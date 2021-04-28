Смертельный TikTok: почему погибают молодые блогеры

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Балашихе умер 21-летний местный житель, которого сбил собственный брат во время съемок ролика для TikTok. Это уже не первый случай, когда пользователи популярных видеохостингов погибают ради просмотров и активности аудитории. Так, в декабре прошлого года во время стрима умерла девушка. «Вечерняя Москва» спросила у психотерапевта, почему молодые люди идут на безумные и необдуманные поступки.

Детали

Инцидент произошел 27 апреля, когда 21-летний блогер вместе со своим 24-летним братом пытался снять на видео опасный трюк с автомобилем. Сам процесс парни транслировали в прямом эфире. В итоге старший брат сбил младшего, который погиб на месте. Как сообщили в Следственном комитете по Московской области, подозреваемый в причинении смерти по неосторожности признал свою вину и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Позже СМИ назвали имена участников происшествия. Ими оказались тиктокер Степан Морков, который погиб, и Александр Иванов, находящийся в момент трагедии за рулем.

Согласно замыслу, Морков должен был подняться на самодельную гору из туалетной бумаги, а Иванов — проехать сквозь «конструкцию» на автомобиле. В этот момент тиктокер должен был подпрыгнуть и эффектно приземлиться на землю, но во время трюка Степан зацепился за крышу авто и ударился головой об асфальт, что привело к смерти. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Все из-за недолюбленности

По совам звездного психотерапевта Евгения Фомина, причины, которые подталкивают блогеров и тиктокеров к бездумным, а иногда даже антисоциальным поступкам, связаны с компенсаторным поведением и низкой самооценкой.

— То, что они повышают таким образом себе рейтинги, количество просмотров и лайков — это само собой разумеющееся. Существует иная проблема, которая лежит глубже. Она связана с детскими травмами и психологически нерешенными проблемами. Если вы обратите внимание, то обнаружите, что большинство популярных тиктокеров росли в неблагополучных семьях или без родителей. Они недополучили любви и ласки от родителей, что породило огромное количество комплексов и стало причиной низкой самооценки, — заметил специалист.

Фомин отметил, что именно чрезмерное демонстративное поведение, желание быть на виду и получать одобрение со стороны поклонников заставляет блогеров идти на большие риски и не задумываться о последствиях, которые могут возникнуть в результате их действий:

— Получая слова поддержки от поклонников, которые признаются им в люби и верности, они компенсируют ту любовь и эмоции, которые недополучили в детстве от родных, близких или окружения.

Эксперт добавил, что это очень сильный психологический якорь, брошенный еще в детстве, когда сознание сформировано не полностью:

— Во взрослой жизни накопленные проблемы начинают активно всплывать. Но когда имеется тысячная или миллионная аудитория, утверждающая, что они ждут новых свершений и готовы идти с блогером до конца, это мотивирует на создание все более экстремального контента.

И очень часто подобные мотивации, по словам психиатра, приводят к трагедиям:

— Понимаете, это палка о двух концах. С одной стороны, человек, который никогда не слышал слов поддержки в жизни, получает армию поклонников, готов ради их внимания и любви работать и выдавать новый материал. С другой же — сами кумиры и вгоняют, грубо говоря, своими «хотелками» блогеров в могилу.

Всему виной зависимость

Хуже всего, что с каждым годом аппетиты зрителей растут. Если на начальных порах все пользователи TikTok или Уoutube, как заметил спикер, получали удовольствие от смешных и забавных роликов, то затем тенденция начала меняться резко. И аудитория, по словам Фомина, потребовала большей зрелищности, экстрима и даже криминала.

— В таком случае работает теория дофаминового подкрепления, когда человек потребляет какую-то информацию, он получает удовольствие от этого, но каждый раз, чтобы насытиться, ему нужно повышать дозу, — отметил эксперт.

Причем жертвами этой зависимости являются как зрители, так и блогеры, говорит эксперт:

— Последние же не смогут прожить и дня без похвалы и внимания зрителя. Это как наркоман: принял дозу — будешь жить.

Эксперт отметил, что важную роль также играет и внезапно свалившаяся популярность:

— Обретая славу, герой становится на очень шаткий путь, который его может привести к успеху или свести с ума, если он не справится со своими эмоциями.

Чтобы избежать этого, необходимо обратиться к помощи специалистов, заключил собеседник «ВМ».

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