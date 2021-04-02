Ясновидящая рассказала, каким знакам зодиака будет тяжелее всего в апреле

Фото: pixabay.com / Víťa Válka

Ясновидящая Кажетта составила список знаков зодиака, представителям которых будет тяжелее всего в апреле.

Овен

Месяц принесет много событий, но не у всех из них будет позитивный характер. Вы целеустремленны и активны, но не всегда достаточно рассудительны. В течение апреля стоит тщательно обдумывать все свои действия и не спешить, чтобы не наделать ошибок. Советы близких помогут вам принять верное решение в сложной ситуации.

Близнецы

Вы можете пострадать от собственной безответственности и нечестного отношения с окружающими. Будьте внимательны, чтобы не попадаться на лжи и интригах, потому что может пострадать ваша репутация. Будьте искренни с окружающими и старайтесь добиваться целей, честно договариваясь с другими участниками какого-либо процесса.

Лев

Львы, ожидайте повышенного стресса на фоне профессиональных неурядиц в первой половине месяца. Звезды рекомендуют вам не вступать в конфликты с начальством и коллегами. Как бы вам ни хотелось доказать свою правоту, в некоторых случая лучше отступить и просто плыть по течению. Это касается не только профессиональной сферы, но и семейной жизни. Ситуация наладится во второй половине месяца.

Дева

Месяц станет не самым благоприятным для тех представителей знака, кто связан узами брака. В отношениях могут наблюдаться напряженность и разногласия, которые чреваты серьезными конфликтами и всплесками негативных эмоций. Звезды рекомендуют вам быть более чуткими и внимательными к своей второй половинке и уметь уступать.

Козерог

В этом месяце на первый план выйдут не самые лучшие ваши качества. Звезды рекомендуют вам контролировать гнев и не проявлять высокомерие даже в тех ситуациях, где вы можете себе это позволить. Не провоцируйте людей отворачиваться от вас, вы можете растерять всех единомышленников, будьте тактичны и сдержанны с окружающими.

Читайте также: Астролог назвала самых раскрепощенных женщин по знаку зодиака