«Зубы сломаются сразу»: жители Якутии дали советы москвичам, как пережить аномальные морозы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На этой неделе москвичи имеют полное право жаловаться на погоду: в столичный регион пришли тридцатиградусные морозы. Но для России это не предел: на востоке страны столбик термометра опускается до минус 50. «Вечерняя Москва» поговорила с жителями Сибири и других не менее суровых и далеких краев и выяснила, как перестать бояться сильнейшего мороза и начать наслаждаться им.

Фотограф и видеограф, уроженец села Сунтар Дмитрий Ляшеев живет и работает в Якутске, где нередко холодает до 60 градусов. Недавно мужчина устроил съемку в одном из полюсов холода — Оймяконе (самом холодном месте на Земле, температурный антирекорд — минус 71,2 градуса по Цельсию).

Настрой на погоду

Ляшееву приходится работать в экстремальных условиях. В этом ему помогает ряд хитростей. В первую очередь, говорит он, важно правильно «настроиться на холод».

— Технические новшества мы обычно не используем, так как они оказываются неэффективными, хотя человек привязывается к ним. Проще самому настроиться на холод. Это как в беге, когда открывается второе дыхание, — пояснил собеседник «Вечерней Москвы».

Хитрости гардероба

Одежда, по словам Дмитрия, должна быть толстой, из чистого меха и свободной. В этом состоит «главная хитрость»: между слоями одежды должно быть свободное проветриваемое пространство.

— Я обычно надеваю облегающие рейтузы (либо баккы, то есть якутский аналог кальсонов — прим. «ВМ») или термобелье, а сверху — ватник. В качестве обуви рекомендую унты, причем они должны быть на размер больше, чтобы ногам было немного свободнее. На руки нужно надеть тонкие перчатки на резинке, а поверх них — большие теплые рукавицы. Одежда и обувь не должны плотно облегать тело, — подчеркнул Ляшеев.

Он также рассказал о популярном заблуждении туристов, посещающих Якутию. Зачастую они надевают «тоненькие» лыжные курточки и резиновые ботинки, иногда утепляя их химическими стельками. По словам Дмитрия, все это не работает так хорошо, как перечисленные выше предметы.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Что есть и пить перед выходом на мороз?

Приготовив теплую одежду и настроившись на противостояние холоду, можно закрепить успех с помощью пары гастрономических ухищрений. Здесь главное заблуждение любителей — горячий чай. Как отметил собеседник «ВМ», его не стоит пить как до прогулки, так и после нее.

— Зубы сломаются сразу, — предупредил Дмитрий.

Алкоголь также противопоказан. С другой стороны, хороший вариант — теплый, но не горячий бульон. Он не только зарядит теплом, но и принесет пользу здоровью, сказал фотограф.

— У нас многие готовят жирную еду: мясо, печень, конину, жеребятину. Из них получается отличный бульон. И заметьте, важно пить его не горячим, а именно теплым, — отметил он.

Помимо этого, можно перекусить батончиком шоколада. Это тоже даст определенный положительный эффект.

Крайне важно пить много воды, поскольку на холоде организм обезвоживается значительно быстрее. Теплую воду в термосе также стоит взять с собой в путь, добавил Ляшеев.

— Мой основной совет таков: не стоит относиться к теплу и холоду категорично. Мол, тепло — свой, холод — чужой. Нет, существует гармония. Поэтому важно не перебарщивать ни с одеждой, ни с едой. Не надо надевать по два–три слоя термобелья по принципу «чтоб наверняка», — заключил Дмитрий.

Фото: pixabay.com

В свою очередь жительница Якутска Эйнара уточнила, что практически у каждого местного жителя в обиходе есть меховая шапка. При этом в суровую зимнюю пору, когда приходится собирать и надевать полный комплект одежды (шапка, шарф, пуховик, ватники, унты), доводится тратить по меньшей мере десять минут на сборы. Прогулки нужно планировать заранее.

По словам Эйнары, за полчаса–час до выхода на мороз ни в коем случае нельзя принимать душ или умывать лицо.

— Последствия могут быть серьезные: от обморожения лица до менингита, гайморита, плеврита и тому подобного, — предупредила собеседница «ВМ». — Более того, может пострадать сохнущая на морозе кожа. Поэтому важно питать ее кремами. Щеки отдельно советую закрывать шарфом, чтобы не страдать от обморожения.

В 50-градусные морозы, продолжила Эйнара, самый лучший друг человека — теплая одежда, закрывающая по возможности все участки тела. В противном случае прохожего пронизывают «миллион иголок». Чтобы спастись от этого ощущения, можно попытаться «проминать» лицо голыми руками, но и это опасно: уже через пару секунд растет риск обморожения конечностей, пояснила Эйнара. Она добавила, что, если холод стал совсем невмоготу, следует отогреться в каком-нибудь помещении (магазине, аптеке и т. п.).

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