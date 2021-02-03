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Как создать силу из слабости. Почему «Триггер» победил всех
Максим Матвеев в роли Артема Стрелецкого / Кадр из сериала «Триггер» / 2018

Как создать силу из слабости. Почему «Триггер» победил всех

Ольга Кузьмина  

Татьяна Еременко

Общество

Недавно сериал «Триггер» получил двух «Золотых орлов»: его признали лучшим телесериалом и отметили Максима Матвеева за лучшую мужскую роль. Анализируем причину успеха.

Сюжет сериала для тех, кто его не смотрел, таков. Высокофункциональный социопат-психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) после освобождения из тюрьмы возвращается в Москву и возобновляет практику. Метод, с помощью которого он помогает людям, неоднозначен. Мужчина определяет триггер человека — событие, возвращающее его к пережитой травме, и активирует его с помощью специально подстроенной ситуации. Это позволяет его клиентам увидеть проблему под другим углом и освободиться от нее.

По ассоциациям сериал напоминает «Доктора Хауса», «Обмани меня» и даже «Шерлока». Однако он оригинален, его не удастся упрекнуть во вторичности, даже если возникнет такое желание. Он отдаленно схож с «Методом», также снятым продюсерской компанией «Среда». Более того, этих персонажей и их истории можно бы даже объединить в одну киновселенную — стильную, острую, наполненную драматическими психологическими переживаниями. А еще эти два сериала объединяет один композитор. Саундтрек к «Триггеру» и «Методу» (равно как и к «Климу», «Фарце», «Аванпосту», «Шерлоку в России» и др.) написал российский композитор, работающий под псевдонимом Райан Оттер, сам по себе — абсолютный хит нашего кинематографа.

Идея «Триггера» появилась у продюсера Александры Ремизовой после знакомства с психологом Сергеем Насибяном, который использует провокацию как прием в собственной психологической практике. То есть тоже шла «из жизни». Насибян выступил и консультантом фильма. Работали над проектом полтора года. Думается, понимая, что в эпоху индивидуализма сериал о внутренних терзаниях и их жесткой «разборке» найдет своих зрителей. Тех, кто ведет борьбу с самим собой. Они явно задумывали не нечто для «фонового смотрения» — получился фильм, от которого трудно оторваться.

Трансляция первого сезона «Триггера» в версии 16+ стартовала в эфире Первого канала 10 февраля 2020 года. За три дня до этого прошла онлайн-премьера версии 18+.

— Это объединение телевизионной и интернет-аудитории вокруг контента, который потенциально интересен для них обеих, — пояснял продюсер Александр Цекало перед показом первой серии в сети. — Наш герой живет на грани — спасти всех, разрушая себя. И самым сложным тут было написать очень честный сценарий. Креативный продюсер Александра Ремизова и сценарист Андрей Золотарев с этим справились.

Итог: после очевидного успеха по показателям телесмотрения уже через неделю после трансляции сериала по ТВ 16 февраля было официально объявлено о его продлении на второй сезон.

Финал первого сезона позволяет воспринимать его как законченное произведение. В итоге он связывает все пропущенные сквозь канву текста, с первого кадра, ниточки в один узел, а затем вновь разбирает, чтобы было интересно гадать, как они переплетутся дальше.

Режиссер Дмитрий Тюрин, принимая награду на церемонии «Золотого орла», вспоминал, как воспринял сценарий.

— Часто на нашу жизнь оказывают глобальное влияние случайности. Когда мне прислали первые две серии, проект назывался еще не «Триггер», а «Провокатор», — вспоминал Дмитрий. — Когда я прочел название, хотел сразу отказаться, потому что решил, что это какой-то полицейский детектив. Но продюсеры настаивали на прочтении. И два раза проехал свою станцию, пока читал эти серии. И, конечно, согласился.

Итак, «Триггер» стал лучшим. Как и Матвеев. Причины победы: увлекательный сценарий, харизматичный отчасти антигерой, стильный постпродакшен, мощный актерский состав, атмосферная музыка. И — тема: запрос общества и отдельных личностей на самокопание, саморазборки, самоанализ. Словом, состав почти идеальный, чтобы вызывать бурю эмоций и мурашки по коже, если катализировать все любопытством. И — актер в центре. Худой, бешеный, непривычный Матвеев, рвущий представление о себе и своих возможностях. Прыгнувший выше планки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Матвеев, актер:

— Сериалы становятся невероятно увлекательными, к их созданию привлекается все больше режиссеров-авторов. Телевидение становится все более авторским, и это здорово, правильно. Это касается и нашего с вами телепроизводства: оно становится интереснее по всем позициям — финальный результат, сам процесс, и я этому рад.

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