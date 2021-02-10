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Муж по группе крови. От чего зависит темперамент сильного пола
Фото: pixabay.com

Муж по группе крови. От чего зависит темперамент сильного пола

Борис Орлов

Общество

На днях немецкие ученые провели масштабное исследование и выяснили, что на темперамент мужчины влияет его группа крови. Оказалось, что лучшие любовники — это носители первой группы. «Вечерка» выяснила, действительно ли кровь может влиять на мужские качества.

Исследователи из Германии опросили три тысячи человек. Побеседовав с респондентами и проанализировав данные, ученые заметили закономерность. Самыми страстными оказались представители сильного пола с первой группой крови. Те, у кого вторая группа, отличаются верностью и надежностью. Мужчины с третьей группой наделены чувственностью, а с четвертой — стойким консерватизмом.

— Я бы усомнился в выводах немецких ученых, особенно основанных на опросе, ведь респонденты, по сути, на словах оценивали самих себя, — утверждает кандидат медицинских наук, врач-сексолог Александр Полеев. — Мужской темперамент зависит не от группы крови, а сразу от нескольких факторов. Главный из них — гормональный фон организма. Чем больше тестостерона, тем мужчина агрессивнее, темпераментнее.

Повысить уровень тестостерона можно несколькими способами.

— Увеличьте свою физическую активность, занимайтесь спортом, — советует кандидат биологических наук, проректор по научной работе лицея «Ученый фитнес» Александр Мирошников. — Лучше всегда помогают в этом именно силовые тренировки.

Также повышают тестостерон регулярная половая жизнь и отказ от вредных привычек.

— Сигареты обладают двойным негативным действием на гормон мужественности, — поясняет терапевт, врач высшей категории Ирина Лямова. — Во-первых, токсические вещества в их составе ухудшают работу гипофиза — центрального эндокринного органа, отвечающего за работу репродуктивной системы. Во-вторых, никотин имеет прямое повреждающее действие на тестикулы: разрушает клетки, которые синтезируют тестостерон.

Чтобы сохранить мужское здоровье, от курения лучше отказаться. Вне зависимости от группы крови старайтесь вести здоровый образ жизни и будете сильным мужчиной долгие годы.

Александр Полеев добавляет, что темперамент зависит и от социальных факторов. Например, воспитания. Если мужчина неправильно воспитан, то он просто не сможет в должной мере проявлять свою натуру — ему будет неудобно и стыдно.

У Путина и Елизаветы II есть кое-что общее

— Первая группа крови у королевы Великобритании Елизаветы II и президента России Владимира Путина. Считается, что характер людей с этой группой поистине целеустремленный и напористый.

— Вторая группа была у экспрезидента США Джорджа Бушастаршего, также она у принцессы поп-музыки Бритни Спирс. Они спокойны, терпеливы, чувствительны, ответственны и чрезмерно предусмотрительны.

— Третья группа крови — у актеров Леонардо Ди Каприо и Джека Николсона. Представители этой группы настоящие индивидуалисты. Как правило, они сильные, оптимистичные, способные к творчеству и креативному мышлению.

— Обладатели четвертой группы — актеры Джеки Чан и рок-звезда Мик Джаггер. Представителям такой группы свойственна повышенная интуиция и богатая душевная организация.

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