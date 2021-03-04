Страусы, фламинго и попугаи принимают поздравления

Сотрудники Московского зоопарка кормят пеликана рыбным филе. Фото 1920–1950-х годов из архива детской писательницы Веры Чаплиной / Фото: Из личного архива Веры Чаплиной

Столичные власти всегда уделяли особое внимание безопасности москвичей. Для этого раньше они плотно сотрудничали с милицией, сейчас — с полицией.

Обеспечить порядок

«Московская милиция должна организовать образцовый порядок на улицах столицы. <…> Постановление президиума Моссовета предусматривает ряд конкретных мероприятий по усилению борьбы с хулиганством. Тов. Вулю поручено в двухдневный срок организовать конные и автомобильные патрули, установить подвижные посты, а также доукомплектовать штаты милиции. В месячный срок должны быть открыты два новых отделения милиции и 4 филиала».

17 марта 1935 года

В наши дни власти города следят еще и за условиями, в которых работают сотрудники полиции. «Обеспечение без опасности жителей и гостей столицы — важнейшее направление взаимодействия правительства города с правоохранительными органами.

В рамках этой работы город оказывает материально-техническую поддержку подразделениям московской полиции. Так, в прошлом году введены в эксплуатацию здания РУВД в Коммунарке и ОВД по району Котловка, а также спортивный центр и закрытый стрелковый тир».

21 января 2021 года

Готовятся к новоселью

«В этом году звери и птицы Зоопарка дали большое потомство. Размножились страусы, дикие фламинго и африканские попугаи. В связи с прибавлением большого количества птиц научный сектор Зоопарка приступает к постройке нового застекленного павильона для тропических птиц и павильона для перелетных птиц. В мае откроются две площадки с выставкой молодняка хищников».

10 марта 1935 года

Сейчас в Московском зоопарке также строят и обновляют павильоны. «Продолжается реконструкция павильона «Ластоногие». В нем разместят шесть бассейнов глубиной от 3,5 до 7 метров и эффектом искусственной волны. В обновленном доме будут жить моржи, сивучи, северные морские котики, нерпы и серые тюлени».

3 февраля 2021 года

Лучшая в мире карамель

«Скоро во всех магазинах Москвы будут продаваться высококачественные шоколадные конфеты «Малина-крем». Выйдут также конфеты «Спотыкач». Это будет один из лучших сортов карамели».

13 марта 1935 года Сегодня московские кондитеры обеспечивают сладостями не только жителей столицы, но и все российские регионы, а также соседние государства.

«Наиболее привлекательны для экспорта московских сладостей страны СНГ. <…> Так, в Белоруссии резко увеличился спрос на московский шоколад, в Казахстане пользуются спросом фруктовая пастила, белый шоколад и леденцы, произведенные в Москве».

17 февраля 2021 года

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