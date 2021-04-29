Эти имена и даты должен знать каждый

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

29 апреля в столице провели третью Международную историческую акцию «Диктант Победы». Главной площадкой мероприятия стал Музей Победы.

Участники акции рассаживаются за столы, расставленные в холле Музея Победы. На них лежат лишь ручки и запечатанные бланки заданий. Участники волнуются, последний раз перед тестом пролистывают учебники и уточняют детали событий в интернете.

Поддержать конкурсантов приехал художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

— Когда вы будете писать тест, — обратился он к участникам, — помните, что такие слова, как «Победа», «мама», «папа», «Родина» произносили во время войны миллионы людей. И за каждым этим словом — чья-то судьба и жизнь.

Он прочитал строки из стихотворения «Жди меня», которые солдаты повторяли в окопах как заклинание.

С приветственным словом на главной площадке «Диктанта Победы» выступил и министр просвещения России Сергей Кравцов. Он в свою очередь отметил, что в зале присутствует довольно много молодых людей, и большинство из них участвуют в акции не в первый раз.

— Мы будем хранить и оберегать историческую память и не допустим ее искажения, — сказал Кравцов.

Он добавил, что все люди, а особенно подрастающее поколение, должны помнить, какой ценой нам досталась победа в войне.

— Диктант и другие мероприятия, которые проводит в том числе Министерство просвещения России, позволяют нам вспомнить и оценить уроки Победы, — добавил Кравцов.

Ровно в 14:00 участники открывают конверты. Им предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных основным событиям Великой Отечественной войны, знаменательным датам и маршалам Советского Союза.

В зале слышен лишь шелест бумаги. Участники вспоминают историю и заполняют бланки с заданиями. Среди тех, кто пишет «Диктант Победы», — ветеран Великой Отечественной войны Антонина Белозерова.

Впервые акция состоялась в 2019 году. Тогда в диктанте приняли участие более 20 государств. В этом году расширилось не только число стран-участниц, но и появились новые площадки. Например, филиал Музея Победы — Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области.

Итоги теста подведут до 24 июня. Участников, которые получат наилучшие оценки за исторический диктант, пригласят посетить следующий парад Победы. А абитуриенты, которые справятся с заданиями на отлично, получат преимущество при зачислении на некоторые факультеты университетов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, заместитель председателя совета безопасности Российской Федерации:

— Акция «Диктант Победы» собирает на своих площадках людей самых разных возрастов, профессий, национальностей и даже убеждений. Это вызывает самые позитивные эмоции. Но всех, кто пишет диктант, объединяет одно — неравнодушие к истории нашей страны.

СПРАВКА

«Диктант Победы» в этом году организовали очно более чем в 30 странах. Тест можно было бы написать и онлайн на официальном сайте акции. В этом году к диктанту впервые присоединились участники из Ливана, Сирии, Португалии, Люксембурга и Эфиопии.

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