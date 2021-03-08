Десятки лет работает на высоте

Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

Почти полвека крановщица строительно-монтажного управления № 12 АО «Мосметрострой» Наталия Стародворцева работает на стройке.

На базе стройматериалов в Тушине ее по утрам встречает «нулевик» — башенный кран, кабина которого поднимает женщину на полтора метра от уровня земли. Наталия Стародворцева ловко управляется с такой махиной.

— Тороплюсь к нему. Встаю рано, в пять часов. Много лет мы с ним вместе, — как о ком-то близком рассказывает она об огромной машине.

Признается, что управлять не так уж и сложно. Важно знать контроллеры и команды. Главные из них неизменны уже тысячи лет: вира и майна — эти древнефиникийские команды означают поднять или опустить груз.

— Загружаем и разгружаем машины со стройматериалами. Есть длинные по 12 метров трубы, арматура, тюбинги — словом, все, что привозят, — рассказывает Наталия Стародворцева о буднях на стройплощадке. — Тяжелый груз ощущаем мы вместе: я и кран. Чувствую, как он напрягается, чтобы перетащить деталь с большим весом. Непросто поворачивать и с длинным грузом. Но когда работаешь всю жизнь на стройке, приспосабливаешься к любым габаритам.

Рабочее место Наталии Стародворцевой — кабина крана. Зимой здесь прохладно, и важно беречь тепло. Сапоги или валенки согревают ноги, а телогрейка не дает замерзнуть при сильных морозах.

— А вот летом жарко, кабина металлическая, быстро нагревается, а иногда даже накаляется, — поясняет она. — Приходится ставить маленький вентилятор. Так легче переносить духоту.

Работать в кабине башенного крана приходится в основном руками.

— Моя задача — правильно переключать рычаги: два с одной стороны на подъем груза и передвижение крана, а с другой — на поворот и вылет стрелы, — поясняет она. — Нужно еще и по сторонам смотреть: куда перемещать стрелу, куда едет кран, нет ли поблизости людей.

Сейчас Наталии Стародворцевой 70 лет. Только на разных кранах она провела почти 30 лет из общего стажа. Считает, что женщина должна всегда быть на высоте, а мужчины, так и быть, пусть снизу покричат команды.

СПРАВКА

Наталия Ивановна Стародворцева родилась 20 августа 1950 года. Трудилась прядильщицей до 1971 года. На Мосметрострое работала в строительно-монтажном управлении. В семье она не единственная, кто трудится на стройке. Муж также строитель. По стопам родителей позже пошел и сын Стародворцевых. Он работает в «Тоннель-2001». В Мосметрострое трудилась и свекровь Наталии Ивановны.

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