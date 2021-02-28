Сообщество активных людей: 1 марта исполняется три года с момента запуска масштабного проекта «Московское долголетие»

Участница проекта «Московское долголетие» Елена Дворецкая готовится к проведению онлайн-экскурсии по местам, связанным с Александром Пушкиным / Фото: Александр Кожохин /Вечерняя Москва

Почти 380 тысяч москвичей уже стали участниками проекта, который все эти годы продолжает развиваться, предоставляя людям дополнительные возможности для саморазвития.

Активные, позитивные, любят жизнь — именно так можно описать участников проекта «Московское долголетие». Эти люди не хотят проводить все время, сидя на диване у телевизора. Они стремятся научиться новому, вести насыщенную событиями жизнь и исполнять свои мечты.

Программа «Московское долголетие», разработанная по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, стартовала 1 марта 2018 года как пилотный проект, но уже с 2019 года стала постоянно действующей. Сегодня «Московское долголетие» — это крупнейший в стране проект по организации досуга, образования и оздоровления людей старшего поколения. Бесплатные занятия по 30 направлениям — от садоводства до компьютерных технологий — организованы во всех районах столицы. В период пандемии проект работает в онлайн-режиме.

Среди участников есть и люди старше 80 лет, и те, кто только недавно вышел на пенсию. Елена Дворецкая из Северо-Западного округа участвует в проекте с момента его открытия. За три года женщина успела посетить занятия по иностранным языкам, уроки по стилю и красоте, курсы по ведению социальных сетей, изучить работу смартфона и попробовать себя в театральном кружке. Но главным увлечением Елены стали танцы. Приобщила она к ним и своего супруга. Вместе они посещают занятия и выступают с коллективом «Победа» на различных фестивалях.

— Никогда не занималась танцами, даже не думала об этом. И так счастлива, что благодаря проекту в моей жизни появилось это восхитительное увлечение, — поделилась Елена.— Удивительно, но супруг поддержал идею, и теперь у нас семейное хобби, благодаря которому наши отношения стали еще нежнее, радостнее и крепче.

А еще москвичка стала блогером.

— Зимой прошлого года я прошла курс по блогингу в «Московском долголетии» и решила завести личный аккаунт. Сначала выкладывала фотографии с выступлений нашего танцевального коллектива, потом началась самоизоляция, и мы с мужем решили записывать видео с нашими домашними танцевальными тренировками. Во многом эти два увлечения — танцы и блогинг — помогли нам пережить то непростое время, — рассказала Елена Дворецкая.

Сейчас она не только сама посещает онлайн-занятия, но и преподает. В этом году Елена стала гидом и проводит виртуальные экскурсии для участников проекта по местам Александра Пушкина в Москве. Стоит отметить, что Елена — учитель русского языка и литературы, а Пушкин — ее любимый поэт. Поэтому, когда ей предложили провести цикл лекций, она хоть и волновалась, но согласилась.

Пример Елены вдохновляет и доказывает, что в любом возрасте возможно все!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения:

—Три года — серьезный возраст для проекта, когда уже сформирован костяк из участников и сотрудников команды долголетия, накоплен большой опыт и намечены планы на будущее. Прошлый год стал испытанием для всех нас, но мы достойно справились с вызовами самоизоляции, в очередной раз доказав всем, что «Московское долголетие» — сообщество активных людей.

В этом году поэтапно проект будет возвращаться к привычному ритму, при этом продолжит развивать те новшества, которые были внедрены во время пандемии.

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