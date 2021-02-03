Цифровизация улучшила проект

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году проект «Московское долголетие» ожидает несколько нововведений. Об этом вчера сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

В первую очередь изменения коснутся развития цифровых сервисов, которые помогают участникам проекта заниматься дистанционно. Кроме того, в 2021 году планируется провести обучение всех сотрудников проекта «Московское долголетие» по специально разработанным программам для развития профессиональных компетенций.

— Прошлый год стал испытанием для всей социальной системы города, включая и проект «Московское долголетие». Сотрудники соцзащиты показали пример работоспособности, умения быстро реагировать на изменения, — отметил Владимир Филиппов. — Благодаря их работе проект в короткие сроки смог переформатировать работу на 180 градусов и запустил онлайн-занятия.

По словам заместителя главы департамента, на сегодняшний день дистанционные занятия уже посещают более 70 тысяч москвичей старшего поколения.

— Мы должны работать над комфортной средой для наших участников, продолжать вести продуктивную коммуникацию с партнерами — поставщиками проекта, создавать комфортные условия для занятий, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что, согласно опросу, проведенному департаментом, более 70 процентов людей старшего возраста регулярно пользуются интернетом. Многие делают покупки, записываются к врачу, посещают онлайн-занятия, общаются с близкими и друзьями. Поэтому переход на дистанционный формат занятий для участников «Московского долголетия» не был сложным — большинство пенсионеров легко освоили новые средства связи и возможности для коммуникации.

В этой связи очень важно повышать знания старшего поколения не только в области цифровых технологий, но и финансов, чтобы не стать мишенью для интернет-мошенников.

— В «Московском долголетии» функционируют 24 онлайн-группы по финансовой и правовой грамотности, в которых обучаются более тысячи человек, — рассказали в пресс-службе департамента. — Занятия проводят квалифицированные преподаватели, записаться и выбрать группу можно на сайте.

Преподаватель проекта «Московское долголетие» по финансовой грамотности Элеонора Валиуллина отметила, что в обучение включены такие темы, как планирование семейного бюджета и его рациональное использование, инвестирование — приумножение доходов семьи, инструменты и правила управления накоплениями, налогообложение.

— Идет цифровизация многих сфер, в том числе и экономических процессов. На занятиях участники проекта изучают финансовые инструменты, которые помогают им рационально использовать личный бюджет, приумножать средства и защищать их, — пояснила она.

Валиуллина добавила, что на занятия приходят люди с разным уровнем экономической грамотности, поэтому она старается подбирать и давать материал так, чтобы было интересно всем и каждый смог почерпнуть новое для себя во время занятий.

— Если человек понимает, как именно распределяются его средства, он автоматически защищает себя от мошеннических схем, — подчеркнула педагог.

СПРАВКА

В настоящее время проект «Московское долголетие» продолжает работу в онлайн-формате. Для удобства и безопасности москвичей старшего поколения в ноябре 2020 года появилась возможность записаться на проект и занятия в дистанционном формате. Заявки можно оставить, позвонив по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы, или на сайте проекта. Разобраться с техническими нюансами новым участникам помогут кураторы и преподаватели проекта «Московское долголетие».

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