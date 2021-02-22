Отопление улицы. «Новые люди» предложили, как сэкономить на «коммуналке»

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Замело в Москве, закружило, февраль в этом году удивил холодной погодой. Вот и в 10 часов утра термометр застыл на отметке 11 градусов мороза. Однако из-за пронизывающего ветра, бросающего в лицо колючие снежинки, кажется, что на улице минус 18. Прохожие, кутаясь в теплые шарфы и пуховики, спешат укрыться в уютных, теплых квартирах. Однако, Екатерина Евлахова и Роман Гущин не топорятся укрыться от снегопада и мороза. Активисты столичного отделения партии «Новые люди» проводят исследование. Вооружившись небольшими приборами с экранами, они измеряют... температуру зданий.

— Это тепловизор, — поясняет Роман. — Вот, смотрите на экран: синий и голубой цвет — это дом, а вот желтый и красный — это тепло, которое уходит из щелей в окнах, дверных проемах, из монтажных швов. Экран тепловизора щедро расцвечен яркими от желтого до красного полосками. Это значит, теплопокидает здание, и жильцы, как говорится, платят за отопление улицы.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

— Я живу в этом доме со дня его сдачи, — рассказывает пенсионерка Виктория Радиевна. — Здесь и мои родители жили. Дом старый, но в квартире у нас очень жарко. А вода в кранах обжигает. Раньше нас обслуживал «Жилищник», а теперь управляющая компания. По-моему, температурный режим не соблюдается. Счета за коммуналку мы аккуратно платим, но не думали, что еще выкладываем деньги за отопление улицы.Девятиэтажный дом номер 25 корпус 1 построен в Северном округе 53 года назад. Сегодня жители 144 квартир жалуются, что панельный дом с железобетонными перекрытиями не отвечает всем стандартам современного жилья. Два соседних корпуса 2 и 3 появились в районе чуть позже, в 1973 году, но к ним после капитального ремонта нареканий нет.

— Мы проверили состояние этих двух зданий, все хорошо, — говорит Роман Гущин. — Жильцы за отопление не переплачивают.А вот корпус 1 дома 25 на Усиевича нуждается в корректировке, у него низкая энергоэффективность.— Капитальный ремонт в нашем доме закончили пару месяцев назад , — рассказывает местный житель Григорий Петрович. — Как его проводили, мы не знаем, ведь многие из-за пандемии уезжали на дачи. А теперь выясняется, что у нашего дома тепло не держится. Неприятное известие, мы уже два раза выигрывали суд против управляющей компании. Но воз и ныне там. Из-за некачественных работ у здания низкая энергоэффективность.

Увы, низкая энергоэффективность наблюдается и у других столичных зданий, в том числе жилых домов разных времен построек, школ и поликлиник. Наибольшее удельное потребления тепловой энергии у домов с кирпичными стенами, затем идут панельные и блочные дома, а наименьший результат у монолитных. На повестке дня возникают извечные вопросы, кто виноват и что делать.У партии «Новые люди» есть решение — кардинальное изменение политики в ЖКХ с помощью комплексной программы по энергоэффективности. Предлагаемые меры снизят платежи за «коммуналку»до 25 процентов.И это не теория, уже есть позитивный опыт в восьми регионах России, где в 35 домах впервые провели энергоэффективный капремонт с государственной поддержкой.

Результат пилотного проекта не заставил себя ждать — за тепловую и электрическую энергию жители стали платить меньше. Проект дорогостоящий и бюджетных денег, увы, на всех не хватит, но если брать кредиты под платежи на капитальный ремонт, проблему можно решить, считают активисты. Достаточно перечислять ежемесячные средства на капремонт на специальный счет в банке. И в этом случае жильцы смогут стать хозяевами положения, не ждать годами капитального ремонта в холодных квартирах, а провести реконструкцию по своему желанию.

— Для повышения энергоэффективности необходимо развивать механизм долгосрочного кредитования капремонта, без увеличения платы и продолжительного ожидания накопления всей нужной суммы для проведения ремонта многоквартирного дома, перешедшего на спецсчет, может быть привлечен кредит и проведен ремонт здесь и сейчас, — поясняет эксперт партии, руководитель комитета по ЖКХ Станислав Шубин. — Обязанность внесения платы за капремонт установлена государством, поэтому такое кредитование может вводиться для банков практически без рисков.Горожанам нужноплатить за свет, газ, тепло, частые ремонты устаревшей инфраструктуры, за непродуманность зданий, и небрежность коммунальщиков. Во многих панельных домах России, «благодаря» некачественно установленным окнам и дверям, межпанельным швам, изношенной теплоизоляции на трубах отопления, хозяевам жилья приходится отдавать свои заработанные за коммуналку. И чем больше «обогревается» улица, тем дороже это обходится жильцам.

— Решение проблемы на поверхности, необходимо провести повсеместную комплексную программу по повышению энергоэффективности зданий при поддержке государства. Энергоэффективность даст возможность не переплачивать за отопление, — подчеркивает Станислав Шубин.Конечно, спрос на покупку квартир в таких домах будет повышаться. Кому не хочется жить в комфорте и тепле, а платить при этом меньше? «Новые люди» уверены, энергоэффективность зданий должна быть частью государственной политики, ведь программа энергоэффективности сохранит средства россиян и позитивно отразится на экологии.