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Как у москвичей появилась традиция срезать дорогу через дворы и улочки
7 ноября 1987 года. Справа строится многоэтажный дом. Вдалеке виднеется Битцевский лесопарк / Фото: Neorealist / PASTVU

Как у москвичей появилась традиция срезать дорогу через дворы и улочки

Альфия Камилова

Общество

В некогда популярной, в конце 90-х годов прошлого века, песне «Провинциалка» есть строчки: «Ох, и длинная Москва в первый раз! На Арбате, говорят, есть художники, только где ж его искать, тот Арбат!» А вот жителям столицы ориентироваться в родном городе очень просто. Они знают, как пройти до места дворами, экономя драгоценное время. Срезать дорогу — давняя традиция москвичей.

Жительнице столицы Татьяне Тыльновой 67 лет, и она пешеход с большим стажем — ежедневно проходит не менее 8 тысяч шагов. Но это только для поддержания здоровья. Помимо этого, она ради решения всевозможных дел постоянно передвигается по городу и району, в котором живет уже 40 лет — с тех пор как переехала в столицу из Воронежа. Татьяна Владимировна шутит, что коротких путей не ищет, но точно знает, как их найти.

— Мой супруг Константин Егорович был коренным москвичом и знал центр города как свои пять пальцев. Наизусть мог перечесть все улочки в районе Китай-города. Я поражалась его умению находить самый короткий путь через какие-то дворики, гаражи, арки. Костя, светлая ему память, знал все тупики, переулочки. Я же эту науку познала только лет через пять после переезда в столицу. А у москвичей, которые здесь родились, это, мне кажется, уже в генах. Вот у наших двух сыновей и одного внука этот «московский ген» есть. Они где угодно могут срезать дорогу и идут всегда абсолютно правильно, — смеется Тыльнова.

Москва — место притяжения для многих россиян из регионов. Наш мегаполис полон возможностей, поэтому в него ежегодно стекаются десятки тысяч людей со всех стран и мира. Первое время найти нужный адрес или дом для них весьма проблематично. Тут без гаджета на обойтись.

— Приехал в Москву три года назад, — говорит курьер службы доставки Валерий Паньков. — Сначала понятия не имел, где в столице север, а где юг. Потом стал понимать, что Москва устроена просто. Центр похож на мишень, от которой идут лучи. Я много гулял по запутанным улочкам центра города, а затем пришло понимание того, почему те или иные улицы так расположены. Теперь без компаса могу сказать, что Таганка находится на юго-востоке, Замоскворечье — на юге, а Арбат на западе. В центре города ориентируюсь, как коренной москвич, и даже научился срезать дорогу дворами.

По его словам, для того чтобы хорошо ориентироваться в Москве без помощи интернет-карт и навигатора, необходимо запомнить направления и названия главных улиц. И знать, что по схеме метро оранжевая ветка параллельна проспекту Мира, а зеленая — Ленинградскому проспекту и Ленинградскому шоссе.

Менеджер торговой сети, 22-летняя Лилия Гафурова, в своем умении укорачивать свою дорогу до определенной цели пошла еще дальше — она экономит время, срезая путь с помощью электричек.

— По работе мне нужно было срочно попасть от станции метро «Дмитровская» до «Тушинской». А это почти час времени. На станции «Дмитровская» есть железнодорожная платформа, куда я и отправилась. В итоге через 16 минут была на станции «Тушинская». Другой известный мне маршрут — на электричке от Царицына до Текстильщиков. Это всего 15 минут времени, тогда как на метро в два раза дольше.

Научный сотрудник Музея Москвы, опытный экскурсовод Дарья Булгакова, о московской традиции срезать дорогу знает все. Кроме того, у нее самой есть сеть секретных городских маршрутов, которые помогают ей добраться до места максимально быстро.

— Самый простой пример. Все московские дворы открыты, что дает возможность сегодня существенно сократить путь. Даже если придомовая территория огорожена забором и имеет ворота, двор открыт. Но существует стереотип: если есть калитка, то входить в нее можно только избранным. Это заставляет пешеходов делать крюк и обходить огражденную территорию, — рассказывает Дарья Булгакова. — Например, расскажу, как легко и просто добраться от улицы Малая Ордынка до Третьяковской галереи на Большой Ордынке. В районе Музея Островского есть неприметный сквозной проход, который сбережет минут 10 времени за счет того, что не придется обходить станцию метро «Третьяковская». Нужно просто открыть калитку храма Святого Николая в Пыжах и выйти к Большой Ордынке, а затем к Третьяковской галерее. Я часто срезаю там дорогу.

Еще один секретный маршрут, о котором рассказала экскурсовод, раскрывает перед человеком на его пути совершенно другую, необычную и, можно даже сказать, патриархальную Москву.

Этот маршрут находится между Старосадским и Колпачным переулками, где стоит здание Евангелическо-лютеранской церкви. Вся территория храма огорожена, но обитатели Ивановской горки знают, что этот дворик с секретом.

— Двор сквозной. Можно от калитки пройти вдоль храма и оказаться у очень эффектной старинной арки у Колпачного переулка. Поверьте, можно, соблюдая столичную традицию срезать путь, не только экономить свое время, но и получать удовольствие от маленького, но увлекательного путешествия.

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