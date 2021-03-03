Таролог рассказала, девушек каких знаков зодиака ждут перемены в жизни 8 марта

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Таролог Саона рассказала «Вечерней Москве», девушек каких знаков зодиака ждут кардинальные изменения в жизни после 8 марта.

Овен

Если вы принадлежите к группе с общими интересами, особенно важно держать всех на связи прямо сейчас. У Овнов вначале весны появляется множество возможностей для реализации, но процент успеха увеличивается, если вы готовы работать в команде. Ваша работа после 8 марта будет оценена по достоинству и привлечет внимание к руководству. Чтобы взять себя в руки, просто начните делать небольшие шаги. Не беритесь за глобальные цели в первой части марта, вам необходимо прикоснуться к своему вдумчивому и созидательному нутру.

Телец

Вы находитесь в ожидании перемен, как будто вот-вот на вас свалится новая работа, вы выиграете в лотерею или любимый человек предложит узаконить отношения. Нельзя исключать шансы связать себя узами брака у тех, кто находится в длительных отношениях. Любовь может стучаться также в двери тех, кто работает вместе. Не стоит тратить слишком много времени на развлечения, постарайтесь использовать этот момент для свершений, хоть и маленьких.

Лев

Гордым Львам 8 марта лучше расслабиться. Удвойте заботу о себе, сейчас это особенно необходимо. С наступлением весны в вас пробудятся романтические эмоции. Если вы долгое время не замужем, март может стать для вас поворотным моментом. Энергия этого месяца хороша и для длительных отношений. Лев почувствует способность ясно общаться и будет активно ее использовать.

Стрелец

Стрельцы захотят выйти из своей зоны комфорта больше, чем обычно. Вас тянет к приключениям, вы хотите путешествовать или просто отказаться от привычной картинки и отменить все рамки. На этой неделе эксперименты допустимы. Март станет периодом глубоких преобразований, прежде всего в материальном аспекте жизни. Теперь самое время действовать. Почему бы и нет?

Рыбы

Рыбы, вы получаете экстрасенсорные сообщения о будущем, которые могут быть полезны при планировании ваших следующих шагов. Вы должны обратить внимание на происходящее и не игнорировать знаки судьбы начиная с 8 марта. Март — идеальное время, чтобы реализоваться в занятиях, которые кажутся бальзамом для души. Будь то искусство, спорт или работа, способность воспринимать информацию значительно улучшится. В течение периода многие Рыбы смогут получить выгодные предложения о проектной работе.

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