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Шоколадная фабрика «Конфаэль» дарит подарки прекрасным дамам
Фото: Пресс-служба «Конфаэль»

Шоколадная фабрика «Конфаэль» дарит подарки прекрасным дамам

Полина Французова

Общество

Весна принесла с собой чувство обновления, предчувствие первого весеннего праздника — и новый каталог шоколадных подарков «Конфаэль» ВЕСНА 2021. Он содержит две больших коллекции.

Пастельно-воздушная «Нежность» очаровывает всеми оттенками мятного и сиреневого в декоре шоколадных открыток и конфет из горького, молочного и белого шоколада с начинками из воздушного суфле, свежих сливок, желейного мармелада на натуральных соках.

Солнечные оттенки коллекции «Подсолнухи» создают настроение яркого праздника и радуют напоминанием о приближении лета не только своим оформлением, но и волшебными вкусами ореховых, фруктовых, ягодных начинок, а также невероятным ароматом неразбавленного, настоящего какао-масла.

Шоколадная фабрика «Конфаэль» дарит подарки прекрасным дамамФото: Пресс-служба «Конфаэль»

Ассортимент кондитерских изделий в весеннем каталоге позволяет выбрать удачные и неповторяющиеся подарки женам, невестам, подругам, мамам, бабушкам, сестренкам, дочерям — юным леди и дамам элегантного возраста.

А проходящая сейчас акция — отличная возможность увеличить количество подарков. C 1 марта 2021 года по 7 марта 2021 года, при приобретении сладостей «Конфаэль» на сумму 500 и более рублей покупатель получает подарочную карту, на которой под скретч-полосой он обнаружит сообщение о подарке за покупку. Это будет шоколадный портрет по фото, колье с бриллиантом Roberto Bravo, скульптура из шоколада, сертификат в салон красоты «Персона» или персональная скидка на следующую покупку 15, 25 или 50 %.

Подробности об акции читайте на сайте https://confaelshop.ru/sale/poluchay-podarki/

На правах рекламы

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