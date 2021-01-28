Филологи снимают болтливых горожан скрытой камерой

Кадр из фильма «Кавказская пленница»/ 1967

Самое актуальное слово последнего года — «удаленка» — получило высочайшее признание. Его включат в академический «Толковый словарь русской разговорной речи».

Над словарем с 2010 года работает коллектив Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН. Уже вышли три «выпуска» (составители предпочитают называть книги именно так), в каждом — около двух тысяч статей. И многие из них посвящены словам, которые раньше не включались в академические справочники.

Сейчас сдан в издательство четвертый выпуск (С — Т), идет работа над последним (У — Я). Ответственный редактор словаря, доктор филологических наук Леонид Крысин рассказал, где границы лингвистической толерантности, с какими словами труднее всего работать и что может помешать москвичам узнать двадцатое значение частицы «так».

— Леонид Петрович, хорошо, что «удаленка» появилась перед началом работы над выпуском «У — Я». А бывало, что какое-то слово включали в последний момент?

— Уже во время составления выпуска «С — Т» мы узнали, что у глагола «сгоношить», помимо значения «приготовить что-либо на скорую руку», есть еще одно — «подбить, сагитировать кого-либо сделать что-либо» («Ребята сгоношили меня взять без спросу деньги у родителей»). Когда текст был готов и прошел мое редактирование, обнаружилось, что в нем не было слова «скворечник», а ведь у него целых пять разговорных значений.

Лакун в нашем словаре вообще больше, чем хотелось бы. Скажем, в первом выпуске нет глагола «загорать» («Раствор не подвезли, вот и загораем»). Именно поэтому мы называем очередную книгу «выпуском», а не «томом», заранее предполагая, что добиться стопроцентного покрытия безбрежного моря повседневной русской речи невозможно.

— Какие слова самые сложные для описания?

— Глаголы: как правило, у каждого по несколько значений (у «тянуть» — больше двадцати). А еще — всякая «мелочь»: междометия, частицы. Их значения очень текучи. «Ах!» — это и восторг, и недоумение, и порицание. «Ну!» — это и поддержка того, о чем говорит собеседник, и сомнение в его словах, и удивление, и еще многое другое. В четвертом выпуске чемпионом в этом смысле стала частица «так»: в ее словарной статье подтверждено примерами двадцать одно (!) значение и плюс к этому более двух десятков устойчивых выражений типа «вот так так!», «так себе».

— Неужели двери словаря раскрыты любому слову, подслушанному на улице?

— Словарь в основном содержит традиционную разговорную лексику («баловник», «прикидываться»). Есть некоторые образцы просторечия, жаргона и сленга («беспредел», «отстой»). В четвертый выпуск включены молодежные сленговые слова «стебаться» и «троллить». В нем же получили описание некоторые малозаметные на первый взгляд способы употребления хорошо известных слов: например, «свой» в значении «о продуктах собственного, домашнего изготовления».

— А что тогда для вас табу?

— Обсценная лексика, то есть мат. Однако мы рискнули включить так называемую «слабообсценную лексику». Это прямые и грубые обозначения некоторых частей тела и физиологических процессов. Во-первых, они очень употребительны в современной повседневной речи, в том числе и в непринужденной речи представителей интеллигенции. Во-вторых, они обросли множеством фразеологических оборотов. В-третьих, как правило, такие слова имеют переносные значения — например, «сильно испугаться».

— Я догадалась, о чем вы!

— Мы все время подчеркиваем, что наш словарь не является нормативным. В нем нет рекомендаций, надо ли употреблять то или иное слово. Это фотография нашей повседневной городской языковой жизни.

— Точнее уж, съемка скрытой камерой... А когда выйдет четвертый выпуск?

— Это больной для нас вопрос. Публикация возможна только при получении гранта от Российского фонда фундаментальных исследований (при его поддержке вышли три предыдущих выпуска). А он в прошлом году объявил конкурс издательских работ гораздо позже обычного, и информации о его результатах пока нет. Кроме того, нас тревожит перспектива объединения РФФИ с Российским научным фондом, созданным в свое время для финансирования работ исключительно в области естественных наук.

Это может означать, что у гуманитариев не будет ни малейшей возможности получать гранты. Очень хотелось бы, чтобы наши опасения оказались напрасными.

КСТАТИ

Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН активно пополняю не только бумажные, но и электронные словари — в частности, орфографический ресурс «Академос». В основе этого справочника — утвержденный Орфографической комиссией РАН «Русский орфографический словарь» (исправленное издание 2018 года), содержащий более 200 тысяч слов. При этом в «Академос» постоянно добавляются новые слова. За 2020 год там появилось 782 позиции. Среди них есть такие приметы наших дней, как «санитайзер» и «локдаун». А вот «ковида» пока нет.

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