профессиональные стажировки».

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