Росгвардия отметила работу «Вечерней Москвы»

Корреспондент «Вечерней Москвы» Олег Сыров (слева) и начальник пресс-службы Росгвардии Москвы Яна Урсу / Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Росгвардия выразила благодарность редакции «Вечерней Москвы». На встрече с представителями СМИ журналисты издания получили грамоты от имени начальника столичного управления ведомства генерал-лейтенанта полиции Михаила Воробьева.

Как объяснила начальник пресс-службы ГУ Росгвардии Москвы Яна Урсу, круглый стол с журналистами приурочен к дню рождения службы:

— У нас профессиональный праздник — День службы по взаимодействию со средствами массовой информации. Мы пригласили коллег, чтобы пообщаться, обсудить имеющиеся вопросы, услышать пожелания в рамках взаимодействия коллег, — пояснила представитель ведомства.

Она напомнила, что минувший 2020 год был нелегким, но плодотворным. Урсу заметила, что Росгвардия и СМИ работали в тесном контакте, несмотря на трудности, связанные с ограничительными мерами, и доводили до общественности важность этих мер.

— Была выполнена глобальная работа. Благодаря плотному взаимодействию с редакциями федеральных и региональных изданий и каналов нам все удалось! — сказала начальник пресс-службы.

Яна Урсу сообщила, что 27 марта Росгвардия отметит пятилетие со дня образования службы. Кроме того, по ее словам, мы находимся в преддверии еще одного юбилея — в июле исполняется 100 лет образованию Центрального округа войск Национальной гвардии РФ. Представитель Росгвардии пообещала много интересных и ярких мероприятий.

Майор Росгвардии подчеркнула, что за годы сотрудничества работа со многими коллегами переросла в дружбу. С некоторыми журналистами росгвардейцы увиделись впервые, «хотя несколько лет до этого общались по телефону». Помимо обмена деловой информацией, установились личные контакты. Урсу подчеркнула важность встречи и выразила искреннюю благодарность всем, кто нашел время для живого общения.

Начальник пресс-службы Центрального округа ГУ Росгвардии Илья Кренжель (слева) и корреспондент «Вечерней Москвы» Андрей Объедков / Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Начальник пресс-службы Центрального округа ГУ Росгвардии Илья Кренжель пояснил, для чего силовые ведомства организовывают подобные неформальные встречи с пишущей братией:

— Встречи представителей силовых ведомств с журналистами очень важны. Мы используем возможность доведения до общественности позиций ведомства по различным вопросам — от служебно-боевой деятельности до тех или иных событий в общественно-политической жизни. Пресс-служба силовой структуры и корреспонденты новостных издательств — это «мостик» между институтами исполнительной власти и людьми. Мы обеспечиваем информированность общества, — сказал подполковник.

Росгвардеец напомнил, что любой социальный институт, в том числе и силовые структуры, состоит из граждан, которые являются частью нашего общества и неотделимы от него. Кренжель заметил, что и силовики, и журналисты обязаны честно и открыто говорить обо всем, что происходит в нашей жизни, — и о хорошем, и о плохом.

— Мы не только обозначаем официальную позицию властных структур, но и обеспечиваем обратную связь. Разумный человек независимо от своих взглядов должен использовать различные источники информации и, помимо слухов от анонимных каналов в мессенджерах, знать официальную позицию того или иного государственного института. На основании совокупности данных можно судить о чем-либо с определенной долей объективности, — добавил начальник пресс-службы Центрального округа ГУ Росгвардии.

Офицер сообщил, что проект Росгвардии «Проверка на прочность» недавно получил награду Рунета. В работе Росгвардии задействовано множество профессий, пояснил он, и пресс-служба ведомства рассказывает о них людям.

— Мы доводим до граждан не только официальные указы, но и просто рассказываем о жизни ведомства, — уточнил подполковник.

Кренжель выразил надежду на то, что все корреспонденты — от блогеров до представителей известных газет и журналов — понимают, что они являются гражданами государства. Пресс-служба ждет от своих коллег взвешенных оценок событий и ответственности в работе, сказал представитель Росгвардии. Он пожелал всем сотрудникам СМИ взаимопонимания.

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