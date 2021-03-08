Врач специального назначения: от Белого дома до коронавируса

Фото: Александр Кожохин /Вечерняя Москва

Врач-хирург отряда бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях Елена Лебедева уверена: женщины могут быть намного выносливее мужчин.

Елена Анатольевна работает в НИИ им. Склифосовского. История столицы, особенно современная, отразилась на ее работе напрямую.

— Мы с коллегами помогали пострадавшим при обстреле Белого дома в октябре 1993 года, — говорит она. — Людей начали привозить уже во второй половине 3 октября в Институт Склифосовского. Все, кто в тот день не был на смене — хирурги, травматологи — поехали помогать.

Днем позже у Останкина начали стрелять — всех снова повезли в «Склиф».

— За сутки мы прооперировали 56 человек с огнестрельными ранениями, — продолжает Елена Лебедева. — Мы открыли большое количество операционных. Самые тяжелые случаи брали на себя наши самые опытные хирурги.

Елена Лебедева дежурила и в день, когда произошел взрыв на рок-фестивале «Крылья» около метро «Тушинская». Тогда пришлось столкнуться с ранами, причиненными болтами и гвоздями, которыми была начинена подорванная смертником бомба.

— Каждая операция длилась по 5–7 часов, — рассказывает хирург. — Заканчивали оперировать у одного операционного стола, тут же переходили к другому, тогда работали сразу несколько бригад. Кто-то делал лапаротомию — на животе работал, кто-то руками занимался, нейрохирурги — головой, травматологи — ногами. Это убыстряет работу.

Она вспоминает: 90-е годы «cлавились» травмами, пострадавшими.

Прошло десятилетие, угроз не стало меньше. Они просто изменились. С прошлого года началась еще одна борьба за жизнь каждого пациента, но уже в войне с вирусом — коронавирусной инфекцией.

— Наш отряд стал, скажем так, родоначальником лечения COVID-19 в Москве. 1 марта нас всей бригадой отправили на открытие госпиталя в Коммунарке. Мы организовывали пространство в реанимационных, в приемном отделении, потом месяц еще принимали первых больных.

В бригады тогда вошли токсикологи, травматологи, специалисты ожогового отделения. Менее чем через три недели было открыто отделение COVID-19 в «Склифе».

— В отряде чрезвычайных ситуаций все должны быть готовы к различным событиям, — признается Елена Лебедева. — Чем больше опыт, тем спокойнее все воспринимаешь.

Привыкла хирург и к сменам на праздники: свой день рождения, Новый год, а иногда и 8 Марта встречает на посту. В ее семье с пониманием относятся к выбранной профессии.

— Главный подарок для меня — здоровье моих родных, — добавляет она.

Они же стараются отвлечь от мыслей о работе, предлагая книги по рукоделию: Елена Лебедева любит шить, вязать и мастерить поделки.

Читайте также: Найти подход к любому механизму