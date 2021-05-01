Стоит ли начинать посадки на даче

Фото: Максим Аносов, Вечерняя Москва

Петрушку и чеснок уже можно высаживать на грядках в огороде, а вот с посадкой в теплицах помидоров и огурцов лучше потерпеть до 15 мая. О том, что можно сеять сегодня в открытый грунт, а также, когда сажать картошку — в материале «Вечерней Москвы».

Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов говорит, что у разных сельскохозяйственных культур разные потребности в тепле. Как правило, самый ранний картофель, сроки посадки которого между 1 и 10 мая, лучше сажать по народной примете.

— Зацветает у нас в средней полосе черемуха. Это время посадки картофеля. Ни разу эта примета не подводила. Цветет она в волну похолодания, но почва уже достаточно прогретая, чтобы сажать картофель и получить ранний урожай. Пока картофель прорастет, угроза весенних заморозков сойдет к минимуму, — сказал он.

Что касается томатов и огурцов в неотапливаемых теплицах, нужно высаживать в грунт не раньше 15 мая. Тот, кто раньше сажает, по словам Викулова, рискует загубить рассаду.

— Даже если в теплице не будет минусовых температур, то при низких температурах теплолюбивая рассада будет просто стоять, а корневая система развиваться не будет. Могут заболеть различными гнилями, корневые гнили их могут одолеть. Лучше не торопиться, — сказал он.

В открытый грунт и огурцы, и томаты стоит высаживать после окончания заморозков, которые возможны до 10 июня. Однако можно применить временные укрытия для растений в случае похолодания до минусовой температуры.

По словам агронома, большая часть «растений-зеленушки» выдерживает достаточно серьезные заморозки. Некоторые из них можно сеять под зиму: петрушка, кинза, укроп.

— Уже можно было посеять в открытый грунт. Как только есть возможность обработать почву, можно сразу сеять эти культуры: салат, различные виды, петрушка, укроп, кинза, базилик, — добавил Викулов.

Сегодня, по словам агронома, можно «спокойно сажать яровой чеснок, лук, редис, редьку, репу».

Садовод, председатель садоводов Ступинского и Каширского районов Подмосковья Юрий Журин, в свою очередь, говорит, что на 10–14 дней сдвигается температурный режим по некоторым работам в огороде. Он отмечает, что петрушку или чеснок сегодня лучше сначала высаживать в теплицы, чтобы растения набрали рост, а только потом в почву.

— Теплицу лучше утеплять, но это для тех дачников, которые живут на участке и могут за ней следить, — отметил Журин.

Садовод добавляет, что теплица не должна быть дырявой и ветер не должен «гулять по ней». Иначе можно загубить всю рассаду.

Журин также говорит, что картошку лучше сажать, когда земля, взятая в кулак, рассыпается.

— Земля должна быть сухая и прогретая, — добавляет он.

Ранее в разговоре с «Вечерней Москвой» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что начинать заниматься посадками на даче можно после пятого мая. В это время погода уже позволит это сделать. Высаживать в грунт можно смело всю зелень, например, лук, чеснок.

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