Как правильно хранить консервы

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Ритм жизни в Москве очень быстрый, и многие горожане просто не успевают готовить. Чтобы на скорую руку перекусить, покупают консервы: овощные, мясные, рыбные. Чем они хороши и чем плохи?

Главные отличия консервов в том, что этот продукт, во-первых, может долго храниться, а во-вторых, как правило, сразу готов к употреблению, пояснила диетолог Анна Кудрявцева.

— Консервы действительно сильно экономят время, позволяя при этом питаться вкусно, — пояснила эксперт. — Проблема в том, что и за вкус, и за экономию времени приходится платить. Ведь, помимо собственно продукта, в консервах содержатся разного рода пищевые добавки и прежде всего соль. А она очень плохо влияет на сердечно-сосудистую систему.

По мнению диетолога, от овощных консервов лучше отказаться вообще. Витамины, минералы и клетчатку проще получить из фруктов и овощей свежих, благо они всегда есть в продаже и готовить их, как правило, не нужно. Лучше покупать консервы, содержащие животный белок.

— Чтобы перекусить, можно покупать тушенку из любого мяса. Главное — внимательно изучите состав, — советует диетолог Елена Соломатина. — Мясо, соль, специи — вот все, что должно в нем быть. Если есть консерванты, то такую банку лучше вернуть на полку.

Эксперт также советует обратить внимание на консервы рыбные. Дело в том, что они содержат не только животный белок, который быстро усваивается, но и фосфор, йод, витамин D, а также омега-3 жирные кислоты. Причем последние два нутриента возглавляют список наиболее ценных для нашего здоровья. Проблема в том, что в производстве рыбных консервов зачастую применяют самые опасные из разрешенных сегодня консервантов, — нитродобавки. Часть нитратов и нитритов, попадая в желудочно-кишечный тракт, может превращаться в довольно сильные канцерогены, поэтому злоупотреблять рыбными консервами точно не следует. В равной степени это относится и к консервированной печени трески. Этот вид консервов популярен, поскольку является рекордсменом по содержанию омега-3 и витамина D.

— Употреблять этот продукт часто и в больших количествах вряд ли стоит, — считает Анна Кудрявцева. — Для пополнения запасов омега-3 и витамина D лучше предпочесть свежую морскую рыбу тресковых пород или рыбий жир в капсулах.

Консервы, конечно, безвредны, если употреблять их эпизодически и в небольших количествах. Основу же регулярного рациона должна составлять свежеприготовленная и максимально разнообразная пища.

СОВЕТЫ

Выбирая консервы, следуйте простым правилам. Не покупайте мятые или поцарапанные банки. Если их кидали или ударяли, то содержимое превратилось в кашу. Также не покупайте консервы в банках вздутых: их герметичность нарушена. Такие консервы — рассадник бактерий. Также при покупке стоит банку встряхнуть. Если вы слышите бульканье, значит, в банке мало мяса, рыбы или другого продукта, а много воды.

ХРАНИМ ПРАВИЛЬНО

Большинство консервов рассчитаны на температуру хранения плюс 3–8 градусов и влажность воздуха не выше 75 процентов. Если продукция находится в прозрачной стеклянной таре, ее нужно держать в темном месте.

— Лучше найти место, где сухо, темно и прохладно, — советует эксперт по пищевым продуктам общества защиты потребителей Сергей Зинченко. — Если металлические банки в антикоррозийной смазке, стирать ее до вскрытия не нужно. Другое дело — консервы открытые.

Овощные консервы нужно хранить с плотно закрытой крышкой и только в холодильнике. При комнатной температуре в них начинается брожение и ими можно отравиться. И не стоит оставлять их в жестяной банке.

Открытые рыбные консервы тоже нужно хранить в холодильнике, причем не больше суток.

— При этом лучше переложить продукт в стеклянную или пластиковую тару, которая плотно закрывается крышкой. Так консервы будут меньше соприкасаться с воздухом и, соответственно, меньше подвержены окислению, — пояснил Сергей Зинченко.

Мясные консервы, по его словам, нужно переложить в пластиковую или стеклянную тару.

— Когда мясо соприкасается с воздухом и банкой, которая начинает окисляться, у него меняется вкус, — пояснил эксперт. — Поэтому нужно ограничить доступ кислорода и взаимодействие с металлом.

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