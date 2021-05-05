Новую жизнь принимают самые бережные руки

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

5 мая свой профессиональный праздник отмечают акушеры — люди, которые прикасаются к самому сокровенному — таинству рождения человека.

Свой профессиональный праздник акушер-гинеколог Дарья Тимакина встречает на рабочем месте. У нее по плану — проведение УЗИ и консультации будущих мам. Каждый день женщины приходят к ней, чтобы поделиться радостью: ожидание малыша — время особенное. Иногда, правда, приходится и успокаивать особенно впечатлительных, развеивать их страхи. В качестве инструментов для успокоения можно использовать современные технологии — различные исследования, анализы, но важно здесь и доброе слово, которое поднимет настроение будущей мамы.

— Самое приятное — сообщать хорошие новости, что ребенок развивается, что все в порядке, — говорит она. — Самое ужасное — говорить, что что-то не так. Хотя таких случаев становится все меньше. Сейчас 99 процентов приходящих женщин имеют здоровую беременность. Их труды по вынашиванию «окупаются» появлением на свет здоровых малышей.

За десять лет работы Тимакина, к счастью, сообщала людям больше радостных вестей, чем грустных. Свой путь в профессию она начинала еще в медучилище, где преподаватель по акушерству-гинекологии по-настоящему влюбляла студентов в этот предмет. Позже, в медуниверситете, начинающий медик выбрала для себя кафедру, действующую при роддоме городской клинической больницы № 24. Там уже в профессию влюбляли мужчины. Вадим Шуравин и Павел Кузнецов оказались теми врачами, кто и со сложными случаями разобраться мог, и чувство юмора не терял при этом.

— Несколько лет назад на прием пришла молодая женщина. Подтвердили ранний срок беременности, пригласили через две недели на следующее УЗИ, — рассказывает об одном из случаев в своей практике Дарья Тимакина. — Через полмесяца выяснили при исследовании, что у нее двойня. Подтвердить решили чуть позже.

Два последующих ультразвуковых исследования 26-летнюю маму, уже воспитывающую двоих детей, невероятно удивили. Вначале врач разглядела тройню, а чуть позже выяснилось, что у пациентки будет четверо малышей.

— В результате на свет чуть раньше срока появились три мальчика и одна девочка, — продолжает она.

Дружеские отношения сохранились не только с этой молодой мамой. Многие женщины возвращаются за консультацией, за поддержкой, приходят позже, забеременев вновь.

— Доверительные отношения между врачом и пациентом позволяют точнее поставить диагноз, подобрать лечение, — Дарья Тимакина призывает прекрасную половину человечества больше внимания уделять собственному здоровью.

Тем более что в Москве для этого созданы все условия. На данный момент в системе здравоохранения города действует 21 акушерский стационар при крупных многопрофильных больницах. Они соответствуют лучшим стандартам: совместное пребывание мам и новорожденных в маломестных палатах, возможность партнерских и естественных родов, открытость, наличие мощной базы реанимации и выхаживания новорожденных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Батышева, депутат Мосгордумы:

— Квалифицированная своевременная помощь акушеров-гинекологов и неонатологов позволяет решать проблемы, которые еще несколько лет назад казались непреодолимыми. Сейчас есть все, чтобы выхаживать даже недоношенных малышей, справляться со многими патологиями, отправляя младенцев из родзала в реанимацию или операционную.

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