Таролог рассказала, кто из знаков зодиака встретит свою любовь 14 февраля

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День всех влюбленных совсем скоро. Но многие этот день проведут в одиночестве. «Вечерняя Москва» решила узнать у таролога и парапсихолога Галины Янко, у представителей каких знаков зодиака есть шанс встретить любовь 14 февраля.

Овен

Праздничная неделя богата на неожиданные повороты, которые принесут как радость, так и огорчение. Не ныряйте в пропасть с головой, старайтесь подходить ко всему вдумчиво. Главным помощником станет ваша интуиция. Особенно внимательно прислушивайтесь в День святого Валентина. Присмотритесь к новым людям вокруг, возможно, ваша вторая половинка уже совсем близко!

Телец

Тельцы очень эмоциональны и восприимчивы. Вас может выбить из колеи даже маленькая неудача. А серьезный успех вы можете не заметить. Помочь справиться с этим может человек, который давно рядом с вами, но раньше вы его не замечали. Сейчас переломный момент. Откройтесь ему. Не бойтесь! Вам это воздастся.

Дева

Вам может поступить заманчивое предложение романтического характера: новый человек вас заинтригует. Подходите ко всему с холодной головой. Иначе возможны крупные неприятности, в том числе разбитое сердце. Виной всему ваши перепады настроения, которым вы на этой неделе подвержены. В День святого Валентина ситуация начнет меняться, вы немного успокоитесь. Главное, до этого дня не натворить беды.

Стрелец

Лучшее время, чтобы заняться собой: приобрести абонемент в фитнес-клуб, записаться в бассейн или на танцы. Сесть на диету, посетить спа-салон. Каждый день радуйте чем-нибудь себя, вы это заслужили. Сейчас, если нет возможности уехать в отпуск, надо максимально расслабиться в родном городе. Окружающие заметят ваше свежее лицо, и это в том числе поможет вам наладить личную жизнь и встретить свою судьбу в День святого Валентина.

Рыбы

Присмотритесь повнимательнее к своему привычному окружению. Не исключено, что на кого-то, кто всегда был рядом, вы сейчас взглянете совершенно другими глазами. Звезды обещают вам начало нового увлекательного романа или хотя бы романтическое знакомство.

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