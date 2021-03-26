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«Кончилась история рок-андеграунда». Что известно о погибшем в Москве Александре Липницком
Фото: Youtube / Mediametrics Live

«Кончилась история рок-андеграунда». Что известно о погибшем в Москве Александре Липницком

Ростислав Зубков

Общество

Внезапная смерть бывшего басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого — это невероятно страшная, но вместе с тем абсолютно рокерская новость, означающая только одно: легендарный рок-андеграунд умер. Так о покойном культурологе и режиссере отзываются его близкие.

«Битлы», теневой бизнес и советский панк: становление Александра Липницкого

Александр Давидович Липницкий родился в Москве 8 июля 1952 года. В детстве он ходил в английскую спецшколу в Каретном ряду, где познакомился и крепко сдружился с Петром Мамоновым, который впоследствии соберет «Звуки Му».

Мамонов также подружил Липницкого со своим младшим братом Алексеем Бортничуком, и они вместе начали ходить на концерты. Одно из ярчайших воспоминаний Александра — момент, когда посол Индии в СССР подарил ему пластинки его любимых «Битлов».

«Кончилась история рок-андеграунда». Что известно о погибшем в Москве Александре ЛипницкомЗвуки Му, 1988 год / Фото: petrmamonov.ru

— Все это было потрясением, наверное, самым сильным из музыкальных сопереживаний за всю мою последующую жизнь, — признавался рок-деятель в интервью Tektonika.

Далее Липницкий поступил на журфак МГУ, а в 1975 году он уже издавался в советской печати, стал экспертом по джазу и фарцевал пластинками. В 1980 году жизнь Александра разделилась на «до» и «после»: он встретился с группой «Аквариум», перед которой всячески благоговел. Какое-то время солист «Аквариума» БГ даже проживал в квартире Липницкого, так как испытывал проблемы с жильем.

«Звуки Му» пришли в жизнь Александра Давидовича в 1983 году. Он основал группу совместно со старыми приятелями Мамоновым и Бортничуком. Липницкий играл в «Звуках» на бас-гитаре до 1990 года, хотя до создания группы занимался теневым антикварным бизнесом и вообще ни разу не держал бас в руках. Чтобы не попасть впросак, ему даже пришлось создать свою нотную грамоту.

В 90-х годах Александр углубился в телевидение и стал известен как ведущий программы «Еловая субмарина» на канале «Ностальгия». В рамках этой передачи показывались редкие кадры концертов, квартирников, бесед с близкими и друзьями рок-музыкантов, в том числе таких звезд рок-н-ролла, как Александр Башлачев, Майк Науменко, Алексей Хвостенко и «Аукцыон», «Ночной проспект», «Николай Коперник» и «Центр» с Василием Шумовым.

«Кончилась история рок-андеграунда». Что известно о погибшем в Москве Александре Липницком«Еловая субмарина»

С 2010 года Липницкий стал ведущим радиопрограммы «Содержание». В ней Александр, естественно, обсуждал русский рок.

До самой своей смерти Липницкий также был постоянным участником таких коллективов, как «ОтЗвуки Му» и «Гроздья Виноградовы», которые фактически являются продолжением «Звуков Му».

«Кончилась история рок-андеграунда». Что известно о погибшем в Москве Александре ЛипницкомС Артемием Троицким / Фото: Facebook / Артемий Троицкий

Смерть Липницкого — это смерть рок-андеграунда

Александр Давидович трагически погиб 25 марта, сообщила его жена Инна, а также друг Липницкого, журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий. Липницкий утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной горе. Супруга покойного отметила, что он пытался перейти водоем, но не сумел. Эту информацию также подтвердил сын Липницкого Владимир.

Кончина Липницкого оказалась страшным, но по-своему «абсолютно рокерским» известием, сказал «ВМ» близкий друг Александра, музыкант и панк-рокер Сергей Рыженко. В свое время он принимал участие в студийных записях «Звуки Му», а также присутствовал на первом полноценном концерте группы в 1984 году в Москве.

— Мы с ним друзья с 1979 года, практически родня. Мы хоронили всех его родных и близких вместе. Он крестный моего старшего сына, — сообщил Рыженко. — Я еще не осознал, что случилось, и вряд ли осознаю. Потеря невероятная: на смерти Саши заканчивается история легендарного рок-андеграунда. Это печальная точка.

Рыженко признался, что часто катался на лыжах с Липницким на Николиной горе, но вместе они всегда ходили в сторону леса.

— Почему его в реку понесло — ума не приложу, — с горечью сказал Сергей.

Он также заявил, что созванивался с другом всего три дня назад. Липницкий «звучал нормально», ничего необычного в голосе не было. По телефону они обсуждали подготовку к выступлению в апреле: «ОтЗвуки Му» и группа Рыженко «Футбол» должны были дать концерт.

— Как мы будем без него играть, я не знаю… — вздохнул Сергей. — Для меня он был человеком, который никогда не умрет.

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