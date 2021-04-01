Как ограничить долю детей мигрантов в российских школах и найти этнический баланс

Команда Экодети / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по национальной политике. Глава государства призвал ограничить долю детей мигрантов в российских школах и вместе с тем не допустить разлада между живущими в России народами. Эксперты, обозреватели и читатели «Вечерней Москвы» обсуждают способы найти этнический баланс и не допустить такой же ситуации, как на Западе.

Плавильный котел народов требует огня

Кирилл Васильев, редактор рубрики «Мнения»:

— Россия — страна многонациональная. Это даже не я говорю — это в Конституции написано, в числе прочих скрепоносных параграфов. Но заглянешь в соцсети — и сразу меркнут заявления о единстве народов. Слишком много грязи бурлит вокруг многонациональной темы. Это понимает и не имеющий соцсетей президент Путин — недаром посвятил нацполитике целое совещание. Тезисы гаранта неоднозначны: топим за единство, но ограничиваем долю детей мигрантов в школах.

Чтобы не получилось, как на загнивающем Западе, где небелый цвет кожи или полузабытый у нас «пятый пункт» дают невообразимые привилегии. На фоне визга строителей и крепких сельскохозяйственников о нехватке рабочих рук, которые почему-то обязательно нужно завозить из-за бугра, заявления о контроле мигрантов звучат смело.

Не согласиться с Путиным трудно. Начинать объединение, привитие общероссийской культуры нужно с детей — они еще не имеют стереотипов, не читают новости и не знакомы со статистикой Генпрокуратуры, которая неумолимо указывает на рост преступности среди мигрантов в Москве. За 2020 год она взлетела на 11 с гаком процентов, что на фоне снижения числа зарубежных гостей выглядит как минимум парадоксально.

Правда, не очень понятно, какой должна быть эта общая культура. Государственной идеологии у нас нет. Православием всех не замиришь — страна многоконфессиональная. Объединить могла бы память о Великой Отечественной войне, но тут до сих пор идут споры вокруг вклада каждого этноса.

Более реален шанс сплотиться против внешнего врага — о нем тоже упомянул Путин. Но если эта пропаганда будет звучать из каждого утюга, как сейчас, есть риск получить асимметричный ответ. Так после развала СССР, словно назло многолетнему принудительному сплочению, расцвели антироссийские настроения в республиках-сестрах. До сих пор не утихают. А ведь тридцать лет прошло.

Со взрослыми тоже нужно что-то делать. Иначе получим новых Хабибов, что не выходят в бой с триколором, потому что «не насилуют женщин и не бьют стариков», или еще одну Манижу, что на весь мир выставила русских женщин непонятно кем. Может, это не со зла — от непонимания менталитета. Но здесь-то и порылась собака: без идеи, которая заставит нацменов и мигрантов принять российскую культуру и перестать смотреть на страну как на богатый придаток к своей родной республике, огонь под плавильным котлом народов не загорится. А вот в дыму Отечества задохнуться у нас есть все шансы...

Интегрироваться позволит знание языка

Анатолий Степанов, публицист, член союза писателей:

— То, что президент обозначил проблему превращения многих школ по сути в мигрантские, означает, что власть эту проблему видит. На примере многих стран Европы мы можем заметить, что не только учебные заведения, а и целые районы в столицах превращаются в мигрантские. Туда теперь стараются пореже заходить не только местные, коренные жители, но даже и полиция.

Жители европейских стран согласились выплачивать пособия массе мигрантов, не требуя от них интеграции в общество и систему культурных ценностей. Такого сценария в России необходимо избежать.

Государство должно более пристально присмотреться к проблеме трудовой миграции. Действительно, есть мощные бизнес-структуры, которые заинтересованы в притоке в страну дешевой рабочей силы. Однако дети этих низкооплачиваемых мигрантов, приходя в российские школы, плохо знают русский язык, что становится главной причиной плохой их успеваемости. Школы, чтобы не портить показатели, начинают избавляться от таких учеников, и в конечном итоге те действительно могут скопиться в нескольких учебных заведениях — тех, что не смогли от них «откреститься». Из-за плохого знания языка успеваемость у них будет невысокая, и фактически учебные заведения будут заниматься не образованием, а воспитанием. Язык — это ключевой момент.

Например, моя дочь училась в школе вместе с приезжими из других стран. Их было в классе немного, но они знали русский и демонстрировали прекрасную успеваемость. Поэтому необходимо предпринимать усилия в направлении более тесного знакомства приезжих с русской культурной средой и изучением русского языка.

Возможно, стоит придумать какой-то механизм стимулирования родителей, которые будут сами учить русский и побуждать к этому своих детей. В этом случае удастся избежать обособления по национальному или языковому признаку, когда школьник может общаться не только с теми, кто говорит на его родном языке, но и понимать своих одноклассников и своих учителей. Именно таким образом нам удастся избежать превращения школ в мигрантские.

Наций много, страна одна

Сергей Лесков, обозреватель:

— 2020 год обозначил перелом истории по многим направлениям. В их числе — резкий рост межэтнических конфликтов. Одно только движение BLM чего стоит! Год назад такой переплет показался бы форменным безумием.

Из-за претензий потомков угнетенных народов в благочинном Оксфорде ломают музыкальное образование, ведь казавшиеся великими композиторы творили в эпоху работорговли. Скоро рояли, шахматы и шашечки на такси попадут под запрет.

Нельзя недооценивать разницу в мироощущении разных народов. Об этом шла речь на Совете по межнациональным отношениям, который провел Владимир Путин. 80 процентов наших граждан положительно оценивают состояние этих отношений в России. Но в СССР нам казалось, что сформирован этнос «советский народ», а в результате неловкой перестройки рвануло так, что до сих пор конфликты успокоиться не могут.

Из всех стран СНГ Россия является единственной, где доля титульной нации не увеличивается и составляет стабильные 80 процентов. Это означает, что из России не выдавливают людей другой нации, как происходит в народившихся на руинах СССР государствах, а также то, что Россия в культурном и экономическом отношении остается привлекательной для мигрантов. После США — вторая по их числу страна в мире! Президент отметил, что считает недопустимым создание средних школ для детей мигрантов, которые должны адаптироваться в русскую культурную и языковую среду.

«Человек может принадлежать к той или иной этнической группе, но страна у нас всех одна — большая Россия», — заявил Путин, отметив, что нельзя допустить, чтобы межэтнические проблемы из других стран перешли через наши границы. Тактичность и корректность — вот первые требования при проведении Всероссийской переписи населения, которая начнется в сентябре 2021 года.

Далеко не все проблемы в деликатном вопросе решены. В Тобольске поднялись протесты против памятника Ермаку, а в Адлере — против памятника воинам — покорителям Кавказа. Скользкая дорожка, еще шаг — и можно вычеркнуть из общей истории и генерала Скобелева, и графа Муравьева-Амурского. А в итоге нанести ущерб России, в целостности и развитии которой заинтересованы две сотни населяющих ее народов.

Главная надежда — дети мигрантов

Никита Миронов, обозреватель:

— Из моего окна видна школа, бледно-желтое здание. В заведении учатся дети мигрантов. Каждое утро я вижу смуглых мальчиков и девочек, которые, впрочем, оживленно болтают на русском. На заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин потребовал следить за долей в школах мигрантских детей. Новость вышла в топ, но ее быстро забыли. А проблема осталась. И она даже не в том, где и какие дети учатся. Маленьких мигрантов не так сложно рассредоточить по обычным школам — вопрос решаемый. Проблема в том, что в плане демографии на данный момент мигранты — надежда России.

По данным Росстата, число родившихся в РФ за 2020 году снизилось почти на 50 тысяч и составило 1 млн 435,8 тысячи человек. Этот показатель стал минимальным с 2002 года! Если брать ХХI век, то максимальное число детей родилось в 2014 году — 1,953 миллиона. В 2020-м, получается, аж на полмиллиона меньше! После 2014-го число рождений в России, увы, неуклонно снижалось. А вот число умерших в 2020 году выросло до 2 млн 124,5 тысячи человек. Это на треть миллиона больше, чем в 2019-м, и дело отнюдь не в ковиде. Население страны в 2020 году сократилось более чем на полмиллиона человек. Можно, конечно, долго рассуждать о демографических волнах, о программе «Материнский капитал», о мерах поддержки семей, но с цифрами не поспоришь.

В 1991 году население России составляло 148,2 миллиона человек, в 2020 году — 146,7 миллиона. И это с учетом 2,7 миллиона присоединившихся крымчан. Вычитаем Крым, получаем за 29 лет убыль в 4,2 миллиона человек. Это население Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани вместе взятых.

Проблема быстрой адаптации детей мигрантов становится национальной.

Нам нужно делать все возможное, чтобы эти ребята как можно быстрее учили русский, получали качественное образование и вливались в российскую семью народов. Потому что семья редеет. По данным того же Росстата, в среднем на одну жительницу России приходится 1,5 ребенка. На одну москвичку (даже с учетом рожающих мигранток!) — 1,34. Между тем даже для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен составлять 2,15 ребенка на женщину.

Хотим мы этого или нет, но для сохранения на карте страны с названием «Россия» сюда нужно завозить население. Специально приглашать, учить, адаптировать. Так что внимание президента к школам вполне логично и объяснимо.

Формально иностранцы. По сути русские

Юрий Московский, директор информационно-аналитического центра «Прогноз»:

— Если мы говорим о ситуации в Москве, то я приведу такие цифры. Всего до начала пандемии в марте прошлого года в городе находилось 650 тысяч иностранцев, которые приехали на работу. Сейчас называют цифру в 500 тысяч. К этому следует прибавить порядка 70 тысяч иностранных студентов. И нужно учесть, что даже если хоть один из родителей школьника — мигрант, ребенок тоже входит в статистику детей мигрантов.

Но ведь эти дети не собраны компактно в одном районе Москвы. Они равномерно распределены по школам всей столицы. Это уменьшает риски появления полностью мигрантских школ. Если мы посмотрим на этнический состав классов, то там вообще интересная картина. Очень много иностранцев с Украины, из Белоруссии. Или этнических русских из бывших союзных республик — стран СНГ.

Формально они иностранцы, но носители русской культуры и языка. К их числу присоединяются и представители других национальностей, тоже с детства воспитанные в традициях русской культуры. Так что возвращение этих «мигрантов» и поступление в школы проходит для большинства их сверстников абсолютно незаметно. Они ничем не отличаются от большинства учеников.

А вот с ограничением числа детей мигрантов стоит разобраться подробнее. Такой необходимости в столице нет.

Говорят, что есть проблемы где-то в Московском регионе, но почему-то никто не называет школ, где складывается такая ситуация. мент были некоторые трудности с учениками, родители которых прибыли с юга России. Но сегодня этого нет. Стоит учитывать и фактор пандемии.

Многие иностранные граждане вместе со своими детьми уехали на историческую родину. И вряд ли стоит ожидать, что обратный поток тех, кто возвратится после отмены ограничений, будет большим. Для этого есть причины. Например, в Китае подросли зарплаты занятых в сферах, где обычно устраиваются трудовые мигранты.

А что касается России, то президент поставил конкретные задачи по адаптации иностранных граждан к культурной среде страны. Времени на раскачку у нас, как обычно, нет.

И мы будем выполнять указания главы государства. На примере действий властей Москвы мы видим эффективную стратегию по интеграции иностранных граждан в наш российский социум.

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