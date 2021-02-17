Доктора детских наук: кто и почему хочет стать «усатым нянем»

Москвич Александр Макаров занимается с Даней Кашаевым в игровой комнате открывшейся в столице «Школы нянь». Александр — воспитатель со стажем, работает с детьми уже 16 лет, однако постоянно стремится повысить квалификацию / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столице начались занятия бесплатной городской школы нянь. При этом среди студентов потока — 15 процентов мужчин. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, кто и почему хочет стать «усатым нянем».

Столь большую долю мужчин среди студентов в центре «Моя карьера» отмечают впервые. Специалисты говорят, что в последнее время сильный пол все чаще интересуется вакансиями, связанными с воспитанием детей. При этом среди студентов — как новички в гувернерском деле, так и опытные «усатые няни».

Мужское воспитание

Один из студентов нового набора — москвич Александр Макаров. «Нянем» Александр Анатольевич работает уже 16 лет, и все это время ни дня не сидел без дела. В этот раз он планирует пройти программу по дистанционному сопровождению детей.

— Меня часто приглашают в семьи, где есть дети с особенностями развития, — рассказывает Александр Макаров. — С ними нелегко справляться. Одни инвалидные коляски чего стоят: завезти в лифт, а затем вывезти очень тяжело. Часто мамы мальчишек зовут меня, чтобы я научил их домашним делам — гвозди вбивать, технику чинить.

Именно ремонтом техники Александр Анатольевич занимался до того, как переквалифицировался в «усатые няни».

— До перестройки чинил электронику в вычислительном центре, — вспоминает он. — В девяностые центр закрыли... Работы не было. А сын в то время служил в банке. Его начальница-американка усыновила полуторагодовалую девочку и искала помощника.

Начальница пригласила супругу Александра, а он пошел с ней за компанию — поиграть с малышкой.

— Я поиграл, ушел, а когда на второй день появился — она ко мне кинулась, ползет, рот до ушей: радостная! — говорит он. — Так я и остался помогать на восемь лет. Потом семья вторую девочку усыновила и уехала в США. Мы дружим, созваниваемся, в гости каждый год ездим.

Больше всего «усатый нянь» любит работать с грудничками. Он и покормит, и укачает, и спать уложит.

— Недавно была смешная история, — рассказывает Макаров. — Меня позвали посидеть с маленькой девочкой. С ее мамой я раньше не встречался. Подхожу к дому, звоню. Открывается дверь, выходит девушка с коляской и спрашивает: «Вы Александр?» Я киваю. Она: «Это Даша, через два часа подойдите сюда!» Сунула мне в руки коляску и захлопнула дверь. Я посмеялся, а сам подумал: а если бы на моем месте какой-то другой Александр оказался?

Спрос есть

По словам Натальи Линьковой, руководителя сервиса по подбору нянь, гувернеры-мужчины очень востребованы в семьях, где сыновья воспитываются мамой и бабушкой.

— Мальчикам не хватает мужского общения, и в этом случае гувернер очень выручает, — утверждает она. — Кроме того, есть активные дети, с которыми не каждая няня справится. Так, у нас есть четырехлетняя девочка, которая занимается боксом. Ее гувернеру пришлось начать заниматься самому, чтобы лучше понимать воспитанницу. Теперь он ездит с ней на все спортивные сборы и соревнования.

Условия

Курс рассчитан на месяц полноценных занятий, включающих теорию и практику. Стажировка проходит в игровых комнатах центра, в подопечных семьях, где мамы находятся в трудной жизненной ситуации и больницах. После практики студентов ждет экзамен с выдачей аттестата.

— Программа обучения регулярно обновляется, — поясняет Олеся Кашаева, руководитель соцпроектов центра «Моя карьера». — Так, в этом году в нее был добавлен курс «Автоняня». Он рассчитан на людей, имеющих автомобиль. На занятиях научат основным правилам работы с детьми при сопровождении в машине. Также запланированы уроки по игропрактикам, сказкотерапии и песочной терапии.

КАК У НИХ

— В Германии существует закон, регулирующий присмотр за детьми на дому. Няни, опекающие детей более 50 часов в месяц, должны получить официальное разрешение. Без него подобная работа считается нелегальной.

— В США нянь нанимают через агентства, предлагающие родителям на выбор несколько кандидатур. Няня обязана предоставить минимум две рекомендации с предыдущего места работы. Если речь идет о начинающем бебиситтере, то ему придется предоставить сопроводительные письма от своего школьного учителя.

— В Великобритании помимо традиционных агентств, поставляющих нянь, существуют смежные службы по проверке их профессионального соответствия. Например, если британские родители нанимают няню не через агентство, а частным порядком, то проверить подлинность ее рекомендаций им поможет специальная служба.

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