Коллеги из Татарстана увезли домой полезные знания и приятные впечатления

Untitled-2.png / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В среду, 27 января, редакцию газеты «Вечерняя Москва» посетили гости из Татарстана — главные редакторы региональных изданий и руководители республиканского медиахолдинга. Они приехали перенять опыт столичных коллег.

Гостей встретил главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Он провел экскурсию по редакции: показал помещения, где работают отделы, телестудию, медиацентр и музей «Вечерки».

— Здесь у нас хранятся все грамоты, награды, реликвии «Вечерней Москвы». Кстати, мы восстановили портреты всех главных редакторов газеты, которые когда-либо руководили ею. Через три года нам исполняется сто лет. Примечательно, что с первого дня газета никогда не переставала выходить. Номера ни разу не пропускали даже в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны, — рассказал Куприянов.

После экскурсии перед делегацией выступили заместитель генерального директора по развитию и распространению Иван Курдюмов и директор по распространению Екатерина Мосолова. Они рассказали коллегам из Татарстана о том, как издания холдинга попадают к читателю. Гости спрашивали, как совмещается розничная продажа, подписка и бесплатное распространение газет, о стоимости разных выпусков. Еще одной важной темой для обсуждения стало продвижение изданий и увеличение продаж.

О творческой части «производства» рассказал заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска «Вечерней Москвы» Алексей Зернаков. Он ответил на вопросы коллег о том, как устроена работа над выпусками, о разнообразии контента и о деятельности редакторов, верстальщиков и корреспондентов.

— В «Вечерней Москве» работают открытые люди, которые владеют всей информацией и делятся ею. Мы услышали ответы на важные вопросы. Некоторые практические кейсы попробуем реализовать в своих изданиях, — поделилась главный редактор газеты «Зеленодольская правда» Татьяна Витовская. Гости приехали не с пустыми руками, они вручили главному редактору подарки в на­цио­нальном колорите: тюбетейку, чак-чак и другие.

СПРАВКА

Первый номер газеты «Вечерняя Москва» увидел свет 6 декабря 1923 года. Это было четырехполосное приложение к «Рабочей Москве» (нынешней «Московской правде»). Газета трансформировалась, чтобы соответствовать запросам читателей. И всего за два года ее тираж вырос с 6 до 100 тысяч экземпляров.

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