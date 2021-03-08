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Управлять коллективом нужно с умом и нежностью
Глава управы района Басманный Ирина Лесных женский праздник встречает на работе. Несмотря на то что у большинства россиян это выходной день, в районе существует множество вопросов, которые требуют незамедлительного решения / Фото: Александр Кожохин /Вечерняя Москва»

Управлять коллективом нужно с умом и нежностью

Василиса Чернявская 

Общество

Глава управы района Басманный Ирина Лесных считает, что в работе руководителя у женщин масса преимуществ. Секретами успешного управленца она поделилась с «Вечерней Москвой».

Ирина Лесных с раннего утра на рабочем месте. Считает, что пример руководителя должен быть самым показательным.

— Самая большая сложность сделать так, чтобы люди выполняли поставленные задачи в режиме 24 часа 7 дней в неделю и имели время для своей личной жизни, для своих близких, — отмечает она.

Ежедневная работа команды управы нацелена на создание эффективного сервиса для горожан.

— Для этого и нужен коллектив единомышленников, который всегда поддержит в любой сложной ситуации, — продолжает она. — Я как руководитель считаю это своей основной задачей.

Ирина Лесных признается: у женщины-руководителя сейчас даже больше возможностей, чем у мужчины.

— Все уже привыкли, что «есть женщины в русских селеньях», которые работают наравне с мужчинами, — отмечает она. — А с другой стороны, о женщинах нужно заботиться и оберегать их. Вот на этом мы и балансируем: договариваемся иногда «по-мужски», через поручения и командную работу, а иногда просто получаем помощь и поддержку со стороны сильного пола.

И здесь самое важное, по ее мнению, быть честным с самим собой и с другими. Отвечать за свои поступки и поддерживать команду.

— Других рецептов я пока не знаю, — говорит Ирина Лесных. — Если у тебя есть единомышленники, то и сложностей в этом случае почти не возникает.

По ее убеждению, не важно, кто руководитель — мужчина или женщина. Главное, что подчиненные всегда прислушиваются к мнению начальника. Однако прежде всего нужно заработать такой авторитет среди подчиненных.

Когда занимаешься обеспечением жизни в районе, сложные вопросы возникают на каждом шагу. Сейчас, зимой, конечно же, это в первую очередь снегопады и контроль за уборкой территории. Затем придут паводки, а контроль за уборкой территорий останется. Опыт в работе с такими сложностями у Ирины Лесных имеется — в сфере жилищно-коммунального хозяйства она с 1995 года.

— За это время я усвоила главное: нельзя паниковать, а к природным капризам лучше подготовиться заранее, — перечисляет Ирина Лесных главные принципы. — Здесь можно вспомнить поговорку «Готовь сани летом, а телегу зимой». На все вызовы нужно реагировать быстро.

Праздник 8 Марта, если не будет снега, гололеда и сосулек, Ирина Лесных традиционно проводит в кругу семьи. А если природа капризничает, как часто бывало весной, то встречает его на работе — в кругу коллег и жителей.

ДОСЬЕ

Ирина Лесных родилась 21 сентября 1978 года в Москве. По профессии экономист-менеджер. С 1997 по 2015 год работала в госучреждениях в сфере ЖКХ. Занимала должность замглавы ГБУ «Многофункциональные центры предоставления госуслуг». 19 декабря 2019 года назначена на должность главы управы Басманного района.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, как жители России относятся к двум праздникам — 23 февраля и 8 Марта. В исследовании приняли участие более 4000 пользователей сервиса из всех регионов России. День защитника Отечества положительно оценивают 52 процента россиян. Кстати, в аналогичном исследовании прошлого года этот праздник позитивно оценили 70 процентов респондентов. Международный женский день любят чуть больше, чем 23 февраля. Опрос показал, что 61 процент респондентов относятся к 8 Марта положительно.

Среди мужчин больше опрошенных отметили положительное отношение к 8 Марта — 67 против 56 процентов среди женщин. В сервисе по поиску работы решили выяснить, знают ли респонденты о происхождении праздника 8 Марта. Правильный ответ дали 48 процентов опрошенных.

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РаботаБасманный районженщины
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