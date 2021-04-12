Как получить пособие по безработице по новым правилам

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Новые правила выплат пособий по безработице начали действовать в России с 8 апреля. «Вечерняя Москва» узнала, кто сможет претендовать на выплаты, что для этого нужно и сколько денег можно получить.

Что нового?

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что правительство России расширило возможности получения максимальных пособий по безработице для ряда категорий граждан. Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей. По ранее действующим правилам граждане начинали получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75 процентов заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца — 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.

Изменения касаются людей, которые были уволены из-за ликвидации или сокращения штата. Если гражданин сокращен и в течение трех месяцев не нашел работу, то работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за три месяца. Эту выплату можно получить при условии, что гражданин обратился в службу занятости в течение 14 рабочих дней со дня увольнения. По ранее действующим правилам в случае обращения в службу занятости позже он уже не мог получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания его безработным уже прошли. Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем — 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.

Новые правила также защитят права безработных беременных женщин. Если период первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по беременности и родами, то выплата по безработице будет выплачиваться после.

Изменения распространяются только на граждан, признанных безработными после 1 января этого года.

— По сути, никаких новых правил нет. Изменился порядок начисления пособий для определенных категорий граждан, у которых иные выплаты пересекаются с пособием по безработице. Что имеем в виду: если ликвидировано предприятие или вы уволены по сокращению штата, согласно законодательству, вы имеете право в течение трех месяцев получать среднюю зарплату за последние три месяца. Эти три месяца после увольнения вам начисляется среднемесячная после увольнения зарплата, — рассказала доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, юрист, эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения Наталья Оганова.

Первые шаги

Для оформления пособий по безработице гражданам, как и раньше, нужно обратиться в центр занятости. Это можно сделать дистанционным способом. Никаких новых документов предоставлять не потребуется. Новые правила лишь уточняют порядок начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается.

Пособие выплачивается, пока человек ищет себе новое место работы. Однако не каждый может претендовать на получение выплаты. Для получения финансовой помощи он должен быть официально признан безработным: ему должно быть больше 16 лет, у него должна быть регистрация в Москве по месту жительства, он не должен учиться на очной форме в вузе и не должен получать страховую, накопительную пенсию или пенсию по старости и за выслугу лет.

— В первую очередь нужно обращать внимание на условия постановки на учет. Потому что безработный, который хочет получить пособие и не может по тем или иным причинам найти работу, должен попадать под критерии, которые устанавливает наше законодательство. На сегодняшний день они не изменились, — отмечает Оганова.

Для того чтобы получить выплату, нужно собрать пакет документов. Среди них, конечно, паспорт или документ, его заменяющий, трудовая книжка, если человек когда-либо работал.

— Соискателям, ранее не работавшим по трудовой книжке, нужно предоставить документ об образовании. А гражданам, относящимся к категории инвалидов, — индивидуальную программу реабилитации и абилитации, — рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Подача документов

Для содействия в поиске работы соискателю нужно направить онлайн-заявку на любом из трех ресурсов: сайте центра занятости населения «Моя работа», портале госуслуг или портале «Работа в России».

Для получения статуса безработного заявку необходимо направлять в регион, где гражданин зарегистрирован по месту жительства.

— Сейчас можно подавать документы в онлайн-режиме, через госуслуги, личный кабинет. Не надо собирать никаких справок, приказов об увольнении, копий трудовых книжек: вся информация будет запрашиваться госорганами автоматически в порядке межведомственного контроля и взаимодействия исходя из того, что у нас все переходит в онлайн-режим, — говорит Оганова.

Специалист службы занятости предложит соискателю вакансии, а также выдаст направления на собеседования к работодателям для трудоустройства.

Если в течение 11 дней с момента обращения гражданин не трудоустроился на новую работу или получил отказ от работодателя по направлению службы, то его признают безработным и назначают пособие по безработице.

— Столичная служба занятости — крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — включает 56 отделов трудоустройства в офисах «Мои документы», два флагманских центра «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера». В прошлом году там помогли найти работу 178 тысячам человек, — рассказали в департаменте.

Кроме того, в центре занятости помогают не только находить подходящую работу, но и подготавливают кандидата под требования рынка труда.

— Будущим работникам предлагают программы профессионального обучения, повышения квалификации и апгрейд необходимых знаний, — добавили в пресс-службе.

В центре к трудоустройству молодежи, женщин с детьми, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями подходят индивидуально. Для них устраивают обучающие мероприятия, мастер-классы, ярмарки вакансий, создают партнерские школы с работодателями. Им даже помогают составить резюме.

— Помогаем и организовываем встречу с будущим работодателем и рассказываем, как к ней подготовиться, — отметили в департаменте.

Отказ?

Причин для отказа в регистрации безработным и выплатах по безработице немного. Гражданина могут не признать безработным, если он отказался от двух вариантов подходящей работы, включая работы временного характера, в течение десяти дней со дня его постановки на учет для поиска работы.

— Если возникают какие-то вопросы, связанные с начислением или невыплатой, у нас есть два ведомства, которые этим занимаются — Минтруд и аппарат правительства РФ, потому как это их инициатива, и они контролируют исполнение законодательной инициативы, — говорит Оганова.

Отказать могут, если москвич предоставил недостоверные сведения, содержащиеся в заявлении в электронном виде.

— Не могут быть зарегистрированы в качестве безработных соискатели, отказавшиеся от прохождения собеседования с работодателем, в том числе в дистанционном режиме. А также граждане, впервые ищущие работу и при этом не имеющие профессии, дважды отказавшиеся от получения профессиональной подготовки или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера, — добавили в пресс-службе.

Дополнительные выплаты и сколько основных

Для того чтобы безработный мог получить максимальное пособие, должно быть выполнено лишь одно условие: гражданин за год отработал не меньше шести месяцев до того, как остался без работы.

Минимальным пособие будет, если человек до обращения в центр занятости никогда не работал или давно безработный. Минимальными будут начисления для гражданина, прекратившего индивидуальную трудовую деятельность, уволенного за нарушение трудовой дисциплины или если за год он отработал менее шести месяцев до момента, как остался без работы.

— Если у вас нет основного места работы и есть право встать на учет в центре занятости, вы этим правом обязаны пользоваться. В противном случае вы утратите по истечению полугода такую возможность, — дополняет Оганова.

Кроме основного пособия, безработные также получают дополнительные выплаты. Среди них — доплата в размере 850 рублей, компенсация расходов на транспорт в размере 1500 рублей.

Во время профессионального обучения, общественных работ или временного трудоустройств безработный также может рассчитывать на денежную поддержку.

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