Типичные уловки. Что надо знать о способе мошенничества под видом выплат с «Госуслуг»

В интернете полно мошенников, паразитирующих на теме коронавируса. Не стоит верить всему подряд / Фото: pixabay.com

Кибермошенники придумали новый способ получения данных с банковской карты россиян. Схема аферы следующая: на электронную почту жертвы поступает сообщение якобы от портала «Госуслуги», где представители платформы просят человека указать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для получения неких соцвыплат. Для успешного завершения операции злоумышленники предлагают ввести банковские данные, чтобы переслать денежные средства. Получив доступ к карточке, аферисты присваивают себе деньги жертвы, а обещанные выплаты так и остаются всего лишь обещанием. «Вечерняя Москва» обратилась к специалисту в сфере киберпреступности, чтобы он рассказал, как не попасться на уловки злоумышленников и на что обращать внимание при получении подобных писем.

Классика жанра

По словам ведущего аналитика «Регионального общественного центра интернет-технологий» и координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, описанная схема аферы отнюдь не нова, а весьма даже классическая. Она рассчитана на невнимательных граждан:

— Это привычная история, совершенно типичный прием, когда мошенники маскируются под видом некой государственной или муниципальной организации, чтобы получить доступ к деньгам либо к персональным данным гражданина.

Мошенники также очень любят эксплуатировать тему социальных выплат, и делают они это на протяжении длительного времени:

— История с так называемыми госуслугами стала весьма успешным проектом, судя по тому, какое количество людей клюнуло на уловки мошенников. В пользу злоумышленников сыграли пандемия и ее последствия, во время которой многие юрисдикции начали выплачивать гражданам денежные средства, социальные надбавки для «поддержания штанов». Были и те, кто, напротив, оказался в сложном финансовом положении и не получил никаких выплат. А появление подобных предложений лишь разогрело интерес. Люди были готовы поверить любому, кто предложит хоть какую-то денежную помощь.

Аферисты знали, за какие ниточки дергать, чтобы вынудить человека вписать свои реквизиты.

Что примечательно, аферисты максимально точно скопировали все детали портала «Госуслуги» — вплоть до мельчайших деталей и логотипов:

— Для чего это делается? Злоумышленники даже не пытаются шифроваться, а напрямую используют бренд, чтобы внушить больше доверия людям. На психологическом уровне у нас возникает доверие к «госструктуре», мы ведемся абсолютно на все уловки, не подозревая, что это киберпаразиты ведут с нами контакт, а не представители «Госуслуг».

Как распознать самозванца

Немаловажен тот факт, что сегодня преступники создают копии госпорталов, которые невозможно отличить от оригинала. Парфентьев отметил, что подобные кибераферисты полностью проецируют дизайн того или иного сайта, лишь бы внушить доверие пользователю:

— Сайт государственного или муниципального органа проще полностью продублировать, чем специально нанимать дизайнера, который нарисует мошенникам логотип и остальные детали дизайна портала. Тем сложнее отличить оригинал от подделки, но все же есть способы распознать самозванца. Обращайте внимание на домен сайта, вбейте в поисковике организацию, если все полностью совпадает с официальными данными, ни одна цифра или буква не отличается, то, видимо, все в порядке.

Но это далеко не последний способ проверки отправителя подобных сообщений «на вшивость». Эксперт рекомендует учитывать реквизиты, которые прислал адресант, его координаты, не лишним будет обратиться по указанным в письме или на сайте контактам, дабы удостовериться, что к вам обратились официальные лица, а не самозванцы.

— Если запрашиваются какие-то реквизиты, выясните, куда вам точно нужно обратиться. Если полных реквизитов платежа нет или сайт имитирует переброс на страницу банка, как это часто бывает, то должны возникнуть сомнения. В таком случае не вводите свои банковские данные или информацию о себе. Если вам обещают выплату, обратите внимание, какая именно госструктура или фонд ее предлагает. Свяжитесь с представителями этой структуры и уточните, действительно ли она занимается выплатой обещанных средств.

Парфентьев добавил также, что ни один государственный или частный орган не будет просто так раздавать деньги.

— Не нужно забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если у вас нет статуса получателя каких-либо надбавок или пенсионных доплат, должен возникнуть вполне логичный вопрос: «За какие такие заслуги мне хотят вручить деньги?».

Информацию также можно проверить на сайтах государственных и муниципальных властей, департаментов и в СМИ, где в первую очередь сообщают о доплатах.

Если в прессе вы не нашли никакого подтверждения о «раздаче пряников», а в госструктурах или в фонде, которые обещали выплаты, разводят руками и не понимают, о чем речь, то не спешите вводить свои реквизиты в предлагаемые окна для заполнения данных.

Что делать, если все-таки обманули

По словам Парфентьева, если вы все-таки доверились лжецам, указали все свои данные и подарили им деньги, шансов вернуть похищенное очень мало:

— Если вы не делали скриншоты каждой страницы, где указывали свои данные, и не сможете доказать, что ваши деньги присвоили, а не вы добровольно отдали мошенникам, то полиция в таком случае бессильна.

А скриншоты можно будет использовать в качестве подтверждения мошеннического факта:

— Органы, скорее всего, будут реагировать, если накопится достаточное количество жалоб и запросов, поэтому лучше сохранить снимки экрана с указанием сайта, с которого вам аферисты направили сообщение. Шансов вернуть деньги практически нет, но есть маленькая надежда, что злоумышленников поймают.

Чтобы не потерять свои кровные, эксперт рекомендует тщательно проверять всю информацию об адресанте и критически относиться к любым предложениям, связанным с деньгами.

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