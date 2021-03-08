Найти подход к любому механизму

Электромеханик по лифтам СУ-15 АО «Мослифт» Мянсура Аляутдинова работает в домах района Строгино / Фото: Анна Малакмадзе /Вечерняя Москва

Электромеханик по лифтам СУ-15 АО «Мослифт» Мянсура Аляутдинова верна своей профессии более четырех десятков лет. Менять ее на другую не согласна, бросать — тоже. Душой уже прикипела к людям и механизмам.

Хотя о лифтах как о простых железках Мянсура Хайдяровна никогда не размышляет пренебрежительно. Всегда отзывается о нужных в многоэтажках подъемниках как о живых организмах.

— За ними нужен особый уход, требуют лифты и бережного отношения, — отмечает он. — Я с ними в режиме два на два: два дня обслуживаю, столько же отдыхаю.

Аляутдинова признается, что в ее работе главное — надежность и исправность всех механизмов. Чтобы двигались как по маслу, перевозя пассажиров с этажа на этаж.

— На моем участке 106 лифтов в 15 домах, и каждый я знаю: как устроен, сколько служит людям, когда ремонтировали, а когда пора что-то внутри подправить, — говорит Мянсура Аляутдинова. — В бригаде нас двое: бригадир и я.

За смену они обходят и осматривают дюжину вверенных им на участке подъемников. Они верно служат годами тем, кто к ним внимателен и с ними заботлив. После ее работу обязательно оценивает инспектор.

— Неважно, сколько лет лифту, главное то, как им пользуются и как его обслуживают, — продолжает она. — В нашем ведении есть и самые современные лифты, и те, которые уже несколько лет эксплуатируются жителями домов.

Этажность, кстати, не влияет на сохранность механизмов. Главное — бережное отношение к лифтам жильцов дома.

Под рукой у Мянсуры Хайдяровны всегда тяжелый чемоданчик с инструментами: гаечные ключи, отвертки, пассатижи. Не каждый мужчина согласится таскать такой набор. Но с увесистым кейсом для обслуживания лифтов Аляутдинова справляется легко. Сказывается привычка.

— Все могу починить, — говорит она. — Электрику не только в лифте, но и дома делаю. А еще за долгие годы работы в системе столичного жилищно-коммунального хозяйства Мянсура Аляутдинова научилась всему, чему обычно учат сильную половину человечества: делать ремонт дома, красить, штукатурить, устанавливать и чинить сантехнику. «Золотые руки» — говорят про нее родственники. Их, кстати, у Аляутдиновой много. Только родных братьев и сестер семеро в семье. И для всех она была своего рода провожатым в мир профессий в Москве.

Как подарок на праздник она просит только одно: чтобы люди ценили и уважали чужой труд, берегли лифты, которыми пользуются каждый день.

— А я проведу этот праздник на работе, — говорит она. — Больше всего хочу съездить к родителям, которые живут в другом городе. Им по 86 лет, я просто хочу обнять их.

ВАЖНО

Электромеханик советует: не прыгайте в лифтах, не рисуйте на стенах, не поджигайте зажигалками кнопки, берегите общедомовое имущество. Родители должны брать малышей на руки, а не вкатывать их в колясках в лифт. Детей постарше можно держать за руку. Больших собак нужно заводить в лифт за ошейник, маленьких — заносить на руках.

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