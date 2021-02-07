Студенты-добровольцы подскажут, как пройти все этапы вакцинации

Студентки-волонтеры Алина Кузнецова (слева) и Анжелика Бабаджан с москвичом Владимиром Земцевым / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В столице продолжается волонтерская акция «Помощники вакцинации». В прошлую пятницу, 29 января, к проекту впервые присоединились студенты Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

В торговом центре на Люблинской улице, несмотря на раннее утро, достаточно многолюдно.

Вот и около пункта вакцинации от коронавируса уже вовсю кипит жизнь. Сразу в глаза бросаются девушки в фиолетовых куртках — это студентки колледжа «Царицыно». Сегодня и в течение нескольких дней они будут помогать сотрудникам пункта.

Волонтеры нужны, чтобы люди смогли быстро и без проблем найти удобный для них пункт вакцинации. В задачу добровольцев входит ведение посетителей от знакомства с такой возможностью до получения прививки.

Их смена длится с 10:00 до 16:00 — почти полноценный рабочий день.

Помогать людям вызвались студентки второго курса по направлению «организация и обслуживание в общественном питании». Все они — участники волонтерской организации «Клуб добрых сердец». Но для кого-то это стало первым серьезным мероприятием.

— Я давно хотела стать волонтером и попробовать свои силы. И вот сейчас все сложилось: и желание, и возможности, — рассказывает студентка Анжелика Бабаджан, поправляя форменную куртку.

Девушка добавляет, что ей хочется помочь как можно большему количеству людей узнать о возможностях вакцинации.

К ней и ее напарнице Алине Кузнецовой подходит жительница района Людмила Тарасова. Она уже сделала прививку и теперь интересуется для родных, до которого часа работает точка в торговом центре.

— Прийти можно до 21:00, — подсказывает ей Алина и предлагает обратиться к сотруднику пункта, который подробнее расскажет о том, что нужно иметь при себе.

А в этот момент с заполненной анкетой идет еще один житель Владимир Земцев. Он часто ходит в магазин за продуктами и решил сделать прививку.

— У меня много знакомых умерло от ковида. Решил защититься, все же у меня двое маленьких детей — мне их поставить на ноги надо, — говорит мужчина.

Пару минут, и ему выдают сертификат о вакцинации. А Алина, и Анжелика показывают, где мужчина может посидеть следующие 30 минут, чтобы была возможность провести поствакцинальный осмотр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Жилина, руководитель волонтерского объединения в колледже «Царицыно»:

— Прививаться или нет — это личное дело каждого. Наши студенты не призывают никого присоединиться к вакцинации, а просто помогают в координации тем, кто решил сделать прививку. Студенты второго курса знакомят посетителей с порядком проведения процедуры: рассказывают о том, в каком помещении можно заполнить анкету и пройти обследование, где непосредственно делают прививку и можно немножко отдохнуть и восстановить силы.

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