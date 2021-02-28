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Сообщество активных людей: 1 марта исполняется три года с момента запуска масштабного проекта «Московское долголетие»
Участница проекта «Московское долголетие» Елена Дворецкая готовится к проведению онлайн-экскурсии по местам, связанным с Александром Пушкиным / Фото: Александр Кожохин /Вечерняя Москва

Сообщество активных людей: 1 марта исполняется три года с момента запуска масштабного проекта «Московское долголетие»

Марьяна Шевцова

Общество

Почти 380 тысяч москвичей уже стали участниками проекта, который все эти годы продолжает развиваться, предоставляя людям дополнительные возможности для саморазвития.

Активные, позитивные, любят жизнь — именно так можно описать участников проекта «Московское долголетие». Эти люди не хотят проводить все время, сидя на диване у телевизора. Они стремятся научиться новому, вести насыщенную событиями жизнь и исполнять свои мечты.

Программа «Московское долголетие», разработанная по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, стартовала 1 марта 2018 года как пилотный проект, но уже с 2019 года стала постоянно действующей. Сегодня «Московское долголетие» — это крупнейший в стране проект по организации досуга, образования и оздоровления людей старшего поколения. Бесплатные занятия по 30 направлениям — от садоводства до компьютерных технологий — организованы во всех районах столицы. В период пандемии проект работает в онлайн-режиме.

Среди участников есть и люди старше 80 лет, и те, кто только недавно вышел на пенсию. Елена Дворецкая из Северо-Западного округа участвует в проекте с момента его открытия. За три года женщина успела посетить занятия по иностранным языкам, уроки по стилю и красоте, курсы по ведению социальных сетей, изучить работу смартфона и попробовать себя в театральном кружке. Но главным увлечением Елены стали танцы. Приобщила она к ним и своего супруга. Вместе они посещают занятия и выступают с коллективом «Победа» на различных фестивалях.

— Никогда не занималась танцами, даже не думала об этом. И так счастлива, что благодаря проекту в моей жизни появилось это восхитительное увлечение, — поделилась Елена.— Удивительно, но супруг поддержал идею, и теперь у нас семейное хобби, благодаря которому наши отношения стали еще нежнее, радостнее и крепче.

А еще москвичка стала блогером.

— Зимой прошлого года я прошла курс по блогингу в «Московском долголетии» и решила завести личный аккаунт. Сначала выкладывала фотографии с выступлений нашего танцевального коллектива, потом началась самоизоляция, и мы с мужем решили записывать видео с нашими домашними танцевальными тренировками. Во многом эти два увлечения — танцы и блогинг — помогли нам пережить то непростое время, — рассказала Елена Дворецкая.

Сейчас она не только сама посещает онлайн-занятия, но и преподает. В этом году Елена стала гидом и проводит виртуальные экскурсии для участников проекта по местам Александра Пушкина в Москве. Стоит отметить, что Елена — учитель русского языка и литературы, а Пушкин — ее любимый поэт. Поэтому, когда ей предложили провести цикл лекций, она хоть и волновалась, но согласилась.

Пример Елены вдохновляет и доказывает, что в любом возрасте возможно все!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения:

—Три года — серьезный возраст для проекта, когда уже сформирован костяк из участников и сотрудников команды долголетия, накоплен большой опыт и намечены планы на будущее. Прошлый год стал испытанием для всех нас, но мы достойно справились с вызовами самоизоляции, в очередной раз доказав всем, что «Московское долголетие» — сообщество активных людей.

В этом году поэтапно проект будет возвращаться к привычному ритму, при этом продолжит развивать те новшества, которые были внедрены во время пандемии.

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