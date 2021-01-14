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Земле предрекли критическое повышение температуры через 30 лет
Фото: pexels.com / Francesco Ungaro

Земле предрекли критическое повышение температуры через 30 лет

Анастасия Колоскова

Наука

В ближайшие 30 лет на Земле могут наступить критически высокие температуры. К такому выводу пришли американские и новозеландские ученые.

Центр исследования климата Вудвелла при поддержке американских специалистов проанализировали информацию, полученную за 20 лет из всех крупных биомов по всему миру. Им удалось установить предельные показатели температуры, превышение которых приведет к тому, что растения существенно снизят способность поглощать, а затем накапливать углерод из земной атмосферы.

Ставшее первым по данной теме исследование показало, что высвобождение углерода при превышении порога приведет к критически высоким температурам.

Ученые назвали богатые углеродом биомы, которые пострадают первыми. Среди них тропические леса в устье Амазонки, российская и канадская тайга и леса Юго-Восточной Азии, сообщает Phys.org.

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