Анатомическое компьютерное кресло — особенности

Производительность труда офисного работника зависит от многих причин и одна из важнейших связана с тем, на чем он сидит. Чтобы избежать проблем со здоровьем к выбору мебели для офиса нужно подходить ответственно. Одно из правильных решений — приобрести анатомическое кресло, которое максимально соответствует стандартам фигуры человека.

Особенности анатомических кресел

Поддержание комфорта и удобства в течение длительного времени — основная задача подобной мебели. Однако производители идут еще дальше, предлагая изделия, которые помогают избежать проблем с позвоночником или зрением в долгосрочной перспективе.

Для этого разрабатываются конструкции с анатомической формой спинки, которая повторяет изгибы спины и поддерживает позвоночник в нескольких точках. Самые качественные модели поставляются с адаптирующейся спинкой, способной подстраиваться под физиологию пользователя. Бюджетные экземпляры имеют внутренний прогиб в районе поясницы.

Ортопедические кресла оснащаются специальными пружинами и амортизаторами, эргономическими сиденьями, удобными подлокотниками и иными деталями, которые бережно заботятся о здоровье.

Виды спинок

Спинки анатомических кресел как ключевой элемент обладают сложным устройством, что объясняется достижением ортопедического эффекта. Принято выделять следующие виды:

• С накладным или встроенным поясничным валиком. Гарантирует максимально полный контакт со спиной.

• Корсет. Состоит из двух изогнутых половинок, что обеспечивает наилучшее прилегание к лопаткам даже во время качания.

• Горизонтальный корсет. Включает две части — верхняя соприкасается с лопатками, нижняя поддерживает поясничный отдел.

• Анатомическая. Конструкция состоит из двух соединенных элементов. При этом подлокотники, подголовники и другие детали свободно регулируются.

Сиденья

Ортопедические компьютерные кресла комплектуются нестандартными сиденьями. У большинства моделей они вогнутые или выпуклые. Существуют двояко-выпуклые варианты, максимально точно дублирующие анатомию человека, а также сиденья с наклоном. Средняя ширина элемента — от 40 до 50 см, аналогичные параметры у спинок.

Каркас

Стоимость анатомического кресла во многом определяется материалом каркаса. Бюджетные модели выполняются из толстой фанеры, которая обладает недостаточной устойчивостью к нагрузкам и не переносит высокую влажность. Есть модели с металлическим каркасом, который изготавливается из трубок. В комбинированном варианте эти материалы сочетаются.

Конструкция основания

Производители анатомических кресел предлагают основание в виде крестовины, оснащенной роликовыми колесиками. При этом ее конструкция может быть прямой, изогнутой, пяти- или шестиконечной. Устойчивость предмета мебели определяется параметрами разлета спиц. Оптимальная ширина крестовины — порядка 70 см. Если размер меньше увеличивается риск опрокидывания.

Обивка кресла

Производители ортопедических кресел для компьютера предлагают множество вариантов обивки. Среди них:

• микрофибра;

• нейлон;

• хлопковые ткани;

• экокожа;

• натуральная кожа;

• акриловая сетка и другие.

Материалы наполнителя

Главное требование к наполнителю — сочетание мягкости и необходимой плотности. Для ортопедических офисных кресел применяется формованный жесткий и вспененный мягкий латекс. Первый отличается большой плотностью, второй может быстро приспосабливаться под анатомические особенности пользователя. Вулканизированный латекс служит до 20 лет и способен в короткие сроки восстанавливаться после сжатия.

Механизмы качания

Ортопедические компьютерные кресла комплектуются различными механизмами качания:

1. Пиастра. Элемент бюджетных моделей, способный перемещать конструкцию только вверх-вниз.

2. Перманент-контакт. Состоит из плотной и упругой пружины, обеспечивающей прижимание спинки к спине пользователя. Допустимые регулировки — по глубине посадки, высоте и жесткости отклонения спинки.

3. Топ-ган (центрированный механизм). Устанавливается на кресла руководителей. Может перемещать конструкцию вверх-вниз, вправо-влево, обеспечивает качание и настройки его жесткости в соответствии с весом пользователя.

4. Deep Titl (механизм глубокого качания). Имеет функции, аналогичные топ-ган. Главное отличие — наличие отдельного рычага для регулировки качания.

5. Мультиблок. Механизм регулировок кресла, подобный топ-гану, с возможностью настройки спинки в нескольких положениях.

6. Асинхронный механизм. Настройка спинки и сиденья кресла производится независимо друг от друга.

Преимущества ортопедических кресел

Цена ортопедического кресла зависит от производителя мебели, используемых материалов и их качества, дизайна, особенностей конструкции, наличия дополнительных функций.

Выбор ортопедических компьютерных кресел позволит снизить нагрузку на позвоночник и поможет избежать появления букета хронических заболеваний. При этом работа в офисе станет не в тягость, а в радость.

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