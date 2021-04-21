Анатомическое компьютерное кресло — особенности
Производительность труда офисного работника зависит от многих причин и одна из важнейших связана с тем, на чем он сидит. Чтобы избежать проблем со здоровьем к выбору мебели для офиса нужно подходить ответственно. Одно из правильных решений — приобрести анатомическое кресло, которое максимально соответствует стандартам фигуры человека.
Особенности анатомических кресел
Поддержание комфорта и удобства в течение длительного времени — основная задача подобной мебели. Однако производители идут еще дальше, предлагая изделия, которые помогают избежать проблем с позвоночником или зрением в долгосрочной перспективе.
Для этого разрабатываются конструкции с анатомической формой спинки, которая повторяет изгибы спины и поддерживает позвоночник в нескольких точках. Самые качественные модели поставляются с адаптирующейся спинкой, способной подстраиваться под физиологию пользователя. Бюджетные экземпляры имеют внутренний прогиб в районе поясницы.
Ортопедические кресла оснащаются специальными пружинами и амортизаторами, эргономическими сиденьями, удобными подлокотниками и иными деталями, которые бережно заботятся о здоровье.
Виды спинок
Спинки анатомических кресел как ключевой элемент обладают сложным устройством, что объясняется достижением ортопедического эффекта. Принято выделять следующие виды:
• С накладным или встроенным поясничным валиком. Гарантирует максимально полный контакт со спиной.
• Корсет. Состоит из двух изогнутых половинок, что обеспечивает наилучшее прилегание к лопаткам даже во время качания.
• Горизонтальный корсет. Включает две части — верхняя соприкасается с лопатками, нижняя поддерживает поясничный отдел.
• Анатомическая. Конструкция состоит из двух соединенных элементов. При этом подлокотники, подголовники и другие детали свободно регулируются.
Сиденья
Ортопедические компьютерные кресла комплектуются нестандартными сиденьями. У большинства моделей они вогнутые или выпуклые. Существуют двояко-выпуклые варианты, максимально точно дублирующие анатомию человека, а также сиденья с наклоном. Средняя ширина элемента — от 40 до 50 см, аналогичные параметры у спинок.
Каркас
Стоимость анатомического кресла во многом определяется материалом каркаса. Бюджетные модели выполняются из толстой фанеры, которая обладает недостаточной устойчивостью к нагрузкам и не переносит высокую влажность. Есть модели с металлическим каркасом, который изготавливается из трубок. В комбинированном варианте эти материалы сочетаются.
Конструкция основания
Производители анатомических кресел предлагают основание в виде крестовины, оснащенной роликовыми колесиками. При этом ее конструкция может быть прямой, изогнутой, пяти- или шестиконечной. Устойчивость предмета мебели определяется параметрами разлета спиц. Оптимальная ширина крестовины — порядка 70 см. Если размер меньше увеличивается риск опрокидывания.
Обивка кресла
Производители ортопедических кресел для компьютера предлагают множество вариантов обивки. Среди них:
• микрофибра;
• нейлон;
• хлопковые ткани;
• экокожа;
• натуральная кожа;
• акриловая сетка и другие.
Материалы наполнителя
Главное требование к наполнителю — сочетание мягкости и необходимой плотности. Для ортопедических офисных кресел применяется формованный жесткий и вспененный мягкий латекс. Первый отличается большой плотностью, второй может быстро приспосабливаться под анатомические особенности пользователя. Вулканизированный латекс служит до 20 лет и способен в короткие сроки восстанавливаться после сжатия.
Механизмы качания
Ортопедические компьютерные кресла комплектуются различными механизмами качания:
1. Пиастра. Элемент бюджетных моделей, способный перемещать конструкцию только вверх-вниз.
2. Перманент-контакт. Состоит из плотной и упругой пружины, обеспечивающей прижимание спинки к спине пользователя. Допустимые регулировки — по глубине посадки, высоте и жесткости отклонения спинки.
3. Топ-ган (центрированный механизм). Устанавливается на кресла руководителей. Может перемещать конструкцию вверх-вниз, вправо-влево, обеспечивает качание и настройки его жесткости в соответствии с весом пользователя.
4. Deep Titl (механизм глубокого качания). Имеет функции, аналогичные топ-ган. Главное отличие — наличие отдельного рычага для регулировки качания.
5. Мультиблок. Механизм регулировок кресла, подобный топ-гану, с возможностью настройки спинки в нескольких положениях.
6. Асинхронный механизм. Настройка спинки и сиденья кресла производится независимо друг от друга.
Преимущества ортопедических кресел
Цена ортопедического кресла зависит от производителя мебели, используемых материалов и их качества, дизайна, особенностей конструкции, наличия дополнительных функций.
Выбор ортопедических компьютерных кресел позволит снизить нагрузку на позвоночник и поможет избежать появления букета хронических заболеваний. При этом работа в офисе станет не в тягость, а в радость.
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