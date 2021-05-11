Детский парк стал небезопасным

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Отсутствующий газон, потрескавшаяся плитка, затопленная песочница, сломанные перила и детские игровые комплексы в парке — с такими проблемами столкнулись жители 3-го микрорайна Куркина. В ситуации разбиралась корреспондент «Вечерней Москвы».

При входе в Детский парк в первую очередь в глаза бросается отсутствие газона — вместо зеленой ухоженной травы здесь растут лишь сорняки, местами лежат плиты и видна глина.

— Перед тем как парк начали реконструировать, рабочие сняли слой земли с травой. По идее они должны были сделать перепланировку территории и положить новый газон, но, как можно наблюдать, последнего здесь нет, — рассказывает жительница микрорайона Елена Амеличева.

Есть и другие недостатки. Взять, например, детскую песочницу. Сейчас вместо песка на этом месте можно увидеть водоем. Вокруг него на нескольких участках видны вздувшиеся доски, о которые можно споткнуться. Сейчас песочница огорожена, но никакие работы по реконструкции не ведутся.

— У нас тут протекают грунтовые воды. Мы считаем, что при проектировании строители не учли этот момент. Они «утопили» песочницу, а ее нужно было сделать, наоборот, насыпную, — говорит Елена Амеличева. — В итоге ее постоянно затапливает. Мы на это жалуемся, к нам приходят, откачивают воду, просушивают песок. Потом проходит дождь и все начинается заново.

Другая жительница микрорайна, Ирина Ащеулова, сетует на качество детских комплексов и аттракционов. Некоторые из них невозможно использовать из-за отсутствующих частей.

— Мальчик из соседнего дома, катаясь на канатной дороге, получил компрессионный перелом позвоночника. Да и в целом у нас с безопасностью не все хорошо, — жалуется Ирина. — Так, например, в парке есть холмы, с них дети зимой на ледянках катаются. Раньше в этом месте располагались специальные защитные ограждения. Они уберегали детей от столкновений друг с другом и ближайшими объектами. Их убрали. Теперь ребятишки врезаются в кусты, лавочки и деревья. Сами травмируются, да еще и черемуху виргинскую с елкой сломали.

В разных частях парка можно наблюдать треснувшие асфальт и плитку, отколотые бордюры и покатые перила. На последних заметны следы от «кустарной» сварки.

— Нам установили некачественные перила, да еще и плохо это сделали: они всего спустя несколько лет сломались и перекосились. На них есть заваренные места — это наш дворник делал, чтобы перила совсем не развалились, — рассказывает Елена Амеличева.

В 2021 году заканчивается срок гарантийных обязательств со стороны компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией Детского парка в Куркине. Местные жители не раз писали жалобы в различные инстанции и правоохранительные органы, но никаких действий по озеленению, ремонту и восстановлению детских игровых конструкций предпринято не было. Корреспондент «ВМ» обратилась в управу района Куркино, чтобы выяснить, собираются ли в ведомстве принимать меры по исправлению ситуации.

В управе сообщили, что в Детском парке запланированы замена теннисных столов, благоустройство газонов, ремонт деревянного настила на детской площадке, асфальтобетонного покрытия, перил на лестницах и плитки. Эти работы должна произвести компания-подрядчик. На нее уже поданы иски в суд. А ГБУ «Жилищник района Куркино» обязано привести в порядок цветники, кустарники и деревья, заменить трос на канатной дороге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Нетета, член ассоциации юристов России:

— Чтобы ускорить решение подобных проблем, можно действовать двумя способами. В первом случае нужно обратиться в учреждение, обслуживающее парк, чтобы их сотрудник провел проверку и составил по ней заключение.

Либо же жители при возможности могут заказать независимую экспертизу. С результатом следует идти в управу и префектуру. Если там отказывают в решении проблем, следующая инстанция — прокуратура. Если они не выявляют нарушений, требуется собрать все документы и подать коллективный иск в суд. Второй вариант — написать заявление в УБЭП. Там проведут проверку в отношении заказчика и подрядчика.

Читайте также: Жители Тверского района против ароматов общепита