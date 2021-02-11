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Флорист рассказала, как сэкономить на букете к 14 февраля
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Флорист рассказала, как сэкономить на букете к 14 февраля

Рафаэль Залян

Общество

Праздник всех влюбленных, именуемый еще Днем святого Валентина, уже на этой неделе. И конечно, во всем мире признано, что в самый романтичный день года нельзя обойтись без красивого букета цветов. Однако с приближением праздника его стоимость заметно возрастает. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, можно ли сэкономить на букете и реально ли составить что-то красивое из недорогих цветов.

По словам профессионального флориста Ирины Треневой, поскольку грядущий праздник связан с Днем влюбленных, а главным символом 14 февраля считается валентинка, оформить букет можно в форме сердца:

— Собрать в каркас в виде сердечка рекомендую самые сочные и яркие цвета. В букет можно разместить несколько золотистых тюльпанов и лиловый флокс в сочетании с веточками герберы. Такой букет будет радовать глаз избранницы и обойдется весьма недорого. Это, можно сказать, живая валентинка, которая ко всему прочему еще и благоухает.

Специалист назвала еще один новый и весьма уникальный способ вручить букет любимых цветов второй половинке:

— Сегодня классические букеты, завернутые, как говорят в народе, в кулек, уже никому не интересны. И все чаще люди заказывают цветочное ассорти, собранное в различные фигурные предметы. Например, растения можно поместить в специальный цветочный конверт или в декоративную вазочку с наполнителем, чтобы композиция дольше сохраняла свежесть и товарный вид.

По словам собеседницы «ВМ», в упомянутые фигурные емкости можно положить ранункулюсы, амборелловые веточки и небольшие тюльпаны, которые придадут цветочному набору особый шарм.

— За такой интересный букет вы отдадите около 1100 рублей, что весьма и весьма экономно.

Главная формула успешной цветочной композиции — это игра с разными красками. И совсем необязательно делать огромные охапки, можно смастерить декоративный каркас из березовых веток даже самому. Для этого нужно собрать веточки березы и поставить их в воду, чтобы на них появились свежие листочки.

Затем нужно сделать из них каркас округлой формы и заполнить его разными цветами, которые предпочитает ваша спутница.

— Ветки березы вместе с небольшими бутонами разных цветов визуально смотрятся гармонично и красиво. Чтобы подарок получился интересным, используйте при его украшении фрезии желтого, фиолетового и белого оттенков. Чтобы букет не казался куцым, его следует разбавить пышными зелеными листьями аспидистра. Это продолговатые гладкие листья с хорошей пластичностью.

Такое цветочное произведение, как заметила флорист, можно создать своими руками или же заказать. Его стоимость не превысит 1200 рублей.

Эксперт также напомнила, что девушкам предпочтительнее дарить букет в нежных нюдовых оттенках с небольшими цветами. А вот дамам более солидного возраста подойдут пионовидные розы пестрых оттенков или пышные бутоны кахалы в розово-белой палитре в сочетании с веточками экзотических растений.

Тренева отметила, что красивый букет является не только прекрасным решением для подарка девушке.

— На самом деле многие мужчины любят цветы и радуются, когда им их дарят. Просто в нас еще сидит стереотип о том, что букеты предназначены лишь дамам. Но сегодня флористы могут предложить уникальные идеи и для представителей сильного пола.

Так, мужские букеты отличаются меньшей пестротой и формой:

— Мужскими цветами считаются гиппеаструмы, подсолнухи, дельфиниумы, антуриумы, орхидеи. Все эти варианты совместимы друг с другом. При их сочетании может получиться очень интересный результат.

Собеседница «ВМ» добавила, что лучше всего брать по одному цветку из перечисленных и разбавить их листьями и декоративными аксессуарами, чтобы цветочная композиция казалась более яркой.

Еще один способ, который может подойти любому, — это сочетание цветочных композиций и изысканных сладостей.

— Коробочку с сочными цветами можно сформировать в любой цветовой гамме — от ягодных оттенков до кремово-розовых.

Такой презент безусловно наполнит вечер романтикой и приятной атмосферой. Стоимость такой «коробки с сюрпризом» обойдется от 70 до 300 рублей.

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