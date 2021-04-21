Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анатомическое компьютерное кресло — особенности

Анатомическое компьютерное кресло — особенности

Полина Французова

Общество

Производительность труда офисного работника зависит от многих причин и одна из важнейших связана с тем, на чем он сидит. Чтобы избежать проблем со здоровьем к выбору мебели для офиса нужно подходить ответственно. Одно из правильных решений — приобрести анатомическое кресло, которое максимально соответствует стандартам фигуры человека.

Особенности анатомических кресел

Поддержание комфорта и удобства в течение длительного времени — основная задача подобной мебели. Однако производители идут еще дальше, предлагая изделия, которые помогают избежать проблем с позвоночником или зрением в долгосрочной перспективе.

Для этого разрабатываются конструкции с анатомической формой спинки, которая повторяет изгибы спины и поддерживает позвоночник в нескольких точках. Самые качественные модели поставляются с адаптирующейся спинкой, способной подстраиваться под физиологию пользователя. Бюджетные экземпляры имеют внутренний прогиб в районе поясницы.

Ортопедические кресла оснащаются специальными пружинами и амортизаторами, эргономическими сиденьями, удобными подлокотниками и иными деталями, которые бережно заботятся о здоровье.

Виды спинок

Спинки анатомических кресел как ключевой элемент обладают сложным устройством, что объясняется достижением ортопедического эффекта. Принято выделять следующие виды:

• С накладным или встроенным поясничным валиком. Гарантирует максимально полный контакт со спиной.

• Корсет. Состоит из двух изогнутых половинок, что обеспечивает наилучшее прилегание к лопаткам даже во время качания.

• Горизонтальный корсет. Включает две части — верхняя соприкасается с лопатками, нижняя поддерживает поясничный отдел.

• Анатомическая. Конструкция состоит из двух соединенных элементов. При этом подлокотники, подголовники и другие детали свободно регулируются.

Сиденья

Ортопедические компьютерные кресла комплектуются нестандартными сиденьями. У большинства моделей они вогнутые или выпуклые. Существуют двояко-выпуклые варианты, максимально точно дублирующие анатомию человека, а также сиденья с наклоном. Средняя ширина элемента — от 40 до 50 см, аналогичные параметры у спинок.

Каркас

Стоимость анатомического кресла во многом определяется материалом каркаса. Бюджетные модели выполняются из толстой фанеры, которая обладает недостаточной устойчивостью к нагрузкам и не переносит высокую влажность. Есть модели с металлическим каркасом, который изготавливается из трубок. В комбинированном варианте эти материалы сочетаются.

Конструкция основания

Производители анатомических кресел предлагают основание в виде крестовины, оснащенной роликовыми колесиками. При этом ее конструкция может быть прямой, изогнутой, пяти- или шестиконечной. Устойчивость предмета мебели определяется параметрами разлета спиц. Оптимальная ширина крестовины — порядка 70 см. Если размер меньше увеличивается риск опрокидывания.

Обивка кресла

Производители ортопедических кресел для компьютера предлагают множество вариантов обивки. Среди них:

• микрофибра;

• нейлон;

• хлопковые ткани;

• экокожа;

• натуральная кожа;

• акриловая сетка и другие.

Материалы наполнителя

Главное требование к наполнителю — сочетание мягкости и необходимой плотности. Для ортопедических офисных кресел применяется формованный жесткий и вспененный мягкий латекс. Первый отличается большой плотностью, второй может быстро приспосабливаться под анатомические особенности пользователя. Вулканизированный латекс служит до 20 лет и способен в короткие сроки восстанавливаться после сжатия.

Механизмы качания

Ортопедические компьютерные кресла комплектуются различными механизмами качания:

1. Пиастра. Элемент бюджетных моделей, способный перемещать конструкцию только вверх-вниз.

2. Перманент-контакт. Состоит из плотной и упругой пружины, обеспечивающей прижимание спинки к спине пользователя. Допустимые регулировки — по глубине посадки, высоте и жесткости отклонения спинки.

3. Топ-ган (центрированный механизм). Устанавливается на кресла руководителей. Может перемещать конструкцию вверх-вниз, вправо-влево, обеспечивает качание и настройки его жесткости в соответствии с весом пользователя.

4. Deep Titl (механизм глубокого качания). Имеет функции, аналогичные топ-ган. Главное отличие — наличие отдельного рычага для регулировки качания.

5. Мультиблок. Механизм регулировок кресла, подобный топ-гану, с возможностью настройки спинки в нескольких положениях.

6. Асинхронный механизм. Настройка спинки и сиденья кресла производится независимо друг от друга.

Преимущества ортопедических кресел

Цена ортопедического кресла зависит от производителя мебели, используемых материалов и их качества, дизайна, особенностей конструкции, наличия дополнительных функций.

Выбор ортопедических компьютерных кресел позволит снизить нагрузку на позвоночник и поможет избежать появления букета хронических заболеваний. При этом работа в офисе станет не в тягость, а в радость.

На правах рекламы

ООО ТД "Кулик Систем", ОГРН: 1177746218198.

Адрес: Москва, ул. Монтажная, 9 стр. 1, 3-й этаж, пом. IV, комн. 16

врач-ортопедофискресло
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Все мнения
О проекте
Читайте нас в