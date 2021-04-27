Настоящие мы. Почему виртуальная реальность способна нарушить целостность мира

Кадр из фильма «Матрица: Революция» / 2003

Крупнейший российский банк запустил онлайн-платформу для создания виртуальных персонажей. Их можно использовать в маркетинге, онлайн-обучении, проведении презентаций, а также для создания контента в социальных сетях. Чуть позже в программе появится функция автоматического подбора жестов, обещают разработчики. Между тем ученые констатируют: деятельность человека в сети стала все больше влиять на его реальную личность.

На фоне огромного количества позитивных новостей о небывалых достижениях прогресса и цифровых технологий кажется, что «новая реальность», о которой эксперты говорили еще в начале пандемии, будет практически совершенной. Да и Первый молодежный форум по управлению интернетом, прошедший в столице в начале апреля, оказался многообещающим.

На него в Сколково собрались 200 молодых специалистов в сфере IT из разных регионов страны, более 5 тысяч подключились к онлайн-трансляциям. Под девизом «Наше поколение решает, каким будет интернет» вместе с ведущими российскими и международными экспертами участники форума обсудили, в частности, будущее соцсетей, IT-индустрии, цифровой экономики, а также попытались проанализировать, как сделать цифровую среду более управляемой и опасно ли влияние виртуального пространства на человеческое сознание.

— Технологии приводят к новой фазе в развитии человечества, — отметил, выступая на форуме, вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколковского института науки и технологий Максим Федоров. — То есть мы становимся другими: и человечество, и люди в целом.

Собственно, этот вопрос сегодня волнует передовых ученых всего мира. По оценке экспертов, уже через десять-двадцать лет число виртуальных личностей может превысить население Земли, поскольку чуть ли не каждый житель планеты будет обладать сразу несколькими аккаунтами в сети. Уже сегодня, по данным отчета Международного социологического агентства We Are Social, опубликованного в январе этого года, российский интернет-пользователь в среднем уже имеет в соцсетях как минимум 7,3 аккаунта. Что с этим делать, пока не понятно, а границы между мирами начинают рушиться. Виртуальность стремительно врывается в наш мир, трансформируя его по своим правилам.

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— Проблема в том, что наше общество пока не готово противостоять негативному влиянию сети на нашу психику, душу, если хотите, — считает кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — Многие из нас родились, когда мобильного телефона еще не было. А у интернет-общения вообще совсем другой стиль и принцип. В нем особые модели поведения, которые очень отличаются от общепринятых норм в реальной жизни. Общаясь то здесь, то там, мы ведем, по сути, двойную жизнь. Для человеческой психики это сложно, рано или поздно какое-то одно «я» начнет доминировать. Но то, что главенствовать должна все-таки реальность, очевидно. Мы же существуем в физическом теле, ходим по настоящей земле.

Дышим, двигаемся, чувствуем. И сейчас очень важно понять, как сделать так, чтобы человечество сохранило лицо. А для этого нужно понимать, что происходит. Например, по каким причинам люди углубляются в социальные сети, дистанцируясь от настоящего. Что здесь-то не так?

Наверное, это самый важный вопрос, ответив на который, мы сможем установить разумные границы между миром реальным и виртуальным. Пока их, к сожалению, нет. Мы в буквальном смысле попадаем в сеть, порой даже не замечая, что приносим ей в жертву свою реальную, живую личность.

Недогулянное детство

Когда интернет пришел в каждый дом, мои дети были школьниками, и, конечно, дорвавшись до цифровых развлечений, начали зависать в компьютере дни напролет. Чтобы понять, с чем, собственно, имею дело, однажды я зарегистрировалась в одной из модных сетевых игр. Эксперимент потряс воображение: в события, происходящие с моим героем в виртуальности, я втянулась моментально. Меня туда словно всосало. Поймав волну, уже через пару часов повысила рейтинг, и ко мне в чат стали «стучаться», напрашиваясь в друзья, другие игроки. Поначалу боялась «расколоться», предполагая, что общаться со мной захотят о компьютерных примочках. Отнюдь… О

дин с ходу выдал информацию о всех своих домочадцах, а заодно и о том, что ему скучно и одиноко. Другой, спросив, сколько мне лет, искренне обрадовался, что я почтенная дама, и предложил «по-быстренькому» объяснить ему принцип применения теоремы синусов.

Увы... Но практически каждый, постучавшийся в мою виртуальную дверь тогда, хотел поговорить, пообщаться, поделиться. Я оказалась случайным попутчиком, с которым быть откровенным порой куда проще, чем со знакомым. У некоторых спрашивала: чего, мол, дома сидишь. «Контрольным в голову» стал ответ: «На улице никого, а здесь — все!»

Конечно, друг в интернете удобен: его проще найти и легко бросить, если общение надоест. Не говоря уже о том, что, выбрав, с кем хочется дружить, легко подстроить свою виртуальную личность, дабы тебя тоже «зафрендили». Наши дети это поняли быстро.

И сейчас словно соревнуются, набирая онлайн-друзей сотнями, а то и тысячами.

То, что желание постоянно находиться в соцсетях сравнимо с наркотической зависимостью, сегодня, кажется, никого не смущает. Там уже действительно практически все. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, ежедневно соцсетями пользуются 89 процентов подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Более 80 процентов из них сегодня имеют профили в социальных сетях, у каждого шестого — более 100 друзей.

— А чего вы от детей хотите? — комментирует психолог Людмила Федотова. — Дверь в сеть им открыли взрослые, которые до сих пор о правилах поведения в ней не договорились. И если родители сами тратят время на общение в сети, погружаясь в нее все больше и больше, вполне вероятно, что их дети начнут искать себе виртуальных «родителей» — наставников, советчиков, защитников, помощников, гуру, если хотите. В том и опасность. Неконтролируемая сетевая связь чревата дурным влиянием. И касается это всех, не только детей. Они зеркало, отражающее поведение взрослых и здесь, и там.

И сколько бы ни твердили специалисты, что друзья по интернету никогда не смогут стать настоящими, суррогат живого общения все больше приживается в душах младшего поколения. Но дети в интернете — это факт, от которого никуда не деться. Все общество перешло к постоянному диалогу и непрерывному общению. Между тем, как показывают результаты многих социологических опросов, подавляющее большинство школьников готовы знакомиться в реале с друзьями, приобретенными в сети, а взрослые — наоборот, предпочитают вести двойную жизнь, боясь разочароваться и разочаровать. Получается, они честнее и мудрее нас. Наверное, самое время об этом задуматься.

Два в одном

Конечно, феномен популярности социальных сетей изучается и анализируется. Версий много, но по большому счету все они сводятся к одному: если реальная жизнь в норме, то виртуальное общение станет лишь дополнительным бонусом, считай, подарком цивилизации.

— Есть такое понятие — «целостная личность», — говорит психолог Илья Суровцев. — Ей свойственна удовлетворенность жизнью в главных аспектах: положение в обществе, семья, профессиональный статус. Естественно, с самооценкой у такого человека все в порядке.

В случае каких-либо неудач целостная личность работает над собой, преодолевает преграды, развивается и совершенствуется, учится на ошибках и не бежит от проблем, придерживаясь своих жизненных принципов, взглядов и ценностей. В соцсети такие люди обычно поддерживают контакты только со знакомыми, родными, близкими и друзьями. Их аккаунты максимально прозрачны и правдивы. А если они и решают завести интернет-знакомство, то, как правило, это связано с их деятельностью в реальном мире — работой, образованием, хобби. Сеть для них — всего лишь удобный инструмент коммуникации.

Фото: pexels.com/Vlada Karpovich

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 52 процента россиян по тем или иным причинам недовольны своей жизнью. А ведь международные эксперты утверждают, что социальные сети берут в плен иллюзий именно тех, у кого жизнь не складывается так, как им хочется.

— Я бы не обобщал, но, конечно, такой риск есть, — комментирует психолог. — Точнее — соблазн. Сеть коварно дает возможность все исправить, не прилагая, в общем-то, никаких усилий. Создавая аккаунт, человек может подкорректировать свою личность, чтобы другие видели его таким, каким ему бы хотелось. И, разумеется, он будет больше нравиться самому себе. Очень многие умудряются пребывать в состоянии «двуличности» долгие годы, получая в несколько раз больше удовольствия от себя придуманного, чем от себя настоящего. Конечно, это самообман, причем осознанный. Комплексы — вообще страшная сила, способная на корню уничтожить личность.

Один из самых ярких примеров — сайты знакомств, изначальная цель которых — помочь познакомиться вполне реальным людям. По результатам анонимных опросов, в последние годы среди их пользователей увеличилось число людей, создающих аккаунты, не соответствующие реальной личности.

— Думаю, это попытка компенсировать то, что человек недополучил в жизни, — продолжает эксперт. — В настоящем, в реальном мире нужно прикладывать усилия: учиться, чтобы стать хорошим специалистом, трудиться до седьмого пота, обеспечивая себе достойный уровень жизни, работать над отношениями с близкими, любимыми, чтобы жить с ними в мире и согласии. Это трудно. А виртуальность подбрасывает альтернативу — не сделай, а придумай себя. И выдавай аудитории, которая, попавшись на обман, тут же щедро раздаст лайки, проявит знаки внимания. Но надо понимать, что настоящие проблемы никуда при этом не денутся, уход от их решения только усугубит ситуацию.

Побег от реальности неизбежно на ней отражается. Взрослые, заигравшиеся в сеть, как те дети, начинают искренне верить, что «все — здесь»: те, кто лучше поймет, оценит, пусть и придуманные тобой достоинства. Эксперты утверждают: слишком активная вовлеченность в соцсети одного человека чревата проблемами для всего его близкого окружения. Придумавший свой мир там через некоторое время начнет требовать от реальности того, к чему пристрастился в сети: например, безусловного одобрения себя любимого. А вот социальные связи «виртуальный нарцисс» постепенно теряет, у него снижается эмпатия, чувство привязанности к близким людям.

— Я очень долго работала с пациенткой, чей муж пристрастился к общению на сайте знакомств, — рассказывает психолог Людмила Федотова. — Физически он ей не изменял, но со временем начал требовать от нее тех же отношений, которые выстроил со своей виртуальной женой. Дошло до того, что ответов на простые бытовые вопросы у мужа можно было добиться как минимум через полчаса. Потому что он уже утратил навыки живого общения, ведь виртуальный диалог допускает длительные паузы. Зависимым от социальных сетей вообще свойственна рассеянность, равнодушие к тому, что происходит в настоящей жизни, они перестают следить за собой, да и вообще адекватно оценивать свое поведение. А страдают те, кто находится рядом, — вполне реальные люди. Забыть о том, какой ты настоящий, — большая беда.

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Принять себя

Хорошего, как известно, много не бывает. Тот же сайт знакомств ведь компенсирует проблемы только на одном, личном, фронте. А хочется большего. Особенно если возможность вариантов безгранична. Социологи, изучающие интернет-пространство, констатируют: сеть провоцирует к созданию все новых и новых «я». И причина тому — снова недовольство собой! При этом опрос о влиянии общения в социальных сетях на эмоции пользователей, проведенный Международной ассоциацией изучения интернет-сообществ, показал, что у 51 процента респондентов часто возникают негативные реакции на рассказ других посетителей того или иного сайта о своих достижениях.

— Это, кстати, объясняет частые конфликты в диалогах на самые безобидные темы, — говорит социолог Алексей Егоров. — Поругаться вдрызг, не стесняясь в выражениях, можно даже из-за рецепта какого-нибудь супа или салата. Людям свойственна конкуренция. В сети, особенно среди не слишком довольных собой, она зашкаливает. И провоцирует сделать себя еще лучше. Благо есть такая возможность: например, на одном форуме ты выступаешь как маститый знаток классической музыки, на другом — примеряешь «кафтан» маститого писателя. Увлекшись дискуссией и отбиваясь от оппонентов, легко уверовать, что ты един в двух лицах.

Кстати, в нашей реальной действительности люди в среднем делятся своим мнением только в 30 процентах случаев, когда уверены в своей компетентности. В виртуальном пространстве 80 процентов попавших в эпицентр спора считают своим долгом прокомментировать, откликнуться и постараться настоять на своем. Несколько аккаунтов позволяют разнообразить тематику обсуждений и опять-таки повысить самооценку. Получив много лайков за свое высказывание, 78 процентов таких пользователей начинают считать себя экспертами, — утверждают аналитики.

— Создав в виртуальном пространстве о себе легенды и мифы, человек рискует утратить контроль не только над тем, как его воспринимают в действительности, но и исказить реальную историю своего бытия, — говорит философ Андрей Чагаровский. — В среднем к 40 годам о человеке в сети собирается достаточно информации, чтобы сложить некий образ. Все, что придумано им самим о себе, зачтется за правду вместе с фактами из его реальной деятельности. Насколько характер, предпочтения, профессия, личная жизнь, мировоззрение и даже внешность будут совпадать с оригиналом, зависит от каждого из нас — настоящих. Мы должны научиться принимать себя реальных, со всеми недостатками и проблемами, чтобы остаться в памяти такими, какими были на самом деле.

...Может, виртуальность и есть та самая вечная жизнь, о которой мечтает человечество? С одной стороны — неплохо. Если только потомкам не будет стыдно за наши души, растерзанные и разбросанные во лжи на просторах виртуальной реальности.

СТАТИСТИКА

По данным отчета цифрового агентства WebCanape «Вся статистика интернета и соцсетей на 2021 год — цифры и тренды в мире и в России», в прошлом году количество пользователей интернета в нашей стране увеличилось на 6 миллионов. Российский среднестатистический пользователь интернета ежедневно проводит в режиме онлайн 7 часов 52 минуты. То есть практически столько же, сколько требуется человеку для полноценного сна. Многие интернет-пользователи создают несколько аккаунтов для работы, общения, используя возможности разных площадок. Для рабочих целей социальные сети используют 32 процента респондентов.

Михаил Жваневский (1934-2020), писатель-сатирик:

— В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом.

ЦИФРА

99 миллионов пользователей социальных сетей насчитывается сегодня в России.

КСТАТИ

Увлечение человека соцсетями может быть обусловлено и физиологией. Все дело в гормонах счастья, которые вырабатываются в организме, когда человек доволен собой, ситуацией, процессом. Так, каждый поставленный лайк, например, способствует выбросу эндорфина. А время, проведенное за просмотром личных сообщений в соцсетях, увеличивает выработку дофамина.

На МРТ головного мозга можно увидеть, что центр удовольствий и вознаграждений проявляет активность, когда человек высказывает собственное мнение. При этом исследования нейробиологов и психиатров показывают, что уровень стресса пользователя прямо пропорционален количеству его виртуальных друзей. Если их больше 300 человек, то клетки мозга начинают увеличивать выработку кортизола — гормона стресса.

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