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Здесь дышится легко: как работает новейшая станция экомониторинга в Москве
Заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич на фоне инновационной автоматической станции экологического мониторинга воздуха, которая установлена в особой экономической зоне «Технополис «Москва» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Здесь дышится легко: как работает новейшая станция экомониторинга в Москве

Наталья Тростьянская

Общество

В среду, 20 января, в особой экономической зоне «Технополис «Москва» открыли современную станцию контроля загрязнения атмосферы. «Вечерняя Москва» выяснила, в чем ее особенность.

Станция работает автоматически, непрерывно анализируя уровень загрязнения воздуха. Датчики фиксируют, сколько в атмосфере содержится угарного газа, сероводорода, оксидов азота, метана, а также измеряют объем вредных частиц размером до 10 микрон. Для сравнения, это примерно в пять раз меньше толщины человеческого волоса.

Станция также учитывает метеопараметры: температуру воздуха, давление, влажность, скорость и направление ветра. Все это влияет на то, как долго загрязняющие вещества задержатся в атмосфере.

— Место для инновационной станции выбрано не случайно, — рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. — Территория возле метро ≪Текстильщики≫ находится на границе двух районов, испытывающих значительную техногенную нагрузку от транспортных потоков по Волгоградскому проспекту и Люблинской улице.

Здесь же идет строительство Юго-Восточной хорды, формируется крупный транспортно-пересадочный узел. И жители смогут в режиме реального времени получать информацию о состоянии атмосферного воздуха.

Высокоточные приборы делают замеры ежесекундно. Данные выводятся на большое светодиодное табло, установленное сверху. Информация обновляется каждые 20 минут. Кроме того, у инновационной станции прозрачные стены, через которые можно наблюдать за работой оборудования. В зависимости от уровня загрязнения воздуха станция светится изнутри тем или иным цветом.

— Зеленый свет говорит о том, что превышений загрязняющих веществ нет, — пояснил замдиректора Мосэкомониторинга Евгений Никитич. — Если концентрация веществ на грани превышений, загорится желтый. А красный значит, что есть повышение концентрации хотя бы по одному из веществ.

Узнать подробнее о работе станции можно, если подойти поближе. Она оборудована датчиками движения, которые реагируют на приближающегося человека. На большом мониторе демонстрируется подробная презентация: какие вещества попадают в атмосферу и как они измеряются.

Как заметил гендиректор «Технополиса «Москва» Геннадий Дегтев, станция позволит заинтересовать экологией города школьников и студентов, которые приходят к ним в особую экономическую зону.

Сейчас в городе работает 58 станций экомониторинга. За последние десять лет 36 из них обновили —они стали надежнее и точнее.

В этом году будут установлены еще две новые станции — в районах Западное Дегунино и Некрасовка. Еще 15 станций появится в 13 городах ближайшего Подмосковья —чтобы контролировать чистоту воздуха на сопряженных со столицей территориях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В столице 90 процентов всех вредных выбросов в атмосферу приходится на автотранспорт. По сравнению с 2010 годом они уменьшились более чем на 600 тысяч тонн. В целом за последние 10 лет объем оксида углерода, поступающего в атмосферный воздух, снизился в 2,3 раза, оксида азота — в 2,2 раза, мелких частиц размером до 10 микрон — в 1,4 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, диоксида серы — в 1,7 раза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— Система экомониторинга в Москве существует с 2005 года. Сейчас у нас более 50 станций, которые работают в различных точках города и в ежеминутном режиме поставляют информацию об измерениях состояния атмосферного воздуха. Москва — инновационный, умный город. Поэтому первая инновационная станция появилась на территории «Технополиса «Москва». Самая главная ее особенность в том, что она доступно, понятно и в полном объеме доносит информацию людям о состоянии воздуха в конкретной точке в конкретный момент времени.

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